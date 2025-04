Víceletá gymnázia? ‚Omezit, až se zlepší základky,‘ říká Plaga. ‚Máme jiné problémy,‘ míní Zajíčková

Víceletá gymnázia podle řady odborníků podporují nerovnosti ve vzdělávání. Jiní oponují, že zájem dětí a rodičů dokazuje životaschopnost takových institucí. „Rozřazovat děti v jedenácti letech není dobře,“ upozorňuje v Pro a proti Českého rozhlasu Plus exministr školství za ANO Robert Plaga. „Máme daleko jiné problémy,“ namítá poslankyně ODS, majitelka a ředitelka víceletého pražského gymnázia Renáta Zajíčková. Pro a proti Praha 23:44 23. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osmiletá gymnázia tak, jak jsou propsána u nás, určitou roli v systému mají, když už jsme je zřídili, říká Plaga (ilustrační foto) | Foto: Monika Hlaváčová | Zdroj: ČTK

Mělo by se otřást systémem víceletých gymnázií v České republice?

Robert Plaga: Myslím, že otřást systémem víceletých gymnázií by se nemělo. Když se vrátím k tomu, co je ve strategii 2030+, což je dokument schválený za mého působení jako ministra, tak tam jsme o osmiletých gymnáziích na doporučení odborníků hovořili.

Je tam napsáno, že omezení, či případné rušení osmiletých gymnázií je možné až ve chvíli, kdy se zvýší kvalita druhého stupně základních škol.

Chtěl bych říct, že tuto strategii 2030+ měly do volebních programů propsanou téměř všechny strany a je propsána i do vládního programového prohlášení této vlády. Takže předpokládám, že tady by měla být všeobecná shoda bez ohledu na politické triko.

Znamená to ale tedy, že by postupně mělo dojít k útlumu osmiletých gymnázií?

Plaga: Víceletá gymnázia – a teď se skutečně podívejme na to, co říkají odborníci, co říkají studie – znamenají předčasnou selekci, tedy rozřazovat děti v 11 letech, není dobře. Úspěšné systémy to skutečně mají posunuto až někam na 15 let věku dítěte. Není to dobré.

Na druhou stranu, osmiletá gymnázia tak, jak jsou propsána u nás, určitou roli v systému mají, když už jsme je zřídili. Naprosto chápu individuální zájem rodičů, že to dítě chtějí dát jakoby exkluzivně na osmileté nebo šestileté gymnázium.

Na druhou stranu to má podle toho záměru v systému pokrývat pět až deset procent populace. A ne ve všech oblastech České republiky tomu tak je.

Hlubší problémy

Paní Zajíčková, váš pohled? Pokud tedy ne nějaká revoluce, otřes, tak postupný útlum víceletých gymnázií? S tím byste souhlasila?

Renáta Zajíčková (ODS): Názory na existenci víceletých gymnázií se významně liší. Experti volají po tom, aby se utlumovala. Říkají, že údajně způsobují nerovnosti. Údajně.

Na druhou stranu tady máme zastánce víceletých gymnázií.

Chtěla bych říct, že to je neustálý evergreen o tom, zda víceletá gymnázia v našem systému mají, nebo nemají být. Já si myslím, že obojí je vlastně pravda. To, že mohou způsobovat nerovnosti, pravda je.

Na druhou stranu, pokud je v tom systému máme, jsou už vžitá, rodiče s nimi počítají, tak bude velmi složité systém přenastavit tak, aby víceletá gymnázia přestala existovat. To je právě to, co bych chtěla ještě uvést jako tečku za svou první myšlenkou.

Pokud chceme změnit počet víceletých gymnázií, nebo je třeba úplně eliminovat a zrušit je, musíme změnit systém. Protože v současném systému je v podstatě nemožné rušit víceletá gymnázia.

Musíme sáhnout daleko hlouběji než se jenom zabývat myšlenkou toho, zdali zrušíme osmiletá nebo šestiletá gymnázia.

Podstata toho problému je úplně jiná. Naše školství netrápí existence víceletých gymnázií. My máme daleko jiné problémy, které musíme řešit. A možná, že právě při řešení těchto dalekosáhlejších a hlubších problémů bude příležitost se podívat i na systém víceletých gymnázií.

Považujete za velký problém brzké rozdělování dětí do různých vzdělávacích drah?

Zajíčková: Jak se to vezme. Sám jste řekl, že jsem ředitelku víceletého gymnázia. K nám do školy opravdu chodí děti jak po páté třídě, po sedmé třídě, tak po deváté třídě. Takže máme paletu všech těch vzdělávacích oborů.

Jestli je to škodlivé, to já neumím posoudit. Pokud – a je to asi individuální, u každého dítěte to může být jinak. Pokud to dítě již v páté třídě prokazuje studijní předpoklady, má ambice, aspiruje na vyšší vzdělání, má podnětné prostředí, tak nevidím důvod, proč bychom mu měli bránit v tom, aby nastartovalo akceleraci svého vývoje na víceletém gymnáziu.

Ale samozřejmě dítě, u kterého se v nějakém momentu, třeba v páté třídě, ukazuje, že předpoklady nemá a je to jenom přání rodičů, tak samozřejmě tomuto dítěti to může minimálně třeba ten vývoj pozastavit. Nebo se dokonce nemusí potom na gymnáziu cítit komfortně.

Ale jestli to způsobuje nerovnosti, na to nejsou čísla. To jsou jenom takové dojmy, že to narušuje nějakou sociální soudržnost a podobně. Samozřejmě všechny ty argumenty znám.

Nevím, jestli naše česká společnost je nějak méně soudržná než třeba francouzská, španělská nebo polská, kde dejme tomu tato brzká selekce není. Nevím, jestli to dokáže někdo říct.

Jaký je celospolečenský přínos víceletých gymnázií? Poslechněte si celou debatu v audiu na začátku článku.