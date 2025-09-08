Více ryb, luštěnin a bezmasých jídel. Nová školní jídelna ve Slaném začíná vařit zdravěji

Milánské špagety, které děti milují, uvařil jako první jídlo školního roku tamní desetičlenný tým kuchařek. Ředitelka školy Jana Rezková vnímá novou vyhlášku, podle které mají školní jídelny vařit zdravěji, jako výzvu.

Školní jídelna

Slaný má novou školní jídelnu (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Slaný má novou školní jídelnu. Žáci a studenti chodí na obědy znovu do ulice Na Sadech. Během stavby museli jíst v nedalekém kulturním centru. 

Do jídelny přišlo na oběd několik set dětí. Každý den tu vydají asi 950 porcí jídla.

Více ryb, luštěnin a bezmasých jídel. Tak bude vařit školní jídelna ve Slaném, kam žáci a studenti znovu docházejí po ročních opravách

V prvním týdnu vaří jídelna jen jedno nové jídlo, později to budou dvě denně, říká její ředitelka Jana Rezková. „Vaříme pro pět škol, které sem docházejí, jedné škole jídlo dovážíme,“ upřesňuje.

Novou vyhlášku, podle které mají školní jídelny vařit zdravěji, vnímá Rezková jako výzvu.

„Snažíme se zařazovat hlavně ryby. Děti mají nejradši obalovanou rybu nebo rybu na másle,“ vypočítává. „Následují luštěninová jídla, ale ten začátek bude těžký,“ připouští ředitelka.

Nové je i vybavení kuchyně

„Jde především o multifunkční pánve, které umožní vařit, dusit, smažit, připravovat přes noc,“ vysvětluje jednatel dodavatelské společnosti Jaroslav Lacina. 

23:54

Práce v jídelně je náročná fyzicky i psychicky. Novela vyhlášky je chaotická, hodnotí odborník

Zmiňuje i míchací kotle, které umožní připravit suroviny v jedné nádobě od začátku do konce. "Jde například o přípravu bramborové kaše, hrachové kaše, polévky nebo rizota,“ upřesnuje Lacina.

Novinkou v provozu školní kuchyně jsou i velké skladovací prostory.  „Vybudovali jsme chladící boxy, mrazící boxy a dokážeme tam uchovat mnohem více potravin,“ říká starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS). 

Celkově rekonstrukce stála více než 90 milionů korun.

