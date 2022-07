‚Ti muži jsou najednou jako malí kluci‘. Dětský den ve věznici umožňuje odsouzeným vidět své děti

Jednou za měsíc nanejvýš tři hodiny, v místnosti společné pro všechny, usazeni u stolů - jen tak mají vězni možnost vidět své blízké. Umožnit odsouzeným a jejich dětem strávit aspoň jeden den v roce venku, na hřišti, společným jídlem a hrami, prostě jako běžná rodina – o to se snaží akce Den s dítětem. Jeden takový uspořádalo Mezinárodní vězeňské společenství spolu s věznicí Jiřice na Nymbursku. A my vás tam vezmeme v dalším díle našeho seriálu. Jiřice na Nymbursku 7:00 6. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místo věznice se rodiny mohou potkat venku | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vězeňský seriál: Den s dítětem

Ve věznickém parku, který spíše připomíná lesopark a vězni v něm chovají zvířata, pobíhá asi 16 dětí. Opalují se s rodiči nebo si kopou s míčem, účastní se soutěží a k tomu jim hraje živá kapela.

„Je to bezvadný. Takhle jsme poprvé venku spolu po 15 měsících,“ říká vězeň Tomáš, který se s rodinou může potkat na Vězeňském dni. „V té místnosti je to o ničem. Musíte sedět naproti sobě a nemáte žádný fyzický kontakt,“ doplňuje. „Dneska se tady můžeme volně projít a nemusíme jen sedět za stolem,“ komentují akci jeho děti.

Tomáš je ve vězení za krádež wolframových tyčí. Do vězení ho soud poslal na čtyři roky, třetinu má však již za sebou a chtěl by požádat o dřívější propuštění.

‚Zvládnu to sama.‘ Matka se stará o tři děti, zatímco si její manžel odpykává sedmiletý trest ve vězení Číst článek

Další vězeň Ladislav pozorně sleduje svoji dceru na skluzavce. Svou pětiletou holčičku vidí poprvé od nástupu do věznice, tedy po 19 měsících. Ve vězení je za krádež potravin, jako důvod označuje covid. Kradl ale v podmínce, takže má trest vyšší. „Musel jsem živit šestičlennou rodinu, a jelikož bylo málo práce, tak jsem se ocitl v tísni,“ vysvětluje. Jak říká, dělá vše pro to, aby se mohl o své děti v budoucnu postarat.

Problematické návraty

Jak říká sociální pracovnice Tereza Holíková, vězni to mohou mít s návratem do života složité. „Když se jedná o člověka, který je opakovaně ve výkonu trestu, a zároveň měl problémy s drogami, tak je návrat do normálního života spíše běh na delší trať,“ říká.

Akce Den s dítětem má vězně právě motivovat k tomu, aby měli zájem se o své děti po propuštění postarat. „Ti muži jsou najednou jako malí kluci. Vůbec nepoužívají před dětmi vězeňský slang a snaží se být otci,“ říká vedoucí výkonu trestu Hana Prokopová.