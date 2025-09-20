Víc míst se zákazem pití alkoholu. Vyškov bojuje proti lidem, kteří žebrají a napadají kolemjdoucí
Vyškov rozšiřuje počet míst, kde se na veřejnosti nesmí pít alkohol. Vyhlášku tento týden schválili zastupitelé a platit začne v říjnu. Je to jeden z kroků proti problémovým lidem, kteří často posedávají opilí na lavičkách, narušují pořádek ve městě, znečišťují veřejné prostranství a vyvolávají tak konflikty. Složitější pro takové lidi bude i dostat se k potravinové pomoci. Tu jim poskytovala například charita a společnost Podané ruce.
„Prostě jim budeme ten alkohol brát. To je pro ně jediný trest, protože řešení přestupků a dávání pokut nikam nevede. Jim je to úplně jedno,“ říká k vyhlášce velitel městské policie ve Vyškově Petr Sedláček.
Reportáž o tom, že Vyškov rozšiřuje počet míst, kde se na veřejnosti nesmí pít alkohol
Podle něj si občané na lidi, kteří sedávají ve skupinkách například v parku, často stěžovali. „Je to zejména z toho důvodu, že požívají alkoholický nápoj a potom pokřikují, popřípadě žebrají a napadají se buď mezi sebou, nebo napadají ostatní kolemjdoucí,“ dodává Sedláček.
Dosud byla konzumace alkoholu ve Vyškově zakázaná jen ve Smetanových sadech. Nově to bude také ve středu města, v okolí škol, zdravotnických zařízení, kostelů nebo hřišť. „Snažíme se před těmito nepřizpůsobivými lidmi ochránit alespoň střed města a další vybrané části,“ popisuje velitel vyškovské policie.
Zákaz pití alkoholu se zároveň nevztahuje na restaurační zahrádky ani na kulturní akce, které jsou ve vyhlášce uvedeny. Při jeho porušení mohou strážníci alkohol zabavit. „Pokud bude alkohol zabavován, tak jim to minimálně znepříjemní život,“ konstatuje starosta Vyškova Karel Jurka (ODS).
„Samozřejmě to může také znamenat, že se třeba zvýší kriminalita, to nevíme. Proto jsme řekli, že veškeré kroky, které činíme, budeme postupně vyhodnocovat,“ doplňuje.
Ukončení potravinové pomoci
Situaci město řeší i s neziskovými organizacemi, konkrétně s charitou a společností Podané ruce. Dohodli se, že zastaví výdej pečiva nebo zeleniny, pro kterou si tito lidé chodili každý čtvrtek. „Dá se říct, že se naučili zneužívat naší pomoci,“ říká ředitelka vyškovské charity Zdeňka Horáková.
„Kromě toho, že dělali opravdu velký nepořádek, tak obtěžovali i klienty komunitního centra a naše pracovníky. Káleli okolo a bylo to opravdu velmi nepříjemné,“ dodává ředitelka charity.
Zdůrazňuje však, že skutečně potřební o potravinovou pomoc nepřijdou. „Po Vyškově je celá řada jiných potřebných, kteří pomoc opravdu potřebují a ocení ji. To znamená, že budeme tuto pomoc poskytovat primárně jim,“ přibližuje.
Stejně k výdeji potravin pro danou problémovou skupinu přistoupila i organizace Podané ruce. „My těm lidem pomáháme pořád v podobě poradenství a snižování rizik spojených s užíváním alkoholu a drog. Distribuce potravinové pomoci ale ve městě generovala situace, které nebyly úplně optimální,“ vysvětluje koordinátor společnosti Petr Blažek.
Víc peněz do sociální práce?
„Zoufalí lidé dělají zoufalé věci a sahají ke krajním opatřením,“ poznamenává Pavel Kosorin, ředitel potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj a bývalý šéf brněnské Armády spásy.
Klíčová je podle něj terénní sociální práce. „Dát jídlo, vzít jídlo – to asi nic neřeší. Za tím člověkem v nouzi musí přijít jiný člověk. Řešením je dát opravdu více peněz do sociální práce,“ myslí si.
Vedení Vyškova rovněž počítá s tím, že sociální pracovníci městského úřadu a lidé z charity a Podaných rukou se budou každý měsíc scházet a opatření vyhodnocovat.