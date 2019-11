Zákaz činnosti a třináctiměsíční podmínka. Soud nepravomocně rozhodl o Vokálovi z kauzy Vidkun

Za vyzrazení razie Vidkun uložil soud bývalému kriminalistovi Luďku Vokálovi třináctiměsíční podmínku s odkladem na 2,5 roku a zákaz činnosti u policie na 16 měsíců. Rozsudek není pravomocný, bývalý detektiv si ponechal lhůtu pro případné odvolání. Žalobce se práva na odvolání vzdal. Vokál vinu odmítá. Za zneužití pravomoci mu hrozilo až pětileté vězení. Praha 11:03 14. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někdejší důstojník českého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Luděk Vokál | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obžaloba tvrdí, že Vokál prozradil podnikateli Albinu Arifovičovi, s nímž udržoval přátelské kontakty, že policie bude zasahovat v kauze Vidkun. Brzy ráno mu podle státního zástupce Michala Muravského zaslal prostřednictvím aplikace Viber zprávu: „Už je pozdě, už s tím nic neuděláme, zbytek ústně“. Na dotaz podnikatele, o co jde, mu údajně odepsal, že o něj ani Arifoviče nejde.

Na otázku, jestli se má podnikatel připravit na útok ze strany Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), mu Vokál podle obžaloby odpověděl: „Asi ne, s tím dotyčným jsi se stýkal okrajově, a posledních pár let asi vůbec.“

Přes manželky pak prostřednictvím aplikace podnikateli podle žalobce vzkázal, o koho se policie v kauze zajímá, údajně zmínil tehdejšího hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a někdejšího ministra vnitra Ivana Langera. Vokálova manželka u soudu uvedla, že se informace dozvěděla z médií.

Trest na dolní hranici

Obvodní soud pro Prahu 5 v případu rozhodoval podruhé, Vokála původně obžaloby zprostil s tím, že žalovaný skutek nebyl trestným činem. Rozsudek však v květnu zrušil odvolací soud. Soudkyně Jana Humeni byla nyní názorem nadřízeného soudu vázána. Uvedla, že trest ukládala při dolní hranici trestní sazby.

Muravský pro Vokála navrhoval podmíněný trest a zákaz činnosti. „Zajištěná komunikace (...) se nepochybně týkala akce s krycím názvem Vidkun a tato komunikace proběhla dříve, než započala realizace samotné akce,“ řekl v závěrečné řeči žalobce.

Vokálův obhájce Radek Šmerda to ale odmítl. Poukázal na to, že ještě před zasláním zpráv byli policisté na místě, navíc o akci věděla média. Šmerda upozornil, že se v řízení nezjistilo, kde Vokál informace o razii zjistil, ani to, kdo mu je údajně předal. Šmerda také řekl, že obžaloba nezmiňuje části některé části komunikace. V SMS zprávě, kde se Arifovič ptal, zda se má připravit na nějaký útok, prý například uvádí, že stejně neví, o čem je řeč.

„Trváme na tom, že komunikace je o panu Šlachtovi,“ doplnil obhájce. Už v minulosti uvedl, že se komunikace mezi jeho klientem a podnikatelem týkala toho, zda tehdejší ředitel ÚOOZ Robert Šlachta zůstane ve funkci. Šlachta u soudu také vypovídal, mimo jiné řekl, že Arifoviče zná z doby, kdy pracoval jako řadový detektiv.

Figuruje i v dalším případu

Někdejší kriminalista figuruje společně s Arifovičem i v dalším případu. Detektiv údajně v letech 2010 až 2015 poskytoval lidem z podsvětí informace ze spisů protidrogové centrály nebo informace z policejních databází o šéfovi ČEZ Danielu Benešovi či lobbistovi Romanu Janouškovi. Obžalobu podal státní zástupce v březnu, hlavní líčení zatím ve věci kvůli sporům o místní příslušnost nařízeno nebylo.

Olomoucká korupční kauza Vidkun se týká podezřelých vazeb mezi policisty, podnikateli a politiky. V červenci podali státní zástupci obžalobu na čtyři lidi, bývalého sociálnědemokratického hejtmana Jiřího Rozbořila, někdejšího šéfa krajské hospodářské kriminálky Radka Petrůje, bývalého olomouckého policejního náměstka Karla Kadlece a vlivného olomouckého podnikatele Ivana Kyselého.