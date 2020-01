Protežují Ratha? ‚Změna v teplické věznici nesouvisí s konkrétní osobou,‘ tvrdí Horák z vězeňské služby

Vězeňská služba čelí podezření, zda neprotežuje prominentního vězně a bývalého předního politika ČSSD Davida Ratha. Na možné prohřešky upozornila kontrola státního zastupitelství, pochybnosti posílila změna statusu teplické věznice, kde si exhejtman odpykává trest. Pavel Horák, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby ČR, ale žádné pochybení neshledává, jak v pondělí řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 15:02 14. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exhejtman Středočeského kraje David Rath | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane řediteli, státní zástupci minulý týden zkritizovali to, jak probíhá věznění bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Když bychom to zjednodušili, v kontrolní zprávě naznačili, že mu vězeňská služba nadržuje. Jak se na to díváte?

Já mohu sdělit postoj za odbor výkonu vazby a trestu generálního ředitelství a v tomto neshledávám žádné pochybení vězeňské služby.

Generální ředitelství vězeňské služby zvýšilo status věznice v Teplicích, kde si odpykává trest David Rath. V čem se podmínky tak náhle změnily?

Všechny informace, které zazněly, tak se dějí standardně v tom smyslu, že dodržujeme rovnost práv ve vztahu k vězněným osobám. Takže ať už se to děje k jakémukoliv vězni, snažíme se dodržovat rovnost práv v tom smyslu, že pokud je nějaký problém, řeší se individuálně. A v případě rozhodnutí ředitele konkrétní věznice o nějaké další věci, kterou může odsouzený užívat, je tato možnost ze zákona dána a to rozhodnutí respektujeme.

Jak si tedy mám vysvětlit to, že státní zástupci tvrdí, že nějaká pochybení našli? Vymýšlí si to, nebo jak je to možné?

Tu zprávu jsem nečetl, takže se k tomu nemohu vyjadřovat.

V médiích bylo zveřejněno, jaké konkrétní výhrady státní zástupci mají... Zaprvé, že David Rath nebyl umístěn ve věznici, jejíž statut by odpovídal tomu, co bylo v rozhodnutí o výkonu trestu Davida Ratha nebo k čemu byl odsouzen. Další výhrada byla, že nenosil vězeňský stejnokroj, že bez potřebného povolení měl k dispozici zdravotní matraci. Můžete být k těm výtkám konkrétní?

Nejprve bych asi vysvětlil to ohledně statutu věznice, o kterém hovoříte. Ve vězeňské službě to nazýváme profilace věznice. Vazební věznice Teplice, pokud se tedy hovoří o ní, je nástupní věznicí. Je to vazební věznice, která má i nástup výkonu trestu.

To znamená, že odsouzení, kteří mají příkaz k nástupu do výkonu trestu, se mohou ocitnout i v této věznici. Těch věznic je v celé České republice několik. A pakliže odsouzený nastoupí do vazební věznice, takzvaně nástupní, je umístěn na přijímací oddíl. Na přijímacím oddíle se rozjede proces, který je završen stanovením programu zacházení.

Ten proces může trvat určitou dobu – zpravidla trvá měsíc, ale může také trvat delší dobu. Jak známo, už dva roky vězeňská služba rozděluje odsouzené takzvaně do stupňů zabezpečení. A právě proces určení stupně zabezpečení se rozjíždí ve vazební věznici v přijímacím oddíle.

Je to samozřejmě složitější problematika, ale co se týká profilace Vazební věznice Teplice, pokud odsouzený nastupuje do výkonu trestu, může tam být po určitou dobu umístěn.

Dobrá. A to státní zástupci nevědí?

Předpokládám, že ano.

Tak proč to vytýkají v kontrolní zprávě, pane řediteli?

Vracím se k tomu, co jsem říkal: já jsem zatím tu zprávu nečetl, takže mohu hovořit pouze obecně, co je možné z hlediska právních předpisů. A pokud tedy mohu pokračovat z hlediska vysvětlení profilací věznic...

Teplická věznice

Možná abychom nebyli příliš odborní, aby to pro posluchače bylo srozumitelné, zkusím vám do toho vstoupit otázkou. Když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak jsem pochopila, že vězni mohou o změnu zařazení – tedy do úrovně konkrétní věznice – žádat po třech měsících výkonu trestu, což, pokud se nepletu, David Rath zažádal hned v den nástupu do věznice. Je to standardní?

V zásadě vězeň nemůže žádat o změnu stupně zabezpečení. Je to upraveno legislativně tak, že v průběhu plnění programu zacházení docházíme k určitým bodům a událostem, které vedou k možnosti, aby věznice, respektive komise odborných zaměstnanců navrhla změnu stupně zabezpečení. Vězeň sám o sobě o to požádat nemůže.

To znamená, že se vyhodnotí program zacházení. Správně jste řekla po třech měsících, to je takový základní, řekněme, časový úsek pro nejpočetnější kategorii vězněných osob. V případě, že odborný zaměstnanec, který má svěřeného do péče odsouzeného, shledá, že dosavadním průběhem výkonu trestu a plněním povinností jsou plněny úkoly, které jsou stanoveny, může dojít k přehodnocení odsouzeného, a to přehodnocením vnějších a vnitřních rizik.

A pokud to přehodnocení povede k tomu, že rizika se snížila, může být přistoupeno k návrhu na změnu stupně zabezpečení. Ten návrh podává odborná komise a schvaluje a rozhoduje o tom ředitel věznice.

Nicméně u Davida Ratha, pokud se nepletu, se to zatím nestalo. A zřejmě, protože chce v teplické věznici zůstat, už to ani nebude nutné, protože se mu mezitím pod rukama změnila teplická věznice tak, že se stala zařízením s vysokým stupněm zabezpečení, kde by měl vykonávat výkon trestu. Ještě minulý měsíc přitom takový status teplická věznice neměla. Jak byste mě, pane řediteli, přesvědčil o tom, že k této změně nedošlo kvůli Davidu Rathovi?

K tomu, co jste sdělila na začátku, je potřeba říci, že obecně si odsouzený nemůže rozhodovat, kde chce zůstat. O tom rozhoduje vězeňská služba, přesněji generální ředitelství, a rozhoduje na základě charakteristik...

Ano. Ale já jsem narážela na to, že David Rath nastoupil k výkonu trestu do teplické věznice, byť mu soudem byla určena ruzyňská věznice podle místa trvalého bydliště.

Tato situace není ojedinělá. Může se to stát a čas od času se to stává. Jsou k tomu různé důvody. Pakliže odsouzený nastoupí do jiné věznice, než má nařízeno v příkazu k nástupu do výkonu trestu, vězeňská služba posuzuje základní informace – zdali má nějaký doklad totožnosti, pokud ho lze jinak ověřit, a přijme ho do nástupní věznice, může být i do jiné.

Abych se vrátila ke své otázce: jak se stalo, že teplická věznice byla přeřazena z kategorie zařízení se středním stupněm zabezpečení do kategorie zařízení s vysokým stupněm zabezpečení a David Rath už tam tak může zůstat k výkonu svého trestu.

Ta změna, která byla provedena v teplické věznici, byla součástí trvalých změn. Je to systémová záležitost, kdy reagujeme na různé vlivy, faktory... Zejména to je otázka populace vězňů.

Jenom pro zajímavost: v roce 2019 proběhlo takových změn celkem deset, takže to není nic, co by bylo spojeno s nějakým konkrétním odsouzeným nebo nějakou událostí. Je to čistě věc vězeňské služby a jejího vnitřního členění.

Změnilo se v té věznici něco, nebo jde jenom o papírovou záležitost?

Změní se profilace. To znamená, že se tam zřídí ubytovací kapacita pro daný stupeň zabezpečení. Takže je to změna, která vede k tomu, že se tam mohou umisťovat odsouzení, kteří mají ten daný stupeň zabezpečení.

A jak David Rath pocítí takovou změnu?

Dle mého názoru teď nelze spekulovat o nějakém pocítění změny. Já opět opakuji, že se nemohu vyjadřovat ke konkrétním odsouzeným. U odsouzených, kteří jsou v nástupních věznicích a mají stanoven stupeň zabezpečení a jsou určeni k umístění do konkrétní věznice, předpokládáme, že v nástupních věznicích zůstávají co nejkratší dobu a snahou vězeňské služby je je přemisťovat do kmenových věznic.

Změna statutu věznice

Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se změní status teplické věznice? Vím, že ředitel vězeňské služby to podepisoval začátkem prosince, ale kdy se rozhodlo, že bude ta věznice takto přehodnocena?

Ta změna nabyla účinnosti k 1. lednu.

Ano. Ale kdy bylo jasné, že právě tuto věznici překvalifikujete?

O tom hovoříme v podstatě v průběhu celého roku 2019.

Jde mi o to, jestli existují nějaké – třeba i písemné – doklady, studie, podklady, že jste to plánovali dříve, než tam David Rath nastoupil k výkonu trestu?

Toto je interní proces vězeňské služby při přípravě vnitřních předpisů, které jsou určitými akty řízení, a ten proces je kontinuální. Jak jsem říkal, je to záležitost celého systému. Máme celkem 35 věznic, existuje skutečně řada změn, které ani nejsou v médiích vidět a slyšet, protože se prostě provedou tak, jak je potřeba. A tato změna je jednou z nich.

To byla poměrně složitá odpověď řečena poměrně složitým úředním jazykem. Když bych poprosila o jednodušší odpověď, existují písemné doklady o tom, že jste už předtím chystali změnu statusu teplické věznice?

Samozřejmě existuje celý systém uvnitř vězeňské služby, který vrcholí tím, že je vydán vnitřní předpis, takže řada dokumentů k této změně samozřejmě existuje.

‚Fešácký kriminál‘

Neobáváte se toho, že podobné případy, jako se řeší v souvislosti s výkonem trestu Davida Ratha, ale i dalších mediálně nebo veřejně známých osob, snižují důvěru ve spravedlivost zacházení s vězni v České republice?

Toho se neobávám.

Ani když jsme například v minulých měsících probírali informace o tom, jakým způsobem probíhal výkon trestu u bývalého spolupracovníka premiéra Marka Dalíka? Nebo když jsme už před celou řadou měsíců – možná několika lety – probírali, jak probíhal výkon trestu bývalého politika ODS Alexandra Nováka, který, pokud se nepletu, měl při výkonu svého trestu pracovní zařazení úklidové práce na fotbalovém stadionu a psalo se v médiích o tom, že měl dokonce přístup k výpočetní technice? Ptám se znovu: nemáte obavu, že by takovéhle zprávy, takovéhle informace mohly nalamovat důvěru veřejnosti ve spravedlivý výkon trestu?

Umím si představit, že některá dílčí pochybení, například selhání jednotlivců v rámci systému vězeňské služby, což obsahuje 35 věznic a zhruba asi 12 tisíc zaměstnanců a příslušníků, může přinést nějaké chyby.

Ale v těch případech, které jste jmenovala, nemám informaci jinou než tu, že byly prověřovány kompetentními orgány – i vnější kontroly mimo vězeňskou službu – a nebyla nalezena nějaká zásadní pochybení.

Pokud bych se ještě konkrétněji vrátila k případu Marka Dalíka... Ten si odpykával svůj trest ve znojemské věznici. A když jsem studovala materiály, tak jsem pochytila přezdívku fešácký kriminál, když bych to velmi hovorovou češtinou měla zopakovat. Pane řediteli, podle jakých pravidel se tam posílají vězni?

Co se týká umisťování vězňů do kmenových věznic, probíhá to standardní cestou. A to je právě ten proces, kdy je vězni stanoven stupeň zabezpečení – je zjišťována celá řada dalších informací, například potenciální možnost pracovního zařazení.

Samozřejmě také velmi významné je zdravotní hledisko odsouzeného. Ne všechny věznice můžeme využít pro umístění určitých, řekněme nemocných nebo zdravotně postižených vězňů. Takže co se týká toho finálního rozhodnutí, které je stanoveno nebo které proběhne na generálním ředitelství, je zejména brán v potaz stav věznice ve smyslu naplněnosti ubytovacích kapacit. Je známo, že vězeňská služba využívá kapacity nad 100 procent.

V případě, že se hovoří o věznici Znojmo, nemyslím si, že by to byl fešácký kriminál, jak říkáte. Je to pro mě standardní věznice, kam umisťujeme odsouzené ve vysokém stupni.

Pomůže drahý advokát?

V článcích na toto téma jsem například četla informace o tom, že tam poměrně často bývají posíláni spolupracující obvinění, kteří mají nižší trest, z čehož bych očekávala, že možná i takoví lidé dostanou, řekněme, nějakou výhodu za to, že spolupracovali během vyšetřování?

Takové informace nemám.

Zeptám se ještě jednou. Existují transparentní pravidla pro to, kam jsou jednotliví vězni přidělováni k výkonu trestu? Naprosto jednoznačná, transparentní, průhledná?

Pravidla existují. Je opět na to určitý vnitřní předpis. Máme určité systémy, které dokážou vyhodnotit informace, které se sbíhají z několika stran.

Takže pravidla existují. A to klíčové je, abychom dodržovali zákon a vyhlášku, to znamená, snažíme se – samozřejmě kromě tedy dodržení typu věznění a stupně zabezpečení – také brát v potaz hledisko blízkosti trvalého bydliště nebo bydliště blízkých osob z hlediska naplňování práv odsouzených, ať už to jsou návštěvy, nebo další věci.

Snažíme se brát v potaz potenciální možnost pracovního zařazení a snažíme se také hledět na to, jaké specializované oddělení nebo oddíly mají věznice, do kterých umisťujeme vězně. Je celá řada vězňů, kteří jsou například trvale pracovně nezařaditelní a můžeme je umístit pouze do omezeného okruhu věznic.

To jsou všechno faktory, které vězeňská služba zohledňuje a výsledný proces vrcholí na generálním ředitelství, kdy dispečer určí odsouzeného do konkrétní věznice.

A co faktory, jako jsou peníze a drazí advokáti, pane řediteli? Mezi advokáty se často spekuluje o tom, že největší podíl na tom, v jaké konkrétní věznici vykonává odsouzený svůj trest, v jakých podmínkách, záleží do velké míry právě na tom, jak dobrého má advokáta a jaké konexe má jeho advokát?

Z hlediska řízení úseku, který mám na starosti, vám mohu spolehlivě odpovědět, že tyto faktory nehrají roli.

Problémy systému

České vězeňství má celou řadu problémů. Ať už je to přeplněnost, na kterou jste narazil, nedostatečné kapacity, nízké procento zaměstnávání vězňů, problém s vazebním vězeňstvím... Co je podle vás ta nejpalčivější věc, která v tuhle chvíli z vašeho pohledu české vězeňství trápí?

Těch věcí bude několik. Je to v první řadě nedostatek kvalitního odborného personálu, který by měl a má pracovat s odsouzenými. Je to přeplněnost, je to zastaralost budov ve věznicích a vazebních věznicích a je to celá řada dalších vnějších problémů.

Ale v první řadě je to možnost, kdy vězeňská služba prostřednictvím koncepce vězeňství do roku 2025 dostala řadu úkolů, abychom naplňovala účel výkonu trestu – snažila se, aby co nejvíce eliminovala rizika selhání odsouzeného po jeho propuštění. A pro tyto úkoly máme, řekněme, málo prostředků, ať už z hlediska financí, nebo z hlediska kapacitních.

Kolik peněz by podle vás bylo potřeba k tomu, aby se české vězeňství modernizovalo? Chápu, že můžete říct, že ta hranice je v podstatě neomezená a že peněz by bylo potřeba obrovská suma. Ale kdybychom se bavili v nějakých racionálních, reálných číslech?

Ptáte se člověka, který nemá na starosti ekonomický úsek ve vězeňské službě. Odpověděl bych asi tím, co jste řekla vy, těch prostředků se nedostává řada. Já tento odhad nemám.

Když se bavíme o nákladech, o penězích, tak jedna s tím souvisejících věcí diskutovaných v poslední době je výstavba nové věznice v jižních Čechách. Jak to s tím projektem vypadá, pane řediteli?

Podle mých informací ministryně spravedlnosti tento proces zastavila, takže v tuto chvíli, co se týká jižních Čech, se ve vězeňské službě nepřipravuje výstavba nové věznice.

Ani nikde jinde na území České republiky?

Paní ministryně zároveň s tím, že zastavila proces k výstavbě nové věznice, uložila úkoly vězeňské službě, abychom budovali ve stávajících areálech věznic a vazebních věznic budovy, pakliže to bude možné a tento proces běží.

To znamená, že se připravuje projektová dokumentace, připravují se investiční záměry, jedná se na úrovni vězeňské služby i ministerstva spravedlnosti a připravují se návrhy prioritních, které by tedy měly vést k tomu, že by se zvýšila kapacita vězeňských zařízení právě ve stávajících areálech věznic.

Výsledek kontrol

Když bych se ještě na závěr vrátila k tomu tématu, se kterým jsme začínali, a to jsou podmínky výkonu trestu bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha, jakým způsobem bude vězeňská služba dále postupovat v reakci na výsledky kontrol vrchního státního zastupitelství, které konstatovalo určitá pochybení?

Vězeňská služba samozřejmě informace, které zazněly v těch prověrkách, vyhodnotí a rozhoduje generální ředitel. A jakmile bude rozhodnuto o dalším postupu, tak se určitě dozvíte. V situaci, která existuje v tuto chvíli ve Vazební věznici Teplice, je třeba dodat, že v tom konkrétním případě, o kterém hovoříte, probíhá v tuto chvíli fáze, kdy je odsouzený ve stadiu, kdy podal návrh na rozhodnutím o nižším stupni zabezpečení, to znamená, že v tuto chvíli čekáme na výsledek rozhodnutí soudu.

Soud má tři možnosti, jak rozhodne. Buď potvrdí, nebo vrátí k přepracování, anebo rozhodne sám. Jakmile tento proces bude uzavřen, bude pokračovat standardní proces určení stupně zabezpečení a dokončení komplexní zprávy. Takže zatím se nacházíme ve fázi, kdy v tuto chvíli čekáme na rozhodnutí Okresního soudu v Teplicích.

Pokud by soud Davidu Rathovi vyhověl a snížil by mu stupeň zabezpečení, bude David Rath přesunut z teplické věznice? Když teplická věznice už má ten status vyšší?

Nevylučuji nic. U těchto specifických, řekněme, potenciálně pracovních pozic z řad odsouzených tedy, kteří jsou nositeli těchto profesí, tak předpokládáme jejich zařazení tam, kde je to potřeba nejvíce, například u lékařů předpokládáme zařazení prioritně u některé věznice, která disponuje vězeňskou nemocnicí, to znamená, to jsou buď Vazební věznice Praha Pankrác, nebo Brno.

Anebo ve vězeňském zařízení, které má nedostatek lékařů. Nutno podotknout, že Vazební věznice Teplice má naplněn stav lékařů z hlediska zaměstnanců vězeňské služby.

Já mám ve svých poznámkách, že ředitel vězeňské služby na tiskové konferenci minulý týden tvrdil, že teplická nemocnice má lékařů málo.

Pokud se bavíte o teplické nemocnici, tak asi ano, ale Vazební věznice Teplice podle mých informací má naplněn tabulkový stav lékařů.

Takže ředitel vězeňské služby neříkal pravdu nebo neměl přesné informace, když tvrdil opak minulý týden na tiskové konferenci?

To nedokážu posoudit. Moje informace z dnešního dne je takováto.