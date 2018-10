Hackeři nabourali systém ministerstva. Ovlivňováním žádostí o povolení k pobytu získali stovky milionů

Miloš Zeman hrubými výrazy nebezpečně snižuje úřad prezidenta, reagoval Zdeněk Bakala na vulgarismy

Premiér Andrej Babiš označil slova za nevhodná. Ta slova, co on (Miloš Zeman) použil, nejsou samozřejmě na veřejnosti vhodná," řekl premiér poté, co uvedl do úřadu ministra zahraničí Tomáše Petříčka.