Přeprava vojáků, průzkum i podpora. Armáda vybere nové vrtulníky v otevřeném výběrovém řízení

Nákup víceúčelových vrtulníků pro české vojáky by mohl začít v nejbližších měsících. Na úterním velitelském shromáždění to řekla ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO). Armáda dostala za úkol upřesnit, jak mají stroje vypadat. Ministerstvo obrany ukončilo předchozí tendr, protože žádný z oslovených výrobců nesplnil nároky. Praha 10:59 13. 2. 2018 (Aktualizováno: 13:42 13. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojenský vrtulník UH-1Y americké firmy Bell (ilustrační foto) | Zdroj: Repro YouTube

Česká armáda chce pořídit 12 víceúčelových vrtulníků, které nahradí současné starší bojové stroje. Sloužit mají pro přepravu vojáků, k průzkumu terénu i k přímé podpoře pozemních sil. A součástí zakázky má být i výstroj vrtulníků, munice a servis. Cena vrtulníků se v minulosti odhadovala mezi 10 až 15 miliardami korun.

Ministerstvo obrany zjišťovalo, které státy jsou schopné takové vrtulníky dodat. Nabídky od italské ani americké vlády ale neodpovídaly požadavkům armády.

Podle ministryně obrany v demisi Karly Šlechtové za hnutí ANO proto, že české požadavky nebyly splnitelné. Náčelník generálního štábu Josef Bečvář odmítl, že by nároky na vrtulníky byly nesplnitelné.

„Nevymýšlíme si, umíme počítat. Prý je zbytečné definovat naše požadavky, protože existuje technika, se kterou jsou spokojeny i mnohem větší armády. My chceme něco jiného proto, že tyto velké armády mají více typů techniky tam, kde my musíme vystačit s jedním,“ citoval Radiožurnál Bečváře.

Nové radiolokátory

Přesto teď armáda pracuje na tom, aby své požadavky na nové vrtulníky upravila. Podle ministryně Šlechtové by to mělo být hotové do 14 dnů. Potom začne její úřad připravovat otevřené výběrové řízení. Šlechtová taky podotkla, že změna tendru přinesla i diplomatické dopady.

„Dneska večer a zítra během jednání ministrů obrany NATO o tom budu mluvit jak s americkým, tak s italským ministrem a ostatními, není to tak, že jsou vyloučeni, je to tak, že budou osloveni v rámci výběrového řízení,“ popsala Šlechtová.

Vedení armády a ministerstvo obrany probíraly také další tendry. Mluvili třeba o potřebě nových radiolokátorů. Tuto zakázku odmítá ministryně Šlechtová podepsat, dokud nedostane souhlasné stanovisko od kybernetického úřadu. Podle ní existuje riziko, že by radary nebyly kompatibilní s vybavením armád dalších armád zemí Severoatlantické aliance.

Více zahraničních misí

Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO zdůraznil, že rozvoj armády má jeho plnou podporu. „Rozpočet 2018 je 58,9 miliardy a ještě jste z minulých let neutratili 4,3 miliardy. Takže v tomhle roce můžete utratit 63,2 miliardy. Tak zkuste je utratit už konečně,“ řekl Babiš.

Zástupci armády taky hodnotili uplynulý rok. Generál Bečvář řekl, že armáda vloni přijala 2174 nových vojáků z povolání a podobným tempem chce pokračovat i letos. Podle něho je v současnosti armáda naplněná na 83 procent a daří se budovat i aktivní zálohy.

Vedení řešilo také zahraniční mise. Náčelník generálního štábu shrnul, že vloni se česká armáda zúčastnila 11 zahraničních misí, do kterých vyslala asi 800 vojáků. Letos by se to číslo mohlo ještě navýšit.

Ministryně Šlechtová řekla, že Parlamentu předloží komplexní návrh na rozšíření vojenských misí. V Afghánistánu by se podle ní mohli vojáci věnovat třeba výcviku tamních letců. Přesná čísla, o kolik vojáků by mělo jít, ale zatím neuvedla.