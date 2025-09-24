VIDEO: Místo bagru pluh. Energetici na Moravě pokládají kabely pod zem ekologičtějších způsobem
Novou metodu pokládání pod zem kabelů vysokého napětí zavádějí energetici v CHKO Soutok. U Lanžhota dnes metodou pluhování položili pod zem asi kilometr kabelu, do hloubky 130 cm. Tato metoda je oproti bagrování šetrná k přírodě, rychlejší a ekonomičtější. pic.twitter.com/4YMI6BHVeo— Anežka Hlávková (@HlavkovaAny) September 24, 2025
V Chráněné krajinné oblasti Soutok energetici využívají novou technologii pokládání kabelů vysokého napětí pod zem. Zatímco dosud museli dlouze bagrovat, teď se proces zrychlil. Místo těžké techniky totiž nasazují pluh, který je k přírodě šetrnější.
„Vepředu u pluhu je vidět hrot, který velkou rozráží silou zem,“ vysvětluje vedoucí technik Robin Cimr. V hlíně pak vytváří úzkou drážku, do které se okamžitě pokládají kabely vysokého napětí. „Zaváděcí zařízení je zodpovědné za to, aby se kabel položil do předepsané hloubky,“ doplnil.
Dříve používali technici jen bagrování. Uvedení pluhu do ostrého provozu provádějí v Chráněné krajinné oblasti Soutok.
„Celková délka úseku je 4,5 kilometru,“ vysvětluje Jan Vaculík ze společnosti EG.D. Za první den stihli pluhaři položit dva kilometry. „Pokud by stejnou práci dělal bagr, šlo by o dny až měsíce. Je to nepříznivá oblast a hrozí záplavy,“ dodává.
Pluhy se nehodí do každého podloží. S limity je to podobné jako při klasickém bagrování, proto je nová metoda podkládání vysokonapěťových kabelů pod zem podle energetiků jednoduší, rychlejší a ekonomičtější.
V lokalitách jižní Moravy, kde je úrodná půda, se musí dělat úprava skrývky. Tomu předchází shrnutí zeminy z pole do hloubky 30 centimetrů. „Přijede bagr, odhrne skrývku, vykope výkop, kabel se uloží, zahrabe a zadusí a skrývka se musí vrátit,“ vysvětluje Vaculík. „Proces je zdlouhavý ve srovnání s pluhem, kdy projdeme jen v rámci jednoho cyklu, uložíme kabel a za pruhem projede pouze pásový bagr,“ dodává.
Ročně dají pod zem asi 800 kilometrů kabelů. Počítají s tím, že metodu pluhování by mohli využít asi ve 20 procentech případů. Ještě letos budou pluhováním pokládat vysokonapěťové kabely v Našiměřicích na Znojemsku nebo v Sedlaticích na Jihlavsku.