Víkendový přehled: facka, žena v čele parlamentní strany, Greta novinářkou i léky na dluh

Pohled advokáta

Výpověď bankéřů či reklamní expertky, ale i záhada akcie č. 006 a americká stopa. Server iROZHLAS.cz odkryl důkazní základnu, se kterou vyšetřovatelé pracovali v kauze Čapí hnízdo. Po dvou měsících od rozhodnutí o zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) i jeho blízkých jsme získali kompletní nezačerněné znění usnesení státního zástupce. Jak dokument hodnotí odborník na trestní právo? „Ta kauza je velmi nejednoznačná. V takovém případě má státní zástupce ze zákona povinnost obžalobu podat. Je to velmi jednoduchý závěr,“ říká advokát a bývalý státní zástupce Jan Vučka, který stopku pražského žalobce pročetl.

Facka

Reportérka Deníku N Petra Procházková na novinářském fóru pořádaném ruským časopisem Mezinárodní život dala facku redaktorovi Sputniku Vladimíru Frantovi. Procházkovou Franta podle jejích slov vyprovokoval zmanipulovaným textem o jejím vystoupení na fóru a následným chováním vůči jejímu kolegovi, fotografovi Ludvíku Hradilkovi. Video incidentu zveřejnila Raptor TV.

Jednání o zákonu vázne

„V průběhu října a listopadu budeme o novém zákonu finálně jednat se zástupci odborné a podnikatelské veřejnosti,“ prohlásila v říjnu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) k nově připravovanému zákonu o dani z příjmů. Týden před začátkem prosince to ale vypadá, že zatím žádné konzultace neproběhly. Resort financí přitom stále tvrdí, že do konce roku chce mít jasno, jestli tři roky připravovaný zákon předloží ve sněmovně.

Nová šéfka TOP 09

Opoziční TOP 09 povede další dva roky poslankyně a dosavadní první místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Delegáti sněmu jí v nedělní volbě stranického předsedy dali přednost před senátorem a nynějším řadovým místopředsedou Tomášem Czerninem. Toho později zvolili 1. místopředsedou strany. Byl jediným kandidátem. Dosavadní lídr Jiří Pospíšil se ucházel o post řadového místopředsedy, ale neuspěl.

‚Evropa je v ohrožení‘

„Jakýkoliv konflikt může přerůst do jaderné fáze. Pak se bude hledat cesta zpět jen těžko,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz odborník na jaderné zbraně Michal Onderčo, který působí na univerzitě v Rotterdamu. Jak se nedávné vypovězení smlouvy o likvidaci raket známé pod zkratkou INF podepíše na evropské bezpečnosti? Evropa je kvůli jejímu zrušení v ohrožení už dnes, můžeme to vnímat ale také jako příležitost, míní expert.

Strach na severu Sýrie

Křesťané v severní Sýrii se kvůli turecké ofenzivě obávají o svou budoucnost. Poté, co oblast opustili Američané, vzali severosyrští křesťané osud do vlastních rukou. Začali sami bojovat proti radikálním syrským islamistům, kteří jsou v oblasti hlavním spojencem Turecka.

Opravme Česko

Většina českých spotřebitelů se setkala s tím, že opravit rozbitý výrobek bylo příliš drahé, a proto zakoupili nový a starý skončil v odpadu. Ukázal to průzkum projektu Opravme Česko. Změnit to má nové evropské nařízení. Od roku 2021 musí být veškeré elektrospotřebiče rozmontovatelné. Výrobce taky musí ještě deset let po prodeji zajistit náhradní díly.

Léky na dluh

Některé lékárny v ruské metropoli začaly nabízet okamžité půjčky na léky. Informoval o tom deník Kommersant. Důvodem je podle něj pokles reálných příjmů obyvatel Ruska a s tím související nižší prodej léčiv.

Svět bez atomových bomb

Papež František vyzval při návštěvě Japonska ke světovému jadernému odzbrojení. Vlastnictví jaderných zbraní je podle něj neospravedlnitelné, šíří strach, nedůvěru a nepřátelství. Proslov ve městě Nagasaki přednesl na místě dopadu atomové bomby, která donutila v srpnu 1945 Japonsko ke kapitulaci a která zabila tisíce lidí. Po mši na basebalovém stadionu papež dorazí i do Hirošimy, kde jaderná bomba zabíjela už tři dny před Nagasaki.

Greta šéfeditorkou BBC

Klimatická aktivistka Greta Thunbergová si v prosinci na jeden den vyzkouší, jaké to je být šéfeditorkou ranního pořadu Today na britské rozhlasové stanici BBC Radio 4. V sobotu o tom informovala BBC.

Neznají se

Fanoušci v Chicagu si v posledních dnech opravdu nemohli stěžovat na malou porci sportovních zápasů. Basketbal se pravidelně střídal v United Centru s hokejem. A vidět bývají i Češi. V prvním případě Tomáš Satoranský, ve druhém dvojice útočníků David Kämpf a Dominik Kubalík. Možná vás ale překvapí, že navzájem se vůbec neznají a nikdy se nepotkali.

Knokaut

Americký boxer Deontay Wilder zůstává neporaženým mistrem světa těžké váhy organizace WBC. V Las Vegas se podruhé v kariéře vypořádal s kubánským vyzyvatelem Luisem Ortizem, tentokrát ho knokautoval v sedmém kole.

Nová jednička?

Zatímco před rokem byla úspěchem překvapená jak sama Markéta Davidová, tak i celý biatlonový svět, letos už se od ní podobné výsledky budou očekávat. Podle mladé biatlonistky se ale její pozice před novou sezonou nemění.

‚Chlupatá‘ skluznice

Možná i vy patříte mezi příznivce běžeckého lyžování a plánujete v zimě vyrazit do stopy. Pokud by vás od toho zrazovalo, že neradi mažete a následně seškrabujete stoupací vosky, máme pro vás tip. Můžete si pořídit běžky s mohérovým pásem ve stoupací komoře skluznice, díky kterému vám lyže při výšlapu do kopce nepodklouzávají.