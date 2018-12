Rychlý přehled událostí: smrt George Bushe, zpráva evropských právníků o Babišovi i demonstrace v Paříži

Ve sněmovně se rýsuje kompromis o obecném referendu, podle Okamury je návrh nerealizovatelný

„Nebylo by možné zasahovat do soustavy soudů, státního zastupitelství, zkrátka jakékoli změny ústavy by referendum nesmělo a nemohlo měnit,“ uvedla Kateřina Valachová (ČSSD).