Víkendový přehled: Írán přiznal sestřelení letadla, Bartoš opět vede Piráty a Zeman se nezastal Válkové

Strávili jste víkend offline nebo jste prostě neměli čas sledovat, co se děje v Česku a v zahraničí? Aby vám nic neuniklo a mohli jste do pracovního týdne naskočit pěkně zčerstva, přináší vám server iROZHLAS.cz přehled těch nejdůležitějších zpráv, které se udály v posledních dnech. Praha 19:07 12. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víkendový přehled 12.1.2020 | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

V sobotu se v Ostravě konal celostátní sněm České pirátské strany, která si volila nové vedení. Post předsedy přesvědčivě obhájil Ivan Bartoš. Do druhého kola volby se s ním sice ještě dostal Vojtěch Pikal, ale vzápětí z boje odstoupil. „Ten rozdíl je velký, chtěl bych vám ušetřit jedno hlasování,“ řekl. První místopředsedkyní Pirátů bude i další dva roky poslankyně Olga Richterová, dalšími místopředsedy pak Vojtěch Pikal, Radek Holomčík a Martin Kučera.

VIDEO: Předsedou Pirátů se znovu stal Ivan Bartoš. Na postu první místopředsedkyně zůstává Richterová Číst článek

Bartošovi ke znovuzvolení přáli především předsedové opozičních stran. „Gratuluji kolegovi Ivanu Bartošovi. Těším se na spolupráci. A jak jsem řekl při své zdravici, přejme si navzájem úspěch,“ uvedl na twitteru například šéf STAN Vít Rakušan. To komunisté reagovali kritikou. Piráti by podle nich měli v programu akcentovat úctu k lidem a k zákonům. „Omluvou je snad jejich mládí, či chybějící sebereflexe,“ uvedl Pavel Kováčik.

Válková a Urválek

Helena Válková v pátek večer odmítla nominaci na post veřejné ochránkyně práv poté, co čelila kritice kvůli odbornému článku, který sepsala spolu s nechvalně známým komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Bývalá ministryně spravedlnosti se hájila, že o jeho minulosti nevěděla.

Válková si ponechala otevřená zadní vrátka, když uvedla, že na její nominaci ještě může trvat prezident Zeman. Ten je však rázně zavřel. „I kdyby spolu napsali článek o boji proti kůrovci, tak je ve spoluautorovi problém,“ prohlásil. Podobně se vyjádřil i premiér Babiš. „To je (Urválek) komunistický esesák, to je zrůda a bohužel ona (Válková) má smůlu, že měli ten společný článek. To se nedá obhájit,“ řekl Babiš.

Valachová jako náhrada?

Miloš Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz navrhl sociálním demokratům, že pokud by na ombudsmanku nominovali exministryni Katařinu Valachovou, tak by ji podpořil. „Splňuje veškeré požadavky pro tuto funkci a má dlouhodobé zkušenosti. Jsem připraven o její kandidatuře jednat s vedením strany a navrhnout ji panu prezidentovi,“ reagoval Jan Hamáček v Otázkách Václava Moravce.

Šabatová mlčí

Končící ochránkyně veřejných práv Anna Šabatová se k Válkové ani dalším jménům nechtěla vyjadřovat. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz jen obecně popsala, co by její nástupce měl mít za předpoklady. Při bilancování svého působení mluvila například o kauze hidžáb nebo o tom, proč se nevložila do případů spojených s Andrejem Babišem.

Vakciny.net končí

Server Vakciny.net byl řadu let spolehlivým zdrojem informací o očkování dětí a dospělých. Čtenáři už si ale na tomto webu žádné články nepřečtou. Na přelomu roku přestal fungovat. Jeho autor, lékař a veřejně uznávaný odborník na očkování Marek Petráš, pro server iROZHLAS.cz vysvětlil, že stránky ukončil kvůli značnému odlivu čtenářů, za kterým podle něj stojí změny ve vyhledávači Google. Internetový gigant ale kritiku odmítá.

Lidská chyba

Írán v sobotu přiznal, že jeho armáda ve středu neúmyslně sestřelila ukrajinské dopravní letadlo se 176 lidmi na palubě. Důvodem byla lidská chyba, uvedla íránská státní televize s odvoláním na prohlášení íránské armády. Ukrajinské letadlo prolétávalo v blízkosti citlivého vojenského zařízení, které patří elitním íránským revolučním gardám, a bylo omylem považováno za nepřátelský cíl.

‚Lidská chyba.‘ Íránská vláda přiznala sestřelení ukrajinského letadla se 176 lidmi na palubě Číst článek

„Přijímám úplnou odpovědnost za tuto katastrofu,“ uvedl velitel letectva a protivzdušné obrany íránských revolučních gard generál Amír Alí Hádžízádeh. „Raději bych zemřel, než abych se podílel na takovém neštěstí,“ dodal v televizním vystoupení. Havárii letadla nikdo nepřežil.

V Íránu se po zveřejněném přiznání v sobotu i v neděli demonstrovalo proti nejvyššímu duchovnímu vůdci ajatolláhu Alímu Chameneímu. Někteří protestující také strhávali plakáty zabitého generála Solejmáního. Kritika úřadů není v Íránu neobvyklá, většinou ale zůstává skrytá.

Miliardový projekt

Má být 45 kilometrů dlouhý, 400 metrů široký a náklady na jeho stavbu se odhadují v přepočtu na 285 miliard korun. Plán výstavby Istanbulského kanálu, který by se stal „dublérem“ Bosporského průlivu, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan kdysi sám označil za šílený, teď ale myšlenku znovu oživuje. Tendr na výstavbu má proběhnout už letos, v Istanbulu ale „egocentrický projekt Erdogana“ čelí silnému odporu.

Jane Fondová během posledního protestu ve Washingtonu | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

Zatýkání Jane Fondové

Herečka Jane Fondová se v 82 letech na čtvrt roku přestěhovala do Washingtonu, aby každý pátek upozorňovala na závažnost klimatické krize. Při jejích „protipožárních cvičeních“, jak své páteční akce nazvala, se k ní přidávaly i další osobnosti, aktivisté, ale i odborníci, kteří při přednáškách představovali možná řešení. Tento týden se spolu s davem sympatizantů nechala Fondová na schodech Kapitolu zatknout naposledy.

Protest v talárech

Tisíce polských soudců v sobotu protestovaly ve Varšavě proti zákonu o reformě soudnictví. Novela podle nich nepřípustně omezí nezávislost soudů. Pochod soudců v talárech prošel centrem města od budovy Nejvyššího soudu k prezidentskému paláci a k budově polského Sejmu. Podpořit je přijeli i kolegové ze zahraničí, z Česka například pražský soudce Tomáš Novosad.

Tenis

Dařilo se českým tenistkám. Karolína Plíšková poprvé v kariéře obhájila titul na okruhu WTA. Česká tenistka ve finále v Brisbane porazila Američanku Madison Keysovou 6:4, 4:6, 7:5 a stejně jako loni na tamním turnaji zahájila rok vavřínem.

Dvě české vítězství v Brisbane! Plíšková obhájila proti Keysové titul v singlu, Strýcová slaví deblový triumf Číst článek

Plíšková vyhrála trofej v Brisbane už potřetí, poprvé to dokázala roce 2017. „Je to pro mě zaslíbené místo, hraje se mi tady skvěle,“ řekla rodačka z Loun při vyhlášení.

V Brisbane slavila titul i Barbora Strýcová. Světová jednička ve čtyřhře uspěla s tchaj-wanskou hráčkou Sie Šu-wej. Ve finále si poradila s domácí Ashleigh Bartyovou a Nizozemkou Kiki Bertensovou 3:6, 7:6 a 10:8 po odvrácení mečbolu.

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vstoupily do sezony ziskem pátého společného deblového titulu. České fedcupové reprezentantky porazily v sobotu ve finále turnaje v čínském Šen-čenu domácí dvojici Tuan Jing-jing, Čeng Saj-saj 6:2, 3:6, 10:4.

Ledecká

Umístění do první desítky o víkendu sbírala Ester Ledecká, tentokráte na lyžích. V sobotu dojela ve sjezdu v Zauchensee na osmém místě. V neděli si připsala šesté místo v kombinaci. Po pátém čase v super-G si ve slalomu, jemuž se mezi tréninky na lyžích a snowboardu věnuje minimálně, pohoršila jen o jedno místo.

Mistrem ve 42 letech

Mistrem republiky v cyklokrosu se stal ve 42 letech poprvé v kariéře Emil Hekele. V Jičíně vyhrál senzačně před teprve devatenáctiletým Tomášem Kopeckým a hlavním favoritem Michaelem Borošem, který obhajoval loňské vítězství a usiloval o čtvrtý titul za sebou.

Fotogalerie (10)