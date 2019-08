Víkendový přehled: masivní protesty v Rusku, duhový pochod v Praze a dopis Babišovi

Prague Pride

Na Václavském náměstí se v sobotu od dopoledních hodin sešly tisíce lidí s duhovými vlajkami a doplňky a vydaly se na Letnou. Akci narušilo několik protestujících. Například tací, podle kterých by se účastníci pochodu měli bát božího hněvu. Jak ale pro iROZHLAS po skončení akce uvedla policie, letošní duhový průvod v rámci festivalu Prague Pride se až na potyčku mezi účastnicí pochodu a zhruba 40letým mužem v pražské Revoluční ulici obešel bez problémů. Více tady.

Protesty v Rusku

Desítky tisíc lidí přišly v sobotu v Moskvě na povolenou demonstraci, aby protestovaly proti vyloučení opozice a nezávislých kandidátů ze zářijových voleb do městského sněmu. Policie zvýšila odhad počtu účastníků z počátečních 7000 až na 20 000, zatímco nevládní organizace hovoří o 49 900 demonstrantech. Šlo o nejmohutnější z již pravidelných sobotních demonstrací za svobodné a spravedlivé volby. Více tady.

Bezpečnost podle Hamáčka

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) připouští, že některé systémy v režii resortu budou potřebovat lepší zabezpečení. Zpřísnění pravidel ale podle něj nedává smysl, jen by zatížilo státní kasu. Uvedl, že je třeba si vybrat, co zabezpečíme. V evidenci docházky hackeři nic zajímavého nenajdou. Více v článku od Jana Cibulky.

Prázdný stadion

Fotbalový pohřeb, zhodnotil Trpišovský atmosféru v Edenu. Někteří fanoušci se k lístkům přesto dostali. Na zápas mezi Slavií a Libercem kvůli disciplinárnímu trestu fanoušci nesměli. Mezi hrstkou těch, kteří se k omezenému počtu lístků dostali, byla i početná skupinka fanoušků Liberce.

Smrt Epsteina

Finančník Epstein, obviněný ze sexuálního zneužívání, se podle médií ve vězení oběsil. V cele na Manhattanu čekal na proces po obviněních ze zneužívání nezletilých dívek. Šestašedesátiletý Epstein byl ve vazbě od července a za údajné vykořisťování dívek mu hrozilo až 45 let za mřížemi.

Výhled počasí

Během víkendu byla zveřejněna předpověď Českého hydrometeorologického ústavu. Počasí se podle meteorologů vrací do normálu. V srpnu budou teploty klesat, mírně se oteplí až v září. Srážky budou relativně rovnoměrně rozložené v jednotlivých týdnech. Období od 12. srpna do 8. září by mělo být jako celek srážkově normální. Pozor ale na přívalové deště během úterka. Více zde.

Oettinger píše Babišovi

V neděli jsme zveřejnili také zprávu, že do 20. září má být jasno, jestli Evropská komise alespoň částečně zveřejní dopis, jenž eurokomisař Günther Oettinger loni v listopadu poslal premiérovi Andreji Babišovi (ANO) kvůli jeho možnému střetu zájmů. Žádost o přezkoumání poslal evropské ombudsmance v dubnu senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti). Ten považuje postup komise za netransparentní.

Barma

Sesuvy půdy na východě Barmy si vyžádaly přes 30 obětí. Silné děště sužují i Vietnam. Po celé Barmě se kvůli silným dešťům vylily řeky z břehů. Podle údajů OSN muselo své domovy v posledních týdnech opustit zhruba 89 tisíc lidí, mnoho z nich se ale už mohlo vrátit domů.

‚Uklidni se, Vietnamčíku.‘

Nedělní zpráva od redaktorky Terezy Čemusové se věnuje případu, ve kterém kontrolor z České obchodní inspekce v polovině dubna uhodil vietnamského obchodníka a poškodil jeho mobilní telefon. Jak zjistil iROZHLAS, skončí za to před soudem. „Pro mě je váha nějaké veřejné omluvy větší, než třeba zaplacení toho rozbitého telefonu,“ uvedl prodejce.

Regulace střelných zbraní?

Menší počet neznamená větší bezpečnost v zemi, ukazuje příklad Venezuely. Nese s sebou větší množství legálně držených pistolí a pušek větší riziko, že jimi jejich majitelé někoho zabijí? Mezinárodní srovnání ukazuje, že to neplatí zdaleka všude. Více v článku od datových novinářů iROZHLAS.

V souvislosti s možnou regulací zbraní si můžete přečíst i zprávu z Osla, kde byl během víkendu jeden člověk zraněn při střelbě v mešitě. Policie uvedla, že podezřelého dopadla a událost vyšetřuje jako možný teroristický útok. Představitel mešity norským médiím řekl, že útočníka přemohli sami věřící ještě před příjezdem policie. Více tady. Statečná Hejnová Hejnovou trápily na závodě horečky. I tak ale jasně ovládla závod na 400 metrů překážek v Polsku. Zvládla dva běhy v průběhu dvou dní. Ve finále se vyhnula technickým problémům a v cílové rovince kontrolovala pozici.