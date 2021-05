Prezident Zeman kvůli koronaviru přesunul návštěvu Vídně, setká se s Van der Bellenem 9. června

Vídeň. To je cíl další zahraniční cesty prezidenta Miloše Zemana. V rakouské metropoli má v plánu i setkání se spolkovým prezidentem Alexanderem van der Bellenem. Návštěva měla proběhnout už v dubnu, kvůli koronavirovým restrikcím se ale přesunula. „Byla přeložena z důvodu restrikcí na 9. a 10. června,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz mluvčí Jiří Ovčáček. Původní zpráva Praha/Vídeň 7:30 19. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a rakouský prezident Alexander Van der Bellen | Zdroj: Pražský hrad

„Už brzy pojedu například na přátelskou návštěvu Rakouska a jsou plánovány ještě další návštěvy.“ To řekl prezident Miloš Zeman v nedělním vysílání Frekvence 1.

Na návštěvu Vídně chtěl prezident vyrazit od 21. do 22. dubna, vyplývá z jeho cestovních plánů. Kvůli koronaviru se ale cesta do Rakouska přesunula. Prezidentská kancelář 14. dubna cestu zrušila, jak serveru iROZHLAS.cz potvrdilo ministerstvo obrany. „Kancelář prezidenta republiky si 29. března objednala letadlo na cestu do Vídně a zpět. 14. dubna ale objednávku zrušila,“ řekla mluvčí resortu Jana Zechmeisterová.

„Byla přeložena z důvodu restrikcí na 9. a 10. června,“ napsal serveru iROZHLAS.cz hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

V plánu je i setkání s rakouským prezidentem Alexanderem van der Bellenem. „Pan prezident se setká i s dalšími osobnostmi rakouského veřejného života,“ přiblížil mluvčí.

Nechtěl ale specifikovat, zda budou prezidenti řešit Zemanův vysněný projekt – kanál Dunaj-Odra-Labe. Rakušané totiž dlouhodobě odmítají účast na tomto mezinárodním projektu. „Počkejte si, až jednání proběhne,“ uvedl dále jen Ovčáček.

Naposledy byl Zeman v únoru na summitu visegrádské čtyřky v Polsku. Předtím se vydal mimo Česko na konci předloňského roku, kdy v listopadu 2019 navštívil Německo a Slovensko a v prosinci 2019 summit NATO v Londýně. Všechny následně plánované zahraniční cesty v loňském roce Hrad kvůli pandemii koronaviru zrušil.