Železničáři začnou s opravami mostu přes Svratku v Brně. Pak chtějí pátrat, kdo za poškození může

V druhé polovině června začne oprava poškozeného železničního mostu přes řeku Svratku v centru Brna. Českému rozhlasu to potvrdili zástupci Správy železnic. Víc než 180 let starý a památkově chráněný most je poničený od loňského prosince, zřejmě kvůli stavbě protipovodňových opatření. Jakmile čtyřměsíční rekonstrukce skončí a vlaky se vrátí na všechny koleje vedoucí k hlavnímu nádraží, zaměří se železničáři na zjišťování, kdo za poškození může. Brno 17:20 1. června 2023

Poškozený železniční most přes řeku Svratku v centru Brna (archivní foto z prosince 2022) | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Přesný termín zahájení ještě známý není, železničáři jsou ale ve finále výběru expertní firmy, která most zrekonstruuje. Smlouvu chtějí podepsat do dvou týdnů, s opravami se tedy začne zhruba v druhé polovině měsíce. Cena nemá přesáhnout 20 milionů korun.

„Podvodní část bude zpevněná mikropilotami, pilíře budou skrz na skrz provrtané a zpevněné masivními závitovými tyčemi, které je stáhnou. Zbytkové otvory budou naplněné tlakovým betonem. A každý z těch pilířů bude opásán v šesti úrovních ocelovými obručemi, jako bývá opásaný dřevěný sud,“ popsal Českému rozhlasu oblastní ředitel brněnské pobočky Správy železnic Libor Tkáč.

Železničáři v květnu vybírali nejvhodnější technologii. Vybráno už je a železničáři předpokládají, že v září nebo v říjnu bude most v lepší kondici.

Kvůli poškození je od konce prosince nemožný provoz po jedné ze čtyř kolejí, týká se to vlaků na trati od Jihlavy. Spoje linky S4 jezdí v pracovní dny na dolní nádraží namísto toho hlavního.

„Práce budou probíhat ve stávajícím režimu provozu. K dalšímu omezování dopravy nebude docházet. A pokud, tak jen v nočních hodinách, velmi krátkodobě o víkendu,“ ujistil Tkáč cestující, kteří se na hlavní nádraží linkou S4 vrátí na podzim.

Most pod dozorem

Pro železničáře bylo podle Tkáče důležité co nejrychleji najít řešení celé rekonstrukce a stihnout ji ještě letos. Kamenný most je teď proto velmi bedlivě monitorovaný.

„Elektronické tenzometry, sklíčka, provedli jsme kompletní průzkum, dělali jsme i dynamické zkoušky lokomotivami, taky optoelektronické měření. Na most jsme dosadili diagnostická zařízení, i ta, která se příliš často nedělají, abychom o něm měli informace prakticky online,“ doplnil ředitel.

Diagnostiku železničáři využijí i později. Zajímat je bude, jak se konstrukce zachová i po letošní opravě. Teprve poté uvidí, jestli bude nutné začít brzy připravovat kompletní rekonstrukci památkově chráněné stavby, anebo ještě několik let vydrží, třeba do přestavby Železničního uzlu Brno.

Vídeňský viadukt je památkově chráněný jako součást brněnského hlavního nádraží | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

Kde se stala chyba?

Na podzim taky Správu železnic čeká zjišťování, kde se loni v prosinci stala chyba.

„Máme na to nějaké znalecké posudky, příčina je pro nás důležitá hlavně proto, abychom mohli eliminovat případně další takové věci. Teď je pro nás primární co nejdříve na most vrátit plný provoz a taky abychom nebrzdili stavbu v korytě řeky. Pak se k tomu samozřejmě vrátíme, protože se musíme chovat s péčí řádného hospodáře,“ nastiňuje Tkáč. Konkrétní být zatím nechce.

Železničáři už dřív poznamenali, že se most začal rozpadat zřejmě kvůli protipovodňovým opatřením, jejichž investorem je město Brno. Poukazovali na zábrany v korytě řeky, které změnily tok vody. To naznačili i geologové poté, co podél řeky Svratky nastaly další problémy.

„Instalace štětovnic v blízkosti mostního objektu probíhala v letních měsících. Od té doby žádné další práce, které by mohly způsobit otřesy, v blízkosti mostu neprobíhaly. Další stavební práce zde nyní nebudou probíhat,“ oznámil loni v prosinci mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek s tím, že magistrát bude s železničáři na zjištění příčin spolupracovat.