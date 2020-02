Víkendový přehled: za manipulace je postavený mimo službu, napětí na výletní lodi a Slovensko ve varu

Nakažených koronavirem ve světě přibývá, v Japonsku roste pochybnost, zda bylo správné ponechat skoro čtyři tisíce lidí v karanténě na výletní lodi, soudce Sotolář si odpočine od taláru, do akce se pustila vojenská policie a ve sportu prohárla Slavia, Sparta, Sáblíková i biatlonisté. Vítejte u víkendového přehledu zpráv, který připravil server iROZHLAS.cz. Praha 19:21 16. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pasažéři mávající z lodi Diamond Princess | Foto: Athit Perawongmetha | Zdroj: Reuters

Na únor panovalo v Česku nebývalé teplo. Na pětině meteorologických stanic v Česku měřících déle než 30 let v neděli padly teplotní rekordy. Nejvyšší byla teplota v Klatovech, a to 18,2 stupně Celsia. Rekord padl třeba i v Českých Budějovicích na stanici v části Rožnov, která funguje už 136 let. Naměřeno tam bylo 17,2 stupně. A třeba na šumavské stanici Kvilda-Perla v nadmořské výšce nad 1000 metrů nad mořem, která patří kvůli poloze v mrazové kotlině spíše k chladnějším místům, rtuť vystoupala až na 14,6 stupně nad nulou.

Také se na různých místech slavil masopust. Třeba v Roztokách u Prahy, podívejte se na fotogalerii.

Průvody se společně utkají a tančí. Následně odcházejí za masopustní zábavou do roztockého šapitó | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

V sobotu zaznamenaly vývoj dvě kauzy, kterým se v týdnu věnoval server iROZHLAS.cz. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) postavila mimo službu soudce Sotoláře, který manipuloval výpovědi v kauze opencard. „Ty důvody jsou jasné. Je tam kárná žaloba a je obava, aby tyto praktiky nedělal dál,“ řekla Benešová. Sotolář totiž ve druhé větvi sledované kauzy opencard upravoval v protokolu výpovědi svědků i obžalovaných. V některých pasážích si vymýšlel celé věty nebo obracel význam výpovědí. Server iROZHLAS.cz získal a v pátek zveřejnil zvukové a textové dokumenty, které jasně dokládají, že sedm pasáží výpovědí svědků v kauze opencard soudce Sotolář překroutil.



A zakázku na nákup vojenských radarů prověřuje vojenská policie. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí Nikola Hájková s tím, že další spornou zakázkou na rušičky komunikace, která stála za odchodem náměstka ministra obrany a akvizice Filipa Říhy, se nezabývají. Víc informací o průběhu vyšetřování ale odmítla sdělit.

Nakažených přibývá

Dění ve světě se točilo kolem koronaviru. V pevninské Číně se nakazilo koronavirem 68 tisíc lidí. Oznámily to v neděli místní úřady. Na chorobu COVID-19 v Číně (bez Hongkongu a Macaa) do soboty zemřelo 1662 osob. Všechna nová sobotní úmrtí byla hlášena z provincie Chu-pej, která je epicentrem nákazy.

První úmrtí ohlásila také Evropa, ve Francii podlehl nemoci COVID-19 čínský turista z oblasti Chu-pej. Česku se zatím nákaza vyhýbá. Pětice Čechů, kteří jsou po návratu z čínského Wu-chanu v karanténě na pražské Bulovce, je zdravá. Potvrdil to i druhý test na koronavirus, uvedl v sobotu večer na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). V pondělí by měli být propuštěni domů.

Hodně napjatá je situace na výletní lodi Diamond Princess. Z původně deseti nakažených se během 12 dní, kdy je plavidlo v karanténě v japonské Jokohamě, stalo 356, jen během neděle přibylo 70 nemocných. Panika a zlost na palubě, kde bylo zavřených skoro čtyři tisíce lidí, roste. Postup japonské vlády hájí Světová zdravotnická organizace, USA a další země ale začínají z lodi evakuovat své občany.

A podle sinoložky Olgy Lomové může být koronavirus pro čínský komunistický režim nebezpečný. Krize ukázala, že strana staví vlastní moc nad životy lidí, řekla Lomová ve velkém rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

Kiska vs. Pellegrini

Na Slovensku se blíží volby, budou se konat za čtrnáct dní. A lidé houfně chodí na nový snímek Sviňa, kde na jedné straně stojí podnikatel a jeho chapadla do politiky, na druhé mladý novinář a jeho snaha rozklíčovat mocenskou síť, která ho bude stát život. Že vám to připomíná osud novináře Kuciaka? Autor předlohy se jeho případem inspiroval. Je to dokument doby, ve které žijeme, představují tvůrci snímek Sviňa. A netají se tím, že chtějí, aby lidé nad obsahem filmu přemýšleli, než vhodí hlasovací lístek do volební urny.

Mezitím se na Slovensku vyostřuje předvolební klání se vyostřuje. Za „nezákonné kupčení“ označil v nedělní předvolební televizní debatě s premiérem Peterem Pellegrinim bývalý prezident a předseda nové strany Za lidi Andrej Kiska návrh Pellegriniho vlády na „sociální balíček“. Ten počítá se zdvojnásobením dětských přídavků, zavedením 13. penze i dálnicemi zdarma.

Stavba a přejezdy

O víkendu jsme ještě upozornili na potíže stavby roku v Královéhradeckém kraji. Do teprve půldruhého roku staré smuteční síně v Broumově zatéká a příčinu se zatím nepodařilo zjistit. Budova za zhruba 13 a půl milionu korun je přitom ještě v záruce, tu ale není kde uplatnit. Stavební firma totiž s vedením města nekomunikuje.

Dalších 39 železničních přejezdů bude mít letos závory. Správa železnic je nechá nainstalovat hlavně na přejezdech na silnicích prvních tříd. Chce tím snížit počet nehod. Instalování závor se podle Správy železnic osvědčilo. „Masivní investice mají své opodstatnění a začínají se také již projevovat. V roce 2008 bylo na českých přejezdech usmrceno 44 osob, v roce 2018 zemřelo 32 lidí,“ říká mluvčí správy Marek Illiaš.

Sportovní prohry

Sportovní fanoušci měli nabitý víkend. Na mistrovství světa v biatlonu se Čechům o víkendu moc nedařilo, Charvátová ve stíhačce propadla, z mužů byl nejlepší Moravec. Titul získali Jacquelin a Wiererová. Moravec minul jeden terč při úvodní položce, ale pak už byl přesný a posouval se pořadím vzhůru. „S tím odstupem na startu se z toho o moc víc vymáčknout nedalo. Takže nejsem zklamaný,“ řekl po závodě Moravec.

Šachisté se musejí připravit na bezpečnostní rámy na soutěžích. Pořád je to lepší, než kdyby někdo podváděl, hodnotí novinku nejlepší český šachista. Bezpečnostní rámy mají pomoci odhalit elektronická zařízení, kterými by si mohli šachisté během partií pomáhat.

Začala jarní část fotbalové ligy. A prohrála jak vedoucí Slavia, ta poprvé od loňského dubna a po 26 zápasech, tak pražská Sparta, které nepomohl ani návrat Bořka Dočkala. „Můj výkon byl stejně nevýrazný, jako ten týmový,“ posteskl si Dočkal. Po utkání si tak Letenští museli vyslechnout pískot nespokojených fanoušků.

A poražená odešla i Martina Sáblíková na mistrovství světa. A to přestože překonala vlastní světové maximum na trati 5000 metrů. Jenže v poslední rozjížďce se před ni o více než dvě vteřiny dostala Ruska Natalija Voroninová. S nakonec stříbrnou Martinou Sáblíkovou mluvil přímo v Salt Lake City reportér Radiožurnálu Martin Charvát. „Jela jsem asi nejrychleji v životě. Víc jsem udělat nemohla,“ řekla Sáblíková.

A podivuhodné věci předvádí švédský tyčkař Armand Duplantis. S neuvěřitelnou lehkostí znovu posunul světový rekord. V glasgowské hale skočil 618 centimetrů.

Na závěr si přečtěte, jak Češi obohacují kulinářský slovník světa. Cizinci totiž vyhledávají nakládaný sýr, jak píše autorka oblíbené gastroglosy Dagmar Heřtová.