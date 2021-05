Dozorci v rýnovické věznici měli šikanovat odsouzené. Prověřuje je generální inspekce, v práci ale zůstávají

Poslední rok - od února 2020 do letošního ledna - se mělo patnáct dozorců ve Věznici Rýnovice podílet na šikanování vězňů. Chování, kdy fyzicky napadli odsouzené, nyní prošetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Na základě detailního a značně obsáhlého prověřování bylo do současné doby zahájeno trestní stíhání proti 15 příslušníkům,“ řekla mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivana Nguyenová serveru iROZHLAS.cz. Praha 12:00 21. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální inspekce bezpečnostních sborů zahájila trestní stíhání patnácti dozorců z Věznice Rýnovice | Zdroj: Profimedia

„Příslušníci Vězeňské služby České republiky zařazeni ve Věznici Rýnovice měli trestat v rámci své služby na uzavřeném oddílu věznice odsouzené, a to jak verbálně, tak fyzicky. V probíhajícím prověřování dokumentujeme i starší případy před únorem 2020,“ uvedla Nguyenová pro server iROZHLAS.cz. K fyzickému násilí měli sáhnout ve chvíli, kdy měl vězeň opakovaný požadavek skrz takzvanou komunikační „hlásku“, tedy zařízení, pomocí kterého komunikují vězni z cel s dozorci.

Zároveň měli dozorci zneužívat závislosti vězňů a spoléhat na to, že by jejich výpověď neměla takovou hodnotu s ohledem na to, že mají trestnou minulost.

Informaci potvrdila Radiožurnálu i mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová s tím, že možné nezákonné jednání odhalila právě jejich instituce. „Prvotní informace o možném nezákonném jednání několika příslušníků odhalil náš vnitřní kontrolní systém. Tyto poznatky byly následně podstoupeny Generální inspekci bezpečnostních sborů k dalšímu šetření,“ řekla.

Nadále v práci

Dozorci ale i nadále zůstávají v práci. Věznice Rýnovice totiž zatím neshledala důvod pro jejich postavení mimo službu. „Ctíme presumpci neviny. S generální inspekcí jsme konzultovali možnost postavení příslušníků mimo službu. Věznice ale důvody neshledala,“ přiblížila Prunerová.

Věznice Rýnovice Věznice Rýnovice se nachází mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou. Jde o zařízení s ostrahou s vysokým a středním stupněm zabezpečení. Maximální kapacita je až 581 odsouzených, v současnosti si trest ve věznici odpykává zhruba 500 vězňů. Zřejmě největší mediální pozornost získala věznice v roce 2017, když prezident Miloš Zeman udělil milost odsouzenému Jiřímu Kajínkovi a před vstupem do areálu několik dní čekali novináři.

Některým příslušníkům Vězeňské služby hrozí tří až desetiletý pobyt za mřížemi. „Na základě detailního a značně obsáhlého prověřování bylo do současné doby zahájeno trestní stíhání zejména pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby spáchané ve formě přímého pachatelství, ve spolupachatelství či v některé z forem trestní součinnosti,“ doplnila generální inspekce.

Tím ale výčet protiprávního jednání v rýnovické věznici nekončí. Generální inspekce objevila dalších 31 jednání, která předala ke kázeňskému projednání. Do nich bylo zapojeno dalších 14 dozorců, čtyři odsouzení a jeden vychovatel.

Čeho se dopustili? Podle inspekce šlo o různé formy lehčího porušení povinnosti: nedostatečné střežení problémových vězňů, nesprávně prováděné osobní prohlídky, tolerování kázeňských přestupků páchaných ze strany vězňů, tolerování porušení zákazů nebo zneužívání komunikační hlásky.