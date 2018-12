Rychlý přehled událostí: Pád vrtulníku, protesty ve Francii i sjednocená církev na Ukrajině

Pátý víkend protivládních protestů

V Paříži se v sobotu k protivládním protestům sešlo přes 2000 členů hnutí takzvaných žlutých vest, tedy mnohem méně než v uplynulých týdnech. Zhruba 4500 lidí demonstrovalo v Bordeaux a v celé Francii se protestů zúčastnily tři desítky tisíc osob. Jenom v Paříži bylo podle francouzských médií zadrženo 157 lidí. Pět lidí bylo lehce zraněno.

Někteří demonstranti se dali slyšet, že jsou nízkou účastí zklamáni. „Jestli to tak půjde dál, (prezident Emmanuel) Macron si večer otevře šampaňské a řekne: a je to, vítězím,“ uvedl podle serveru France Info jeden z účastníků protestu.

U Dobříše havaroval vrtulník záchranářů

Ve Staré Huti nedaleko Dobříše na Příbramsku v sobotu před 5.00 ráno havaroval vrtulník záchranářů. Nikdo se nezranil. Stroj byl značně poškozen. Nehoda se stala při přistání na místním multifunkčním hřišti, vrtulník letěl k vážně zraněnému pacientovi, na palubě byla v době nehody pouze posádka.

Umírnění muslimové

Česká muslimská komunita je umírněná, dobře integrovaná a migrační vlna ji neovlivnila. Zradikalizovat by ji mohly spíše islamofobní útoky některých českých politiků, upozorňuje zatím neschválená výroční zpráva ministerstva vnitra o extremismu za rok 2017. S ustáváním bojů v Iráku a Sýrii podle dokumentu hrozí návrat radikálních bojovníků, Česka se to ale zatím netýká. Policie u nás naopak prověřovala několik lidí podezřelých z podpory teroristů.

„Česká komunita je integrovaná, je mimořádně vzdělaná, už jen proto, že první muslimové sem přicházeli jako studenti a vyšší stupeň vzdělanosti si komunita stále ještě udržuje. Je také mimořádně diverzifikovaná, žádná národnost u nás nepřevažuje, i to je z hlediska bezpečnosti dobré,“ řekl serveru iROZHLAS.cz religionista Zdeňka Vojtíšek.

Komunisty povede v Evropských volbách Konečná

Kandidátku KSČM do voleb do Evropského parlamentu povede současná europoslankyně Kateřina Konečná. Do čela kandidátní listiny ji v sobotu zvolilo širší vedení KSČM, řekl novinářům předseda strany Vojtěch Filip. V hlasování porazila se ziskem 59 hlasů dalšího europoslance Jaromíra Kohlíčka, který jich obdržel 19. Konečná je místopředsedkyní komunistů pro evropské záležitosti a zhruba čtvrt roku již volby chystá.

Ukrajina má novou národní církev

Představitelé ukrajinských pravoslavných církví v sobotu na církevním sněmu v Kyjevě schválili sloučení svých organizací v nezávislou ukrajinskou národní církev. Potvrdil to podle tiskových agentur ukrajinský prezident Petro Porošenko. Synod zvolil i nejvyššího představitele nové církve - Epifanij se stal metropolitou kyjevským a celé Ukrajiny.

Ukrajinská větev pravoslavné církve, která se v 90. letech 20. století jednostranně odtrhla od moskevského patriarchátu, usilovala o autonomii už dlouho, ale bezvýsledně. Letos se konstantinopolský patriarcha, který má jako jediný právo udělovat tzv. autokefalii, rozhodl vyjít požadavkům Kyjeva vstříc.

‚Veselé Vánoce pane premiére‘

Tisíce lidí v neděli protestovaly v Budapešti proti novele zákoníku práce, přezdívané „otrocký zákon“, která zvyšuje limit na počet přesčasů pro zaměstnance. Nedělní protest, nazvaný organizátory „Veselé Vánoce, pane premiére“, byl již čtvrtou demonstrací v tomto týdnu proti Orbánově vládě pořádanou levicovými opozičními stranami, studentskými spolky i obyčejnými občany.

Tvář ženy, která zemřela před 400 lety

Bylo jí pouhých 18 let, když při obléhání Tábora zemřela. Brazilský designér teď pomocí 3D vytvořil možnou podobu ženy, která před téměř 400 lety na začátku třicetileté války přišla do města spolu s císařskou armádou. Na začátku příběhu byly nalezené kosterní ostatky.

Nezapomeňte se dívat na kometu

Kolem Země v neděli proletí vánoční kometa 64P Wirtanen. Má azurově-zelenou barvu a nejblíže k Zemi se octne v neděli po 14.00. Od planety ji bude dělit 11,6 milionu kilometrů. Podle astronomů by měla být viditelná i pouhýma očima, bez dalekohledu. Kometa měla být pozorovatelná v neděli ráno a dobře viditelná by měla být i v pondělí nad ránem.