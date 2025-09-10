Školní jídelny kvůli novele vyhlášky o stravování zdražují, jídlo je ale zdravější
Za školní obědy platí někteří žáci od září víc. Jídelny je zdražily kvůli novele vyhlášky o školním stravování, podle které musí omezit sůl i průmyslově zpracované potraviny a naopak připravovat víc luštěnin, zeleniny a ryb. Jídlo zdražily například školy v Benešově. Ministerstvo zvýšení maximální ceny obědů, do které se školní jídelny musí vejít, neplánuje.
„Ceny se zvýšily se o tři koruny u dětí a o deset korun u cizích strávníků. Tam se nezdražovalo, tuším, tři nebo čtyři roky. Je to opravdu čistě na potraviny. Aby dostávali kvalitní potraviny, aby dostávali více ovoce, více zeleniny, není to na žádné platy zaměstnanců nebo na provozní výdaje,“ vysvětluje vedoucí odboru školství Ivana Kárová.
Jak tedy vypadá takový nový zdravější a dražší jídelníček jdu zjistit do jídelny u základní školy Karlov.
„Jako hlavní chod máme černou čočku na kořenové zelenině s kuřecím plátkem. Na druhý chod máme pečený losos s kuskusem a se zeleninou. V pátek pak budeme mít spíš klasické jídlo, vývar se zeleninou a se zavářkou, rajskou omáčku s masovými kuličkami, těstoviny a ovoce a na druhý chod máme zeleninový salát s kousky pečených ryb a celozrnné pečivo,“ popisuje vedoucí jídelny Klára Zámostná.
„To jsou všechno docela drahé suroviny. Hlavně ty ryby, černá čočka a kuskus,“ doplňuje.
Vyšší ceny a Obědy do škol
Obědy pro první stupeň jídelna zdražila na 36 korun, pro druhý na 39. To je ještě o jedenáct korun méně, než jsou limity stanovené ministerstvem školství. Ty ministerstvo podle mluvčí Veroniky Lucké Loosové aktuálně zvyšovat nechystá. Zvedlo je totiž o dvacet procent před rokem a půl.
„Cílem této změny bylo reagovat na růst cen potravin i inflaci. Navýšení limitů umožní jídelnám nadále nakupovat kvalitní suroviny a tím zajistit, že děti, žáci i studenti dostávají plnohodnotné a vyvážené jídlo každý den,“ uvedla Lucká Loosová.
Na zdražování obědů reaguje taky dotace Obědy do škol. Dříve o ni mohli žádat rodiče pobírající dávky hmotné nouze. Nově o ni mohou žádat i ti, kteří dostávají přídavky na děti. Loni mělo podle Kláry Zámostné obědy z této dotace v její jídelně zaplaceno pět dětí, letos výrazně více. „Od září máme v tomto projektu zapojeno 44 dětí,“ říká.
O kolik přesně bude zdravější vaření dražší, bude jídelna vědět tak za půl roku, případně by musela znovu řešit zvýšení cen obědů.