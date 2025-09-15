VIDEO: Řidička v Náchodě bourala na dvou kruhových objezdech. A na rovném úseku narazila do sloupu
Policisté uzavřeli případ dopravní nehody, kterou nevidí každý den. Opilá řidička letos v létě v Náchodě nedokázala projet prvním ani druhým kruhovým objezdem. V obou případech narazila do dopravního značení. Následně nezvládla jízdu ani na rovném úseku silnice. V tomto případě jí hrozí až tři roky vězení, informovala v pondělí policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Šedesátiletá řidička jela 17. července v podvečer v černém Fordu Mondeo z ulice Volovnice do Raisovy. Nezvládla ale bez úhony projet kruhovým objezdem u Itálie. Trefila totiž dopravní značku, jak ukazuje video od policie.
To ji ale nezastavilo. Pokračovala k dalšímu kruhovému objezdu u Čedoku, kde srazila a přejela několik značek.
Řízení pak nezvládla ani na rovném úseku. Vyjela mimo vozovku a čelně narazila do lampy. Pokračovat v řízení už nemohla, protože ford měl utržené levé přední kolo.
„Její jízda byla mimořádně nebezpečná a výrazně vybočovala z běžných dopravních nehod,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Policisté následně zjistili, že řidička před jízdou pila alkohol. Dechovou zkoušku na místě nezvládla, policisté ji proto museli odvézt na odběr krve. Z něj zjistili, že měla 1,54 promile alkoholu v krvi.
Všechny nehody se obešly bez zranění. „Celková způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na částku 110 tisíc korun,“ upřesnila Macháčková. Z toho dvacet tisíc korun byla škoda na autě, 60 tisíc na dopravním značení a 50 tisíc na sloupu veřejného osvětlení.
„V uplynulých dnech sdělili policisté z dopravního inspektorátu v Náchodě ve zkráceném přípravném řízení podezření šedesátileté řidičce ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ doplnila. V případě prokázání viny hrozí řidičce až tři roky vězení.