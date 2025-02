VIDEO: Na zastropování cen potravin se strany neshodou. Poslechněte si debatu k Česko 2025

Až dvě třetiny Čechů by podle průzkumu veřejného mínění, který pro Radiožurnál připravil Median, uvítaly cenové stropy na základní potraviny. V první ze série debat Českého rozhlasu s názvem Česko 2025 hovořilo o cenách potravin sedm expertů politických stran zabývajících se tematikou. Česko 2025 Praha 14:30 27. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Dostali jsme se do zvráceného stavu, kdy vůbec nevíme, jaká je cena potravin na trhu. Je permanentní akce, nevíme, co je normální, nevíme, co máme čekat, tak pak akceptujeme špatnou a zbytečně drahou cenu,“ uvedl v debatě ekonom Vladimír Pikora (za Motoristy). Zároveň se ale postavil proti zavedení cenového stropu na potraviny. Označuje to za protitržní.

Margita Balaštíková (ANO) ze zemědělského výboru Parlamentu ČR dodává, že v Česku lze najít nejvíc slevových akcí z celé Evropy, souhlasí proto s tím, že zákazníci nevnímají reálnou cenu. Byla by proto pro omezení akcí, čímž by se ceny srovnaly a tím by nebyl škodný zákazník. Zastropování cen potravin by podpořila. „Jsou v životě situace, kdy by k tomu měla vláda přikročit,“ míní.

Ivan Bartoš (Piráti), který do loňského roku působil jako ministr pro místní rozvoj a také jako předseda strany Pirátů, doplnil diskuzi o statistiku České obchodní inspekce, která zjistila, že čtyři z deseti kontrolovaných slev jsou falešné. Situaci by Bartoš vyřešil zveřejňováním průměrných cen, které sbírá Národní statistický úřad. „Šlo by o klasický cenový report na internetu nebo v aplikaci, bylo by to jako si položit dva letáky vedle sebe,“ popisuje. Zastropování cen by nepodpořil.

Proti zastropování cen je i Tomáš Dubský (STAN), člen zemědělského výboru Parlamentu ČR, který se domnívá, že by to v důsledku nahrálo jen největším obchodníkům. Vadí mu také dvojí ceny odvozené od akcí pro členy, které vnímá jako nekorektní vůči zákazníkům. „Jestli mi pak u pokladny přičtou tisíc bodů nebo odečtou stokorunu, tak ať, je to věc řetězce nebo prodavače, který to má na starosti. Cena by ale měla být jednotná,“ říká.

Další člen zemědělského výboru Petr Bendl (Spolu) se s ním shoduje na tom, že zastropování cen by ke snížení cen nevedlo, a připomíná maďarský případ, kdy po konci zastropování stouply částky, které zákazníci zaplatili za potraviny o 50 procent. Podporoval by proto malé obchodníky nebo situaci, kdy zemědělec může prodávat suroviny rovnou, nemusí pak procházet složitým řetězcem, než se na pulty dostanou a tím se podle jeho názoru sníží i cena. „Máme udělat maximum pro to, aby producentů potravin bylo v České republice nejvíc, tak aby si lidé mohli vybrat,“ míní.

Ceny potravin by naopak zastropoval ekonom Jan Hrnčíř z SPD, i přesto, že stejná strategie vedla v Maďarsku k nárůstu cen, ocenil ale alespoň dočasné snížení cen. Zvedl by ale větší kontroly pro velké obchodníky. „Když Česká obchodní inspekce kontroluje velké obchodníky, tak jim dají malé pokuty, aby to přežili a oni to ani nepoznají. Pro ně to jsou drobné na kafe, to nedává žádný smysl,“ uvádí.

Zemědělská expertka Jarmila Dubravská (Stačilo!) by navrhovala, aby kontrolní orgán vybral několik položek v maloobchodech a jejich ceny srovnal s tím, za kolik nakoupil obchodník u dodavatelů. „Na tom bychom viděli, jaká je realita a za kolik by to mohl mít spotřebitel,“ navrhuje. K zastropování cen se staví kladně, na rozdíl od Maďarska by je ale ponechala.