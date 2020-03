Vietnamští obchodníci nabízejí zadarmo občerstvení pro záchranné složky a šijí roušky svým zákazníkům

Stovky vietnamských obchodů začaly v Česku nabízet zdarma občerstvení záchranné složky. Jako znamení si jejich majitelé do výloh vylepili plakáty s červeným srdcem. Vyjadřují tak solidaritu v boji proti koronaviru. Někteří z nich navíc zákazníky svých večerek vybavují vlastnoručně ušitými rouškami. „Přemýšleli jsme, jak bychom mohli jako komunita pomoci. Vzešlo to od lidí samotných,“ říká pro iROZHLAS.CZ iniciátor akce Tran Van Sang. Praha 18:28 18. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vietnamští obchodní nabízejí občerstvení zdarma pro jednotky integrovaného záchranného systému. | Foto: Sangu.eu | Zdroj: Facebook

„Když vypukla epidemie, lidé přemýšleli, jak mohou pomoci. Po několika hodinách mě napadlo, že většina lidí z komunity má pořád otevřené své podniky, ať jde o večerky nebo bistra,“ řekl pro iROZHLAS.cz Tran Van Sang, který výzvu inicioval. „Většina z nich jsou nadšenci, co chtějí pomáhat. Byla to vlastně především iniciativa z jejich strany,“ dodal.

Tran Van Sang vietnamskou komunitu k umístění srdíček do výloh obchodů vyzval přes facebook. Na sociální síti muže, jenž se dlouhodobě zasazuje o lepší integraci Vietnamců v Česku, a sám se částečně označuje za bloggera, sledují desítky tisíc krajanů žijících v Česku.

„Řekl jsem jim, že jim dám návod. Ukážu, jak udělat ceduli a vysvětlím co to vůbec integrovaný záchranný systém je,“ řekl k začátku iniciativy muž, který zároveň působí jako místopředseda hnutí Pro Zdraví a Sport, za které neúspěšně kandidoval do europarlamentu.

Výzva se rychle uchytila. Živé vysílání na svém facebookovém profilu ukončil podle svých slov v pondělí kolem desáté hodiny večer. „Ještě před půlnocí mi začaly chodit zprávy od lidí, kteří šli cedule ještě ten večer pověsit. Druhý den ráno byly prakticky všude,“ popsal.

Přesné číslo, kolik vietnamských podniků se do výzvy zapojilo, nemá. Podle množství zpráv, které mu chodí, to ale odhaduje na několik stovek. Jsou mezi nimi například i obchody z Olomoucka, kde v některých místech platí karanténa pro celé obce.

Vyvařit a přežehlit. Přečtěte si, jak pečovat o podomácku vyrobenou roušku Číst článek

Celá iniciativa podle Tran Van Sanga začala záhy žít vlastním životem. Jeho záměr původně cílil na bezplatné občerstvení v podobě třeba kávy pro záchranné sbory. „Píšou si tam, co chtějí. Nejen kávu. Dozvěděl jsem se, že někteří jim nabízejí třeba i čokoládu nebo dokonce hamburgery,“ přiblížil.

K nákupu rouška

Někteří vietnamští obchodníci z menších obcí jsou podle Tran Van Sanga do pomoci okolí natolik „nadšení“, že policistům vaří obědy. „Často to jsou jediné obchody, které v dané obci fungují, tak se snaží pomoci, jak to jde,“ řekl.

Nezůstává ale jen u jídla a pití pro policisty, hasiče nebo zdravotníky. Vietnamská komunita začala také s hromadným šitím roušek, které jsou aktuálně v Česku nedostatkovým zbožím.

<3 Potřebovali jsme dvě roušky navíc. Snažil jsem se jim vnutit aspoň stovku... Ale nešlo to. Jsou dost neoblomní. Včera je šila manželka našeho prodavače v ulici. pic.twitter.com/lDAjl2qjcZ — Jan Bartoněk (@Muze_bejt) March 18, 2020

„Už asi týden funguje taková iniciativa. Zapojily se do ní hlavně ženy, které nepracují v obchodech s potravinami a mají čas. Ale mám zprávy i od lidí z večerek, kteří šijí hned, jakmile zavřou obchod,“ vysvětlil Tran Van Sang.

„Vím, že někteří je rovnou rozdávají v obchodech svým zákazníkům. Je to vlastně ochrana, jak pro lidi, co nakupují, tak pro obchodníky samotné. Už se mi ozvalo i několik Čechů, že roušky takto nebo třeba od vietnamských sousedů dostali,“ dodal.