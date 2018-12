Globální nejistoty mohou spustit recesi, říká nový viceguvernér ČNB Marek Mora

Čeká českou ekonomiku nevyhnutelné ochlazení? Podaří se zbrzdit prudký růst cen nemovitostí? Může se Andrej Babiš (ANO) vyhnout podezření ze střetu zájmů, které vyplývá ze zprávy právníků Evropské komise? Viceguvernéra České národní banky Marka Mory se ptal ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Tomáš Pancíř. 20 minut radiožurnálu Praha 21:52 4. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový viceguvernér České národní banky Marek Mora | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Bankovní rada České národní banky pracuje od začátku prosince v novém složení, dva z jejích radních povýšili na viceguvernéry. Mezi nimi je i Marek Mora, který řadu let pracoval pro evropské instituce – Evropskou komisi či aparát Rady Evropské unie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Globální nejistoty mohou být spouštěčem recese, říká nový viceguvernér ČNB Marek Mora

Marek Mora v dubnu stav české ekonomiky popisoval jako skoro do růžova zabarvený. Co si myslí o jejím současném stavu? „Už vidíme první náznaky blížící se recese, to nemusí být ani krize. Stačí, když dojde k hospodářskému zpomalení,“ vysvětlil pro Radiožurnál.

Podle něj už první náznaky vidíme u nás i v zemích západní Evropy. „Postupně se snižují tempa růstu hrubého domácího produktu,“ popisuje Mora, v čem lze vidět zárodky recese.

Jejím spouštěčem může také být to, pokud se nějak projeví globální nejistoty, které ve světě existují, jako je brexit či eskalace obchodních sporů mezi Spojenými státy a Čínou.

Uniklá zpráva Evropské komise

Marek Mora následně odpovídal i na stanovisko právníků Evropské komise, které upozorňuje na střet zájmů premiéra Babiše. „Jediná věc, kterou bych si přál, je, aby se ta věc po právu a rychle vyřešila,“ zhodnotil s tím, že z pozice viceguvernéra uniklý materiál nechce hodnotit.

Také dodal, že zpráva neovlivní pozici České republiky při vyjednávání evropských dotací v následujícím období. Je to spíše otázka reputace Česka, přímý vliv na českou ekonomiku nemá.

Ve středu se má poté poprvé sejít nová, částečně obměněná, rada České národní banky, ale nečeká se, že by mělo dojít k zásadnímu zlomu. „Program je relativní rutina. To, že by tam došlo k novému politickému směřování rady, se určitě nestane,“ uzavřel Mora.

Podaří se zbrzdit prudký růst cen nemovitostí? A co říká nový viceguvernér na virtuální měny? Poslechněte si celý rozhovor.