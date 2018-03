VIDEO: Protestoval proti Zemanovi, stáhli ho k zemi a vyvedli z davu

Během čtvrteční inaugurace prezidenta Miloše Zemana se v areálu Pražského hradu sešli příznivci i odpůrci současné hlavy státu. Jedním z protestujících byl i aktivista Otakar van Gemund, který se během přechodu hlavy státu z Vladislavského sálu do svatovítské katedrály vysvlékl do půli těla. Muž byl okamžitě stažen k zemi a vyveden z davu, jak ukazuje video Radiožurnálu. Praha 19:45 8. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na inauguraci do areálu Pražského Hradu dorazil aktivista Otakar van Gemund s hesly „Má smůlu, nemá mandát!“ a „Lžinenávistník. Nevyhrál navěky“ napsanými na těle a schovanými pod bundou.

Ve chvíli, kdy Miloš Zeman v doprovodu první dámy Ivany a dcery Kateřiny přecházel po třetím nádvoří do kaple svatého Václava uctít jeho památku, vysvlékl se do půli těla.

Následně byl dvěma muži (dosud bez bližších informací - mohlo jít o policisty v civilu) okamžitě stažen k zemi a vyveden z davu. Incidentu také přihlíželi podle záběrů členové antikonfliktího týmu a policisté. Reakci policejního prezidia zjišťujeme.

„Prezident Zeman během svého vládnutí soustavně porušoval Ústavu, na což nemá mandát,“ popsal posléze své pohnutky Radiožurnálu Otakar van Gemund s odkazem na prohlášení skupin oMen a Kaputin!, které den inaugurace využily k protestu. Transparenty členové pozvedli, když se objevil prezident Zeman.

„Vadí nám, že (Zeman) rozeštvává český národ, že podporuje cizí mocnosti jako je Rusko a Čína, že šíří jejich propagandu a dezinformace, že šíří lži, nenávist a extremismus. To jsou všechno věci, proti kterým ústava varuje, a my si myslíme, že (Zeman) na to nemá mandát. Přestože ho 51,4 procenta obyvatelstva zvolilo, ještě to neznamená, že má právo takové věci dělat,“ pokračoval van Gemund.

On sám protestoval v minulosti například v roce 2014 spolu s prezidentským kandidátem Markem Hilšerem na Úřadu vlády. I tehdy byl svlečený do půl těla. „To je metoda skupiny oMen,“ doplnil aktivista.

Příznivci s vlaječkami

Zatímco odpůrci prezidentovi na transparentech vyčítali neústavní kroky a někteří drželi červené karty, jeho sympatizanti měli v rukou papírové české vlaječky. Ty podle zjištění serveru iROZHLAS.cz na místě rozdávali pracovníci prezidentské kanceláře. Miloš Zeman během přechodu do svatovítské katedrály lidem čekajícím na třetím hradním nádvoří zamával, na demonstranty nereagoval.

Mezi nimi se objevil i protestující, který si přinesl velký portrét prvního českého prezidenta Václava Havla. Havlovo jméno ostatně zaznívalo i tehdy, když se oba názorové tábory snažily vzájemně překřičet. Zatímco Zemanovi příznivci volali „Ať žije Zeman!“, druhá skupina jim odpovídala „Ať žije Havel!“.

Atmosféru na třetím nádvoří můžete zhlédnout v následujícím videu:

Zemanovi sympatizanti demonstrantům na místě vyčítali například to, že nadáváním prezidentovi, kterého si zvolili lidé, popírají demokracii. Názorové rozdíly však nevyústily v žádné potyčky. Na shromážděné lidi dohlížela jak Hradní stráž, tak i policie včetně antikonfliktního týmu.

Skupina Kaputin na Hradě protestovala i 25. února, kdy připomněla 70. výročí převzetí moci komunisty a poukázala na to, že v komunistické straně byl prezident Zeman i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Další protesty byly ve čtvrtek v den inaugurace svolány na Hradčanské náměstí a Klárov. Podle mluvčího pražské policie Jana Daňka se obešly bez incidentů.

Skupina Kaputin Kaputin je skupina na podporu demokracie, lidských práv a členství v EU a NATO. Staví se proti putinovskému režimu. V minulosti demonstrovala třeba proti okupaci Krymu, stejně jako skupina oMen. Ta na sebe poprvé výrazněji upozornila v říjnu 2014, kdy dali dva její členové na tiskové konferenci vlády své názory najevo tak, že svlečení do půl těla vyzvali premiéra Bohuslava Sobotku, aby bránil svobodu a nepomáhal ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi. Jedním z tehdejších protestujících byl i dnešní demonstrant van Gemund, druhým byl pozdější Zemanův protikandidát na funkci prezidenta, lékař Marek Hilšer.