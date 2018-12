Počet vězňů klesá, věznice jsou však stále přeplněné. Stát chce postavit novou ve Všechově

„Režim je tady takovej, že ve tři čtvrtě na šest tady musíme vstát a v šest hodin musíme stát támhle na sčítáku, musíme mít ustláno, poskládaný věci v komínkách. Nemít bordel ve skříňkách. Na to se hodně kouká?“ popsala běžné ráno ve Věznici Světlá nad Sázavou Jolana, která si tam do konce listopadu odpykávala 10 měsíců za krádež.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Václava Štefana o stavu českých věznic

Každý vězeň by měl mít podle vyhlášky na společné cele alespoň 4 čtvereční metry prostoru. To se státu v posledních třech letech nedaří zajistit, i když se situace podle oficiálních statistik postupně zlepšuje. Ještě loni na jaře byly české věznice naplněné na 110 procent, aktuálně je to na 103 procent.

Počet vězňů se snížil zhruba o třetinu po amnestii prezidenta Václava Klause v roce 2013. Každým rokem pak lidí za mřížemi přibývalo a loni na jaře jich bylo přes 22 800, zhruba o dvě stovky víc než před amnestií. Aktuálně je to asi 21 700. Proč se počet vězňů snižuje, jak vysvětluje ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jan Kněžínek.

„Je to dáno tím, že nám klesá kriminalita. Možná se nám i mírně zlepšuje počet třeba ukládaných peněžitých trestů. Nicméně pořád platí, že naše věznice jsou v průměru obsazeny nad 100 procent své kapacity. Musíme uvažovat i tím směrem, že rozšíříme vězeňské kapacity. Mimo jiné i proto, že naše věznice nejsou v řadě případů vyhovující trendům 21. století,“ říká Kněžínek Radiožurnálu.

Tábor věznici nechce

Botanická zahrada zakázaným perimetrem. Radiožurnál otestoval elektronický náramek pro vězně Číst článek

Podle Vězeňské služby stále chybí 700 míst pro vězně. Na bývalém letišti Všechov u Tábora by proto chtěla postavit nové zařízení pro 800 mužů. Aby dostal projekt zelenou, musel by Tábor změnit územní plán. Věznici ale letos odmítlo bývalé zastupitelstvo. Část místních dokonce sepsala proti vzniku zařízení petici. Areál, který je v majetku státu, už přitom Vězeňská služba získala.

„Všechov je jedním z vytipovaných míst k případné výstavbě nové věznice. V jihočeském kraji je pouze jedna malá vazební věznice a chybí zde věznice pro výkon trestu. Náš zájem o tuto lokalitu trvá a v jednáních budeme pokračovat,“ vysvětluje mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová.

Podle ministra spravedlnosti Kněžínka musí stát lidem lépe vysvětlit plusy, které by věznice pro region přinesla. Nevyloučil, že se do Tábora vydá místní přesvědčovat osobně.

,Proti všem principům práva.‘ Egyptský fotograf je ve vězení i čtvrt roku po osvobozujícím rozsudku Číst článek

Větší bezpečí

„Nová věznice, to není nějaké nepřátelské prostředí, ale je to naopak něco z čeho oni můžou těžit. Mohou z toho těžit místní zaměstnavatelé. Ti vězni často vykonávají práce pro obec. Je tam dokonce bezpečněji, něž kdyby tam ta věznice nebyla, protože je tam větší koncentrace příslušníků bezpečnostních sborů,“ říká Radiožurnálu.

Právě lepší komunikace ze strany státu radnici chybí, říká nový starosta Tábora Štěpán Pavlík z hnutí Tábor 2020. „Určitě se nestalo, že by někdo z Vězeňské služby tento projekt třeba odprezentoval anebo to představil veřejnosti nějakou vizualizací nebo studií projektu.“

Pavlík ale neočekává, že by se na odmítavém stanovisku zastupitelstva něco změnilo. V příštím roce plánuje vězeňská služba stejně jako letos navýšit kapacity některých stávajících zařízení. Například v Drahonicích na Lounsku nebo Jiřících na Nymbursku.