Česko a Vietnam si budou předávat odsouzené. Zeman smlouvu podepsal po sedmi měsících

Česká republika a Vietnam si budou moct předávat odsouzené osoby. Prezident Miloš Zeman ve středu podepsal ratifikační listinu ke smlouvě mezi oběma zeměmi. Mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček to uvedl na hradních webových stránkách. Nyní ji musí spolupodepsat premiér Andrej Babiš (ANO). Platit začne 60 dnů po výměně ratifikačních listin. Dojednání smlouvy trvalo několik let, Zeman ji k podpisu dostal loni v červnu. Praha 17:06 6. února 2019

Smlouvu podepsal ve Vietnamu v červnu 2017 tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). „Je to jedna z mála dohod, které máme s asijskými zeměmi o předávání vězňů. Zajišťuje, že třeba náš občan, pokud by byl odsouzen za nějaký trestný čin do vězení, pokud bude chtít, může být předán k výkonu trestu do Čech a zase naopak,“ řekl tehdy v Hanoji Českému rozhlasu.

V té době to byla třetí dvoustranná smlouva s asijskou zemí umožňující předávání odsouzených osob, dalšími byly Thajsko a Hongkong.

Podle sněmovní důvodové zprávy bylo jednání s Vietnamem zahájeno v roce 2003. Následovala řada expertních setkání. Senát schválil smlouvu loni v dubnu, sněmovna v červnu. Poté putovala na Pražský hrad, Zeman ji podepsal po asi sedmi měsících.

Platnosti smlouva nabude 60. dnem po výměně ratifikačních listin. „Účelem smlouvy je poskytnout odsouzeným možnost vykonat trest odnětí svobody ve státě, jehož jsou občany, a v prostředí, které usnadní jejich resocializaci, což je s ohledem na mnoho odlišností mezi oběma státy daných zejména rozdílným kulturním a sociálním prostředím, způsobem života a mentalitou lidí faktor zvlášť významný,“ píše se v překládací zprávě pro český Parlament.

