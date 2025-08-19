VIDEO: Policisté pátrají po muži, který osahával ženu v Praze na Můstku. Sama ho natočila

Pražští policisté pátrají po neznámém muži, který počátkem července osahával na eskalátoru v metru mladou ženu. Ta si ho po činu natočila na mobil a stihla přivolat i policejní hlídku. Muž však mezitím zmizel. Policie v úterý na webu zveřejnila záběry podezřelého a žádá veřejnost o pomoc při určení jeho totožnosti.

Případ se stal ve čtvrtek 3. července krátce před půlnocí ve stanici metra Můstek. Muž nejprve nenápadně pronásledoval 21letou ženu, která vystoupila ze soupravy metra.

Na eskalátorech se k ní přiblížil a beze slov jí zezadu přes legíny sáhl na intimní partie. Pak pokračoval po schodech nahoru.

Obličej podezřelého žena ihned po činu natočila na mobilní telefon. „Navíc stihla na místo přivolat i hlídku policistů, muž však mezitím nastoupil do tramvaje a odjel neznámo kam,“ popsal policejní mluvčí Jan Rybanský.

Muž byl podle záběrů z bezpečnostních kamer oblečený do modrých riflí a světlého trička s krátkým rukávem. Na hlavě měl čepici s kšiltem a přes rameno černou tašku.

Policisté, kteří chtějí podezřelého vyslechnout, případ prozatím prověřují jako trestný čin výtržnictví. Není ale podle Rybanského vyloučeno, že bude překvalifikován.

