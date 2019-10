Víkendový přehled: Johnsonův nepodepsaný dopis, let z New Yorku do Sydney i zakázaný Tarantino

Strávili jste víkend offline nebo jste prostě neměli čas sledovat, co se děje v Česku a v zahraničí? Aby vám nic neuniklo a mohli jste do pracovního týdne naskočit pěkně zčerstva, přináší vám server iROZHLAS.cz přehled těch nejdůležitějších zpráv, které se udály v posledních dnech. Praha 19:10 20. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víkendový přehled 20. října 2019 | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Reuters

Začněme tím, že babí léto se s Českem zatím neloučí. Podle meteorologů můžeme s nadprůměrnými teplotami počítat do poloviny listopadu.

Brexit

Odejde? Neodejde? Bude to letos, nebo až příští rok? Kolem plánovaného odchodu Velké Británie z Evropské unie je víc otázek než odpovědí.

Jasněji není ani po takzvané superparlamentní sobotě. Britští poslanci totiž kvůli brexitu museli do práce o víkendu, což se - pro zajímavost - stalo naposledy v roce 1982. Tehdy projednávali argentinskou invazi na Falklandy.

Dolní sněmovna nicméně po bouřlivé několikahodinové debatě (a jednom schváleném dodatku) o dohodě dojednané Borisem Johnsonem vůbec nehlasovala, takže premiér musel do Bruselu poslat dopis s žádostí o odklad. Ale nepodepsal ho. Další kolo hlasování by mohlo proběhnout v úterý, ovšem ani to není jisté. Vyčkává proto i Brusel.

Rekondiční pobyt

„Péče byla zaměřena na rekonvalescenci dlouhodobě přetěžovaného organismu. Absolvoval rehabilitační cvičení zaměřená na posílení pohybových stereotypů, byla mu aplikována intenzifikovaná výživa,“ zhodnotila mluvčí Ústřední vojenské nemocnice v Praze čtyřdenní pobyt prezidenta Miloše Zemana. Hlava státu odjela na zámek do Lán.

Předsednictví EU

Do českého předsednictví v Evropské unii sice ještě nějaký ten pátek zbývá, ale už nyní je to téma, a to kvůli plánovanému rozpočtu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) trvá na co nejúspornějším řešení, a to navzdory výtkám ministerstev. Ta se obávají, že nebudou mít na zajištění dostatek lidí.

S požadavky ovšem neuspěl ani resort vnitra, který chtěl na bezpečnostní opatření 518 milionů, ale nakonec by měl dostat 373 milionů. To je méně, než na kolik přišla bezpečnost při předsednictví v roce 2009.

‚Čekal jsem pláč‘

Lidskoprávní organizace už roky upozorňují na to, že komunistický režim v Číně systematicky ničí identitu Ujgurů, muslimské menšiny v provincii Sin-Ťiang. Nejde přitom jen o likvidaci jejich kulturního dědictví. Ujgurský lékař Halmurat serveru iROZHLAS.cz popsal, jak jeho rodiče poslali do jednoho z neblaze známých „převýchovných táborů“.

Mýtné

Zhruba dva a půl měsíce zbývají do zavedení mýtného na části silnic prvních tříd. Kraje se bojí, že kamiony budou zpoplatněné úseky objíždět a dopravní zátěž se přesune do obcí. Úřady tvrdí, že to hrozí nejméně na 29 místech v celém Česku. Podle propočtů Radiožurnálu se ale dopravcům objížďky spíše nevyplatí.

Klid zbraní

Turecko očekává, že Spojené státy dodrží slib a nepoužijí zdržovací taktiku, aby donutily Ankaru pozastavit operaci na severovýchodě Sýrie. Pokud se kurdští bojovníci z oblasti nestáhnou do úterý, obnoví Turecko boje. Podle agentury Reuters to v neděli řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Arabsko-kurdská koalice SDF mezitím oznámila, že stáhla své bojovníky z hraničního města Rás al-Ajn, jak bylo dohodnuto.

Elektronický růženec

Černý náramek s deseti korálky, který může uživatel aktivovat pomocí znamení kříže. A dá se propojit s mobilem. Vatikán přichází s novinkou převážně pro mladé věřící.

19 hodin a 16 minut. Tolik trval rekordní první let mezi americkým New Yorkem a australským Sydney bez mezipřistání. Boeing 787-9 Dreamliner během něho urazil vzdálenost 16 200 kilometrů. Stroj byl naplněn 101 tisíci kilogramů paliva. Cílem bylo prověřit emoční a fyzický dopad dlouhých letů na lidský organismus.

Tarantino vs. cenzoři

Zatím poslední film Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu boduje v kinech. Plán, aby celosvětové tržby překonaly 400 milionů, se ale zadrhl v Číně. Tamní cenzoří požadovali, ať režisér přetočí údajně „zesměšňující“ vykreslení herce a mistra bojového umění Bruce Leeho. Tarantino jakékoliv změny odmítl, a tak byla premiéra zrušena.

Michal Zlatkovský tentokrát ve svém sloupku zavítal do vod, kde obvykle působí filmoví kritici. Podíval se na seriál Premiér, v němž hraje hlavní roli Jaromír Soukup. „Nic takového tady skutečně ještě nebylo,“ tvrdí.

Sportovní okénko

Ragbyové mistrovství světa o víkendu pokračovalo čtvrtfinálovými zápasy. Mezi nejlepší čtyři týmy světa nakonec postoupili ragbisté Anglie, Walesu, Jihoafrické republiky a Nového Zélandu, který obhajuje vítězství z let 2011 a 2015.

Adam Ondra | Foto: Naoki Nishimura | Zdroj: Reuters

Turnaj naopak končí pro vicemistry světa z šampionátu před čtyřmi roky Australany, Francouze, Iry a také domácí Japonce, kteří si i tak připsali největší úspěch historie.

Další triumf si připsal sportovní lezec Adam Ondra, který v čínském Sia-menu ovládl závod Světového poháru v lezení na obtížnost a zůstal v této disciplíně letos na velkých akcích neporažen. „Tohle je sezona snů, speciálně v lezení na obtížnost,“ řekl Ondra po závodě.