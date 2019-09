Víkendový přehled: debaty o abolici, All Blacks i rozhlasová hra v přímém přenosu

Strávili jste víkend offline nebo jste prostě neměli čas sledovat, co se děje v Česku a v zahraničí? Aby vám nic neuniklo a mohli jste do pracovního týdne naskočit pěkně zčerstva, přináší vám server iROZHLAS.cz přehled těch nejdůležitějších zpráv, které se udály v posledních dnech. Praha 19:47 22. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víkendový přehled 22. září 2019 | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz Reuters/Profimedia/ČTK

Politické dění v Česku, to byla o víkendu především kauza Čapí hnízdo. Prezident Miloš Zeman zopakoval, že by – v případě obnovení stíhání nejvyšším státním zástupcem – Andreji Babišovi z hnutí ANO i dalším aktérům kauzy udělil abolici. Předseda vlády na to reagoval, že by ji nepřijal a podobné úvahy označil za nesmyslné.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) pak prohlásil, že pokud by na abolici skutečně došlo, v takové vládě by neseděl. Připomeňme, že Městské státní zastupitelství v Praze během týdne zveřejnilo celé 90stránkové zdůvodnění toho, proč Jaroslav Šaroch případ zastavil.

Body k dobru

Server iROZHLAS.cz pátral po důvodech, proč Farma Čapí hnízdo uspěla navzdory negativním posudkům.

Adéla Jelínková z dokumentů vyčetla, že v konkurenci projekt bodoval i díky poměrně štědrému ohodnocení v kategoriích, na něž upozorňovaly expertní posudky. K úředníkům, kteří o dotaci rozhodovali, se ale dokumenty nedostaly.

Kristýna Guryčová zjistila, že brány věznice po více než třech letech opustil někdejší soudce Ondřej Havlín, který byl odsouzen za korupci. Havlínův advokát Michal Hráský serveru iROZHLAS.cz řekl, že splnil všechny zákonné podmínky, tedy i to, že se napravil. Nyní by o svém příběhu mohl přednášet školákům.

V Moravskoslezském kraji to o víkendu žilo armádní technikou. Na Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR dorazilo do Mošnova na Novojičínsku na 220 tisíc lidí.

Trable kvůli Ukrajině?

Zahraničím cloumaly protesty - v Hongkongu, Paříži a po pěti letech i v Egyptě, který po nástupu prezidenta Abdala Fattáha Sísího k moci přijal přísné zákony, jež mají zabránit shromažďování.

Demokraté ve Spojených státech opět skloňují termín impeachment, tedy formální proces odvolání prezidenta. Tentokrát se Donald Trump pod drobnohled médií a zákonodárců dostal kvůli podezřením, že vyvíjel nátlak na Ukrajinu, aby zahájila vyšetřování Huntera Bidena, syna někdejší viceprezidenta Joea Bidena. Prezident nařčení označil za hon na čarodějnice.

Už v pondělí se bude na Maltě debatovat o plánu na přerozdělování běženců napříč celou Evropskou unií, což část zemí - včetně visegrádské čtyřky - odmítá. Eliška Kubátová zjišťovala, jaké má iniciativa šance na úspěch. A proč s ní italský premiér Guiseppe Conte přichází, když už podobné návrhy několikrát zkrachovaly.

Starosti má na 600 000 lidí, kteří odjeli na dovolenou s britskou cestovní kanceláří Thomas Cook. Jedna z nejstarších firem svého druhu na světě je v potížích a intenzivně jedná s věřiteli. Požádala rovněž o pomoc vládu v Londýně. Zatím není jasné, zda jí někdo hodí pomyslný záchranný kruh, ale ministr zahraničí Dominic Raab Brity ujistil, že je případně dostane domů.

Poprvé po 70 letech

V Polsku vyšla další knížka, která se zamýšlí nad Českem, jeho nejnovější historií a jeho obyvateli. Autorem je bohemista Michał Zabłocki, který v Česku působil jako zpravodaj polské tiskové agentury PAP. Navazuje tím na známé knížky polského novináře Mariusze Szczygieła, jako byla například ta pod názvem Gottland. Nabízí ale jiný pohled.

Výjimečný zážitek nabídl Český rozhlas Dvojka v sobotu večer. Po dlouhých sedmi desetiletích si mohli posluchači, ale i diváci, vychutnat přímý přenos rozhlasové hry. Ten zahrnoval i jedinečnou ukázku práce takzvaných ruchařů, kteří si do studia přinesli dveře, okno či hlávku salátu.

Sportovní okénko

V Japonsku se naplno rozjelo mistrovství světa v ragby, které skončí až na začátku listopadu. Hned v sobotu se ve šlágru skupiny B utkali velcí favorité na celkové vítězství – Nový Zéland a Jihoafrická republika. All Blacks sice začali trochu rozpačitě, ale nakonec získali převahu a Spingboks porazili 23:13.

Ve skupině C svedla krásný souboj Francie s favorizovanou Argentinou, kdy výběr galského kohouta porazil pumy těsně 23:21. V neděli se dařilo ostrovním týmům. Irsko silné Skotsko k ničemu nepustilo a vyhrálo jasně 27:3, Anglie si pak poradila s Tongou 35:3.

Druhé finále na okruhu WTA přineslo tenistce Karolíně Muchové úspěch. Na turnaji v Soulu v neděli nedala třiadvacetiletá Češka šanci Polce Magdě Linetteové a za 69 minut ji porazila dvakrát 6:1. V pondělním vydání světového žebříčku se tak posune do první čtyřicítky. Sezonu přitom zahajovala jako 145.

Rozděleni svobodou

Jaká je struktura české společnosti po třiceti letech od sametové revoluce? Jsme skutečně rozděleni na hrstku elit a „běžný lid“, který za touto elitou zaostává, jak společnost líčí populističtí politici?

Nebo se ve společnosti zformovaly nové nerovnosti a dělící linie a je stále aktuální zkoumat její stratifikaci či chcete-li třídní strukturu?

Tyto a další otázky si kladli ve výzkumu Česká společnost po 30 letech sociologové. Přečtěte si jejich závěry ve studii.

