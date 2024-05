Více lajků než Langšádlová? Sto dní hájení Ženíškovi nikdo z TOP 09 nedá, soudí politolog Just

„Marek Ženíšek ještě není ani ve funkci a už se na něj ze strany vedení TOP 09 kladou vysoké nároky. Bude se od něj očekávat, že začne fungovat od první minuty,“ hodnotí v pořadu Jak to vidí... na Dvojce politolog Petr Just, který na Metropolitní univerzitě Praha vede Katedru politologie a anglofonních studií. Ženíškovu nominaci na post ministra pro vědu a výzkum minulý týden schválila strana TOP 09, nahradit má odvolanou Helenu Langšádlovou. jak to vidí... Praha 15:51 13. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Ženíšek, poslanec TOP 09 nominovaný na post ministra pro vědu a výzkum | Foto: Tomáš Tkáčik | Zdroj: ČTK

Po bezmála dvou týdnech od rezignace Heleny Langšádlové a hledání jejího nástupce se TOP 09 napodruhé pokusí obsadit post šéfa resortu pro vědu, výzkum a inovace. První volba strany, prorektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja, se nominace vzdal po odhalení, že publikoval v predátorských časopisech. Nabídl i svoji funkci prorektora.

TOP 09 následně nominovala svého poslance Marka Ženíška. „V první řadě je to politický kandidát. Což není na škodu,“ soudí politolog Petr Just v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

„Samozřejmě je vždycky dobré, pokud mají politici i vhled do oblasti, kterou řídí. Ale hlavní poselství, které ministr má, je politicky, to znamená v Parlamentu, prosazovat agendu vlády v tom daném sektoru,“ připomíná.

Dosavadní předseda sněmovního zahraničního výboru má s vysokou politikou mnohaleté zkušenosti.

„A právě sněmovní zkušenost naznačuje, že by mohl být schopen prosazovat agendu v Parlamentu, protože tam má dostatečně pevnou pozici. V tomto ohledu byla volba pana Ženíška jednou z těch lepších voleb,“ míní Just.

Odkaz Langšádlové

Marek Ženíšek v pozici vystřídá Helenu Langšádlovou, která na post rezignovala kvůli názoru vedení TOP 09, že dostatečně nemedializovala svoje výstupy a úspěchy.

„Jak bude komunikovat a jak bude svoje výsledky prodávat na veřejnost Ženíšek, je zatím otázka. Sám mám trochu jiný názor na to, jestli je nutné, aby ministr měl hlavně lajky na sociálních sítích,“ upozorňuje politolog.

Ženíšek už řekl, že chce navázat na práci, kterou započala Langšádlová. Kromě vědy a výzkumu má ale hlavně pomoct upadajícím preferencím strany.

„Sama o sobě ale výměna ministra ještě nemusí automaticky znamenat změnu kurzu,“ tvrdí Just a doplňuje:

„Marek Ženíšek ještě není ani ve funkci a už se na něj ze strany vedení kladou vysoké nároky. Sto dnů hájení mu asi nikdo nedá, naopak se od něj bude očekávat, že začne fungovat od první minuty.“

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová už uvedla, že její strana musí umět reagovat na kritiku, čímž by se podle ní měly inspirovat i další strany vládní koalice. Skončit by podle ní měl ministr školství za hnutí STAN Mikuláš Bek.

„Příliš šťastné vyjádření to nebylo. Podobná vyjádření v médiích koaliční soudržnosti neprospívají. Výtka měla nejdříve zaznít na jednání koaličních představitelů. Nicméně personální změny nejsou jedinými reakcemi na pokles preferencí,“ domnívá se Just.

Volební potenciály

Před červnovými volbami do Evropského parlamentu mají největší volební potenciál hnutí ANO a STAN, ukázal průzkum agentury Kantar a Data Collect. Shodně by mohly získat až 27,5 procenta hlasů.

„Tohle je ale jen potenciál. To znamená, že respondenti mohou uvádět v tomto typu průzkumu i víc stran,“ upozorňuje Just.

Výrazný volební potenciál hnutí STAN si vysvětluje tím, že volbu Starostů zvažují často voliči ostatních vládních stran. „Starosty nevylučují jako druhou možnost v případě, že by měli pochybnosti o straně své původní volby. Hnutí STAN je sice také ve vládě, ale není tak ideologicky vyprofilované,“ vysvětluje politolog.

Naopak hnutí ANO získává pravidelně v průzkumech, které se týkají voleb do Sněmovny, víc preferencí, než kolik teď ukázal jeho volební potenciál.

„To může být tím, že ANO dosud působilo v evropské politice trochu rozpačitě a řada jeho představitelů ho opustila nebo právě opouští,“ uzavírá Just s odkazem na rozchod hnutí ANO se svými europoslanci Pavlem Teličkou, Ditou Charanzovou a Martinou Dlabajovou.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.