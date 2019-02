Víkendový přehled: vítězný spor s inspekcí, nová mluvčí vlády i česká premiéra UFC

Strávili jste víkend offline nebo jste prostě neměli čas sledovat, co se děje v Česku a v zahraničí? Aby vám nic neuniklo a mohli jste do pracovního týdne naskočit pěkně zčerstva, přináší vám server iROZHLAS.cz přehled těch nejdůležitějších informací, které se udály o víkendu. Praha 19:00 24. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Co se stalo o víkendu? | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Trvalo to bezmála šest let, ale skončilo to vítězstvím. Podnikatel Karel Polášek vyhrál vleklý spor s Českou obchodní inspekcí (ČOI) o desetitisícovou pokutu, kterou dostal poté, co jeho prodavačka podle inspekce „nesprávně účtovala cenu výrobku v neprospěch spotřebitele“.

‚Nemohou větrat, je jim na zvracení.' Lidem na pražském Zličíně vadí zápach z továrny na psí granule

Marné jsou naproti tomu snahy lidí, kteří si stěžují na zápach, jenž vychází z továrny Vafo v Chrášťanech u Prahy. Aplikace, která shromažďuje hlášení o zápachu, za poslední týden nasbírala neobvykle vysoký počet záznamů. Bylo jich více než 200. „Lidi nemůžou větrat, otevřít okna, je jim na zvracení, mají z toho depresivní stavy,“ popisuje starostka Zličína.

Ve Vatikánu se o víkendu konalo setkání předsedů biskupských konferencí z celého světa o sexuálním násilí v církvi. Na jeho závěr papež František prohlásil, že církev už nebude další skandály tajit. Případy zneužívání se nevyhýbají ani Česku. Pořad Vertikála Českého rozhlasu Plus přinesl příběhy některých obětí.

‚Využil mého strachu a donutil mě k potratu.' Sexuální násilí na dětech se nevyhýbá ani českým církvím

Levnější data?

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) vzbudila rozruch svým výrokem, že Češi si mohou za drahá mobilní data svým způsobem sami, protože často používají bezplatnou wifi. Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek nyní oznámil, že premiér Andrej Babiš chce jednat se zástupci mobilních operátorů o nižších cenách dat. Piráti by naopak chtěli uzákonit nižší poplatek za přechod k jinému operátorovi.

Jen tak na okraj - vláda bude mít od začátku března novou mluvčí, někdejší moderátorku Janu Adamcovou.

Poněkud jiné starosti má v současnosti poslanec za SPD Lubomír Volný. Poté, co předsednictvo hnutí Tomia Okamury zrušilo regionální buňku v Moravskoslezském kraji, totiž Volnému hrozí, že přijde s dalšími dvěma kolegy o členství. „Staví nás to do docela nepohodlné pozice,“ řekla serveru iROZHLAS.cz poslankyně SPD Ivana Nevludová.

Mrtví ve Venezuele

Nejméně dva mrtvé a stovky zraněných si v sobotu vyžádaly střety na venezuelských hranicích. Armáda podle svědků nasadila gumové projektily, aby zabránila dodání humanitární pomoci z Brazílie a Kolumbie. Podle analytika Petra Boháčka může dodání základních potravin a léků vyrvat Nicolási Madurovi poslední nástroj, jímž si drží náklonnost klíčových částí společnosti, zejména armády.

Co dalšího se stalo za hranicemi Česka? Britská premiérka Theresa Mayová oddaluje klíčové hlasování v parlamentu o brexitové dohodě. Slibuje ale, že bude nejpozději 12. března.

Většina Slováků si podle průzkumu agentury Focus přeje, aby prezident Andrej Kiska po konci svého mandátu odešel z politiky.

Sparta uhájila Letnou

Věci se o víkendu děly i ve sportu. Pražská Sparta hostila ostravský Baník a z prestižního souboje letitých rivalů si po vítězství 3:2 odnesla tři body.

V Česku se v sobotu vůbec poprvé představila nablýskaná bojová show UFC. A čím dál populárnější MMA přitáhlo do O2 areny na 16 000 diváků.

To na mistrovství světa v Innsbrucku svádějí bitvy skokani na lyžích. A nemají to jednoduché. Někdy totiž mohou přepadnout přes mantinel.

