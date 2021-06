VIDEO: ‚Miluno, to je normální tornádo!‘ Policie sdílela nejbližší záběry živlu, jak se hnal Lužicemi

Policie na twitteru v pátek večer zveřejnila zatím asi nejbližší záběry tornáda, které se den předtím prohnalo Břeclavskem a Hodonínskem. Video podle ní přinesl policejní hlídce jeden z obyvatelů zasažených Lužic „s opravdu pevnými nervy“. Je na něm vidět, jak vír s poletujícími kusy trosek postupuje ulicí s rodinnými domky a ničí, co mu přijde do cesty. Lužice 13:01 26. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Neuvěřitelně autentické video z Lužic. Naší hlídce ho dnes přinesl jeden z místních obyvatel s opravdu pevnými nervy . Díky za něj, Radovane, jste statečný muž! pic.twitter.com/VJAd5gPli4 — Policie ČR (@PolicieCZ) June 25, 2021

„Tak to jsme možná i bez střechy. Dívej! To jde sem,“ komentuje blížící se úkaz hlas na videu. „To je normální tornádo. Miluno, to jsi neviděl. Podívej, jak to lítá,“ ozývá přes sílící hluk.

Když se tornádo začne blížit k protějšímu domu, autor záznamu zavře okno a po prosbách další osoby se jde schovat do nižšího patra. V tu chvíli už bouře dosedne na jejich dům. Ozývá se burácení a rozbíjení skla. Autor videa se zastaví, aby skrz rozbité okno ukázal, jak venku zuří vítr.

Policie ČR záběry zveřejnila na svém twitterovém profilu v pátek večer s komentářem, že je hlídce přinesl jeden z místních obyvatel s opravdu pevnými nervy. „Radovane, jste statečný muž,“ stojí v příspěvku.

Video hned vedle hrůzy a údivu spustilo i vlnu kritiky, že by se lidé místo natáčení měli raději co nejdříve schovat do bezpečí.

„Autoři videí těžko mohli tušit, co se na ně řítí. Buďte opatrní a neriskujte,“ dodali pak policisté a odkázali přitom na rady, jak se zachovat, když se na vás blíží tornádo, které toho samého dne dopoledne sdílel vědec Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.

„Pokud možno, uhnout mu z cesty. Ideálně kolmo na směr jeho pohybu,“ uvádí Brož. „Co dělat, když uhnout nemůžu? Ideální je utéct do sklepa. Pokud nemáte sklep, běžte do přízemí do místnosti bez oken (například koupelna, WC),“ doplňuje s tím, že venku se před tornádem rozhodně neschováte.

Ideální je utéct do sklepa. Pokud nemáte sklep, běžte do přízemí do místnosti bez oken (např. koupelna, WC).https://t.co/P2EoGIpxGO — Dr. Petr Brož (@Chmee2) June 25, 2021

Jeho slova potvrdili v sobotu po jednání krizového štábu ředitelé krajské policie Leoš Tržil a hasičů Jiří Pelikán. „Před tornádem je potřeba mít nějaké opěrné body, pevný a odolný úkryt,“ cituje je agentura ČTK. Podle Pelikána je to ale rychlá záležitost a lidé mají na únik jen chvilku.

Silné bouře s kroupami a tornádem zasáhly jižní Moravu ve čtvrtek večer. Prohnaly se Břeclavskem a Hodonínskem a zpustošily obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice. Poškozená jsou ale i další místa. Bouřky si vyžádaly pět lidských život a desítky zraněných.

Tornádo mělo sílu přes 200 kilometrů za hodinu, takové se v České republice objevilo poprvé. Lidé setkání s ním přirovnávali k dunění tanků nebo k jedoucímu vlaku.