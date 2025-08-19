VIDEO: Řidič ve Šternberku ujížděl policii, pak ho smetl vlak. Byl pod vlivem drog a měl zákaz řízení

Řidič osobního automobilu, který v pátek ráno ve Šternberku na Olomoucku zběsile ujížděl před policejní hlídkou a na železničním přejezdu se srazil s osobním vlakem, měl zákaz řízení a v době nehody byl pod vlivem drog. Při srážce s vlakem se zranil řidiči osobního auta i jeho spolujezdec. Řidiči za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí u soudu až čtyři roky vězení. Uvedl to policejní mluvčí Libor Hejtman.

Honička se v ulicích Šternberka v pátek strhla poté, co policisté při běžné dopravní kontrole chtěli zastavit auto projíždějící Olomouckou ulicí.

„Řidič neuposlechl pokynu k zastavení vozidla a začal ujíždět směrem k ulici Pískoviště. Neujel ani kilometr a jeho zběsilou jízdu ukončil na železničním přejezdu projíždějící osobní vlak, který jej smetl,“ popsal Hejtman.

Policisté okamžitě poskytli řidiči i spolujezdci první pomoc. Oba muži přežili a se zraněními byli převezeni do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ doplnil policejní mluvčí.

Jednatřicetiletý řidič poté policistům řekl, že odmítl zastavit, protože má zablokované řidičské oprávnění. Navíc měl podle policie pozitivní test na amfetamin, pod vlivem alkoholu nebyl.

„Vedle řidiče se na místě spolujezdce nacházel třiatřicetiletý muž. Byl to majitel vozidla, který utrpěl vážné zranění. Policistům řekl, že ten den měl nastoupit do výkonu trestu,“ podotkl Hejtman.

V osobním vlaku cestovalo 60 lidí, nikdo z nich při srážce s autem zraněn nebyl. Provoz na trati ve směru ze Šternberka na Újezd u Uničova byl v pátek dopoledne zastaven.

