‚Cítím se nejen jako svědek, ale i jako poškozený.‘ V kauze Vidkun vypovídal před soudem Langer

Výslechem svědků pokračuje u krajského soudu v Olomouci hlavní líčení v korupční kauze Vidkun. Obžalovaní v ní jsou čtyři lidé. Dva bývalí vysoce postavební policisté, někdejší sociálnědemokratický hejtman Jiří Rozbořil a olomoucký podnikatel Ivan Kyselý. V úterý před senátem soudu vypovídal jako svědek bývalý ministr vnitra za ODS Ivan Langer. Olomouc 17:43 4. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Langer u soudu | Foto: Lenka Kratochvílová

„Já se v této věci cítím nejen jako svědek, ale i jako poškozený,“ to byla první slova Ivana Langera před senátem. Necelých pět let poté co jeho byt v centru Olomouce prohledali detektivové a zabavili několik krabic materiálů. Hodiny pak vyšetřovatelům odpovídal při výslechu. Oficiálního obvinění se od nich ale nikdy nedočkal. Teď se u soudu stavěl do role oběti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ivan Langer vypovídal jako svědek v korupční kauze Vidkun

„Celé je to postavené na lži a na výmyslech,“ řekl Langer, který u soudu potvrdil, že je blízkým přítelem hlavního obžalovaného podnikatele Ivana Kyselého a také jeho obchodním partnerem v jedné z jeho firem. To, že by ale měli společně nahlížet do policejních spisů a instruovat policisty jak vést vyšetřování razantně odmítl.

Osobní msta?

Langer je přesvědčený, že za celou kauzou stojí policisté a žalobci olomouckého státního zastupitelství, kteří se snažili pomstít jemu a také svému bývalému nadřízenému náměstku olomouckého krajského policejního ředitelství Karlu Kadlecovi.

„V této kauze zcela prokazatelně lhali, manipulovali s fakty, zatajovali skutečnosti s cílem poškodit mě i další osoby a způsobit jim trestní stíhání. Pro mne je šokující, že v této kauze, na jejímž začátku byla lež, jsou lidé žalovaní, zatímco ti, kteří by měli být žalovaní, tak žalovaní ve skutečnosti nejsou,“ dodal Langer.

Začalo hlavní líčení kauzy Vidkun. Všichni obvinění vinu popírají, žalobce chce vyslechnout 28 svědků Číst článek

Až do května

„Nechci reagovat na průběh dokazování, než bude dokončeno. Nevylučuji, že někteří svědci mohou být slyšeni ještě opakovaně, takže v tuto chvíli se nechci vyjadřovat,“ reaguje státní zástupce Miroslav Stoklásek.

Hlavní líčení bude výslechem svědků pokračovat i ve středu. Senát si pozval bývalého náměstka ředitele protikorupční policie Jiřího Jacha a někdejšího šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivana Bílka. Do konce týdne by pak měl vypovídat i bývalý vysoký důstojník olomoucké krajské policie Ilja Krhovský a jeho někdejší šéf Martin Nasswetr. Hlavní líčení je nařízené až do 7. května.