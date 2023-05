Rozhodnutí bylo předčasné, odůvodnil Vrchní soud v Olomouci zrušení verdiktu v kauze Vidkun

Rozhodnutí v kauze Vidkun bylo předčasné, olomoucký krajský soud musí znovu přehodnotit důkazy. Odvolací Vrchní soud v Olomouci už v únoru zrušil původní verdikt, kterým byli potrestáni podmínkou exnáměstek olomouckého krajského policejního ředitele Karel Kadlec, vlivný podnikatel Ivan Kyselý a bývalý hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil (ČSSD). Odůvodnění ale bylo zveřejněno v těchto dnech. Olomouc 11:29 31. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Rozbořil a Karel Kadlec. Zády obhájce Petr Konečný a Radek Petrůj. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vrchní soud (VS) rozsudek v kauze korupčních vztahů mezi podnikateli, policisty a veřejnými činiteli zrušil v neveřejném jednání v celé odsuzující části, ale i v bodech, ve kterých byli obžalovaní Kyselý a Kadlec zproštěni obžaloby. Usnesení soudu má sto stran. V řadě bodů však VS souhlasí se závěry krajského soudu včetně toho, že bývalý policejní náměstek Kadlec porušil své povinnosti policisty a informace podnikateli předával neoprávněně.

Rozsudek v kauze Vidkun neplatí. Olomoucký vrchní soud ho zrušil a případ vrátil k novému projednání Číst článek

„Vrchní státní zastupitelství v Olomouci předmětné rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci přivítalo, neboť odvolací soud vyhodnotil jako relevantní v podstatě veškeré námitky odvolání státního zástupce proti rozsudku nalézacího soudu,“ řekl náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš.

Kadlecův obhájce Tomáš Grepl řekl, že usnesení vrchního soudu nyní analyzují. „Nemám mandát to nyní komentovat, rozhodnutí je rozsáhlé, nyní s ním pracujeme,“ uvedl obhájce. Řekl, že je možné, že navrhnou nové důkazy.

Podle VS všechny provedené důkazy včetně odposlechů byly zákonné. U některých důkazů však krajský soud podle něj nevyčerpal celý jejich obsah, a neučinil z nich tak správná skutková zjištění, případně je vytrhl z kontextu. Některé důkazy taky hodnotil izolovaně, proto nebylo hodnocení komplexní v logických souvislostech, uvedl VS. Soudce Lýsek řekl, že z jeho pohledu je podstatné, že tam není žádný výslovný pokyn k doplnění dokazování. „Je potřeba se znovu zamyslet nad hodnocením důkazů či lépe odůvodnit tyto závěry,“ míní soudce Lýsek.

Bývalý hejtman Rozbořil, policejní náměstek Kadlec a podnikatel Kyselý dostali podmínky v kauze Vidkun Číst článek

Podle obžaloby tehdejší policejní náměstek Kadlec nejméně od února do srpna 2015 v devíti trestních řízení vynášel informace podnikateli Kyselému. Podnikatel podle obžaloby poté Kadlece instruoval, jak by měla policie postupovat, a tyto informace využíval k posílení svého vlivu v podnikatelsko-politickém prostředí. Soud dvojici odsoudil za korupční jednání ve čtyřech trestních kauzách s tím, že u zbývajících pěti není dostatek důkazů. Bývalý hejtman Rozbořil podle rozsudku nabídl Kadlecovi úplatek za informace v případu stavby jezdeckého areálu v Lazcích, který byl prověřován kvůli možnému dotačnímu podvodu.

Žalobce nesouhlasil se zprošťujícími výroky, odvolání podal u všech tří obžalovaných, v případě Kadlece a Kyselého žádal přísnější právní kvalifikaci. Podle něj šlo o masivní úniky informací a cílenou snahu trestní řízení ovlivnit. U Kadlece žádal i potrestání za zločin přijetí úplatku, přísnější kvalifikaci požadoval také u bývalého hejtmana. "S ohledem na výše uvedené pak státní zástupce požadoval i uložení přísnějších trestů," dodal Bartoš.

Obžalovaní naopak žádali zproštění. Podnikatel Kyselý odmítal, že by někoho instruoval a pravidelně zjišťoval informace, sdělené informace podle něj žádné vyšetřování zmařit nemohlo. Stejný názor měl i Kadlec, v odvolání poukázal znovu na to, že operativní činností informace naopak získával a zákonnou mlčenlivost neporušil. Podle vrchního soudu však o operativní činnost nešlo a Kadlec porušil povinnost mlčenlivosti policisty. Stejně tak u Kyselého jasně uvedl, že jednal v úmyslu získat neoprávněný prospěch v podobě upevnění svého postavení. Vinu odmítl i bývalý hejtman, jednání s Kadlecem označil za kriminalizaci „tlachání v hospodě u piva“. I v tomto případě by se však měl krajský soud řádně vypořádat s námitkami žalobce, uvedli soudci z VS.

Rozbořila krajský soud původně odsoudil za podplácení, Kadlece za zneužití pravomocí a podnikatele Kyselého za účast na zneužití pravomoci úřední osoby. Kyselý dostal trest 18 měsíců s tříletým podmíněným odkladem a peněžitý trest 2,1 milionu. Kadlec dostal dvouletý trest s podmíněným odkladem na čtyři roky a peněžitým trestem 144.000 korun a zákaz činnosti na čtyři roky. Rozbořilovi soud uložil dva roky s tříletým podmíněným odkladem a peněžitý trest 180 000 korun. V kauze byl obžalován i šéf místního odboru hospodářské kriminality Radek Petrůj, který byl již pravomocně zproštěn.

Soudce Lýsek chce případ na krajském soudu nařídit co nejdříve, s ohledem na dovolené to však bude zřejmě až během září. Jednání by chtěl nařídit minimálně na dva dny, aby se případně stihly i závěrečné řeči.