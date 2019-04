Víkendový přehled: nový šéf STAN, pokuta od Bruselu i ‚nevycválaný mladíček bez špetky respektu‘

Strávili jste víkend offline nebo jste prostě neměli čas sledovat, co se děje v Česku a v zahraničí? Aby vám nic neuniklo a mohli jste do pracovního týdne naskočit pěkně zčerstva, přináší vám server iROZHLAS.cz přehled těch nejdůležitějších zpráv, které se udály o víkendu. Praha 20:00 14. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víkendový přehled | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Bezmála 30 milionů korun. Tolik muselo Česko zaplatit Bruselu za to, že špatně kontrolovalo rozdělené dotace. Konkrétně dělali úředníci chyby v kontrolách pozemků u tzv. přímých plateb a peněz, které šly na přeměny českých vinic. Ministerstvo zahraničí kvůli tomu v listopadu loňského roku podalo kasační stížnost, jak zjistil server iROZHLAS.cz.

„Choval se na ulici jako nevycválaný mladíček bez špetky zdravého respektu ke státu a v dané věci bylo na místě samozřejmě to, aby nebyl nijak napaden, ale na druhou stranu mělo být jeho jednání došetřeno a potrestáno,“ napsala soudkyně Iva Fialová v rozsudku o studentovi Josefu Tajovském, jemuž dal policista Jan Nekvapil na služebně facku. Rozsudek padl letos v únoru.

Česko dlouhodobě trápí sucho a nic na tom nezměnila ani zima s poměrně vydatnou sněhovou nadílkou na horách. Některé vodárny a obce kvůli nedostatku vody přicházejí s restrikcemi. Bazén si mnohde jen tak nenapustíte.

Pikantní bylo jednání mezi představiteli USA a afghánského radikálního hnutí Tálibán. Jak napsal The New York Times, na jedné straně seděl čtyřhvězdičkový americký generál, jehož se pokusil Tálibán zabít společně, na druhé pak pět vůdců hnutí, kteří strávili 13 let v americkém vězení na základně Guantánamo na Kubě.

To, co začalo jako běžná kontrola České obchodní inspekce, skončilo telefonátem na policii. Té Šon Chung z Jindřichova Hradce vypověděl, že ho inspektor udeřil poté, co si stěžoval na jeho chování. Šon nyní pro iROZHLAS.cz popsal, jak kontrola i incident probíhaly. Inspekce případ nechce komentovat.

Českou mediální scénou zahýbala zpráva, že televize Prima koupila licenci od americké CNN. Proč to udělala a jak bude zpravodajství vypadat, zjišťovala Jana Klímová u muže nejpověřenějšího - šéfa Primy Marka Singera.

Havel jako inspirace

Pokud jste je nezaznamenali, pak připomínáme několik mimořádných rozhovorů, které si jinde nepřečtete.

Filip Titlbach z Radia Wave vyzpovídal 19letého gaye z Bruneje. Důvod? Sultanát začátkem dubna zavedl přísné islámské právo šaría, jež mimo jiné zavádí trest smrti ukamenováním za stejnopohlavní sex. Muž o dění v zemi mluvil pouze pod podmínkou anonymity.

Kateřina Pospíšilová z Českého rozhlasu Plus se pro změnu bavila s jedním z nejslavnějších žijících čínských disidentů Ču Feng Suoem, který před třiceti lety patřil k vůdcům studentských demonstrací na pekingském náměstí Nebeského klidu. „Když jsem byl student, velmi mě inspirovala Charta 77 a také Václav Havel,“ řekl jí mimo jiné. Řeč ale došla i na byznys komunistického vedení.

Letem světem:

Hnutí STAN má nového šéfa - poslance a starostu Kolína Víta Rakušana, který se netají ambiciózními plány. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) vytknul svému koaličnímu partnerovi Jiřímu Pospíšilovi (TOP 09), že se snaží zviditelnit před eurovolbami.

Volby do sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO, alespoň podle průzkumu Kantar CZ pro Českou televizi. Naproti tomu SPD Tomia Okamury by nyní mělo 5,5 %.

Doplňující senátní volby v Praze 9 vyhrál David Smoljak kandidující za STAN.

Favorit ukrajinských prezidentských voleb Volodymyr Zelenskyj nedorazil na předvolební debatu s Petrem Porošenkem.

Přes 70 britských poslanců vyzvalo v dopise ministra vnitra Sajida Javida, aby Velká Británie přednostně vydala Juliana Assange švédské justici, pokud Švédsko o vydání požádá.

Současný slovenský prezident Andrej Kiska plánuje ustavující sjezd své středové strany na září. O tom, kdo s ním chce spolupracovat, nechce do skončení prezidentského mandátu mluvit.

V sobotu zemřeli na českých silnicích čtyři lidé, jak ukazuje počítadlo nehod.

Peklo severu i tisící GP F1

Stranou nemůže zůstat ani sport, kde se taky děly věci. Tak například čeští plavci už pomalu plní letadlo na olympiádu do Tokia.

Zdeněk Štybar ani letos nedosáhl na vysněný triumf v nejslavnější cyklistické klasice světa - závodě Paříž-Roubaix. Mohl se alespoň radovat z vítězství svého stájového kolegy Phillipa Gilberta.

Vršovický Eden pro změnu hostil slavné derby pražských „S“, v pořadí už 291.

Velká sláva se v neděli konala v seriálu formule 1. Důvod? Jubilejní tisící Velká cena, kterou hostila čínská Šanghaj a opanovali ji piloti stáje Mercedes. A jak to tam vypadalo? Přesně takto:

Na závěr přidáváme i jeden (byť, přiznáváme, ne zcela objevný) tip: 6000 kroků denně podle lékařů prodlužuje život. Aktivní chůze by podle nich měla být součástí běžné denní hygieny. „Ve srovnání s našimi předky se hýbeme smutně málo,“ tvrdí kardiolog Aleš Linhart. Autor tohoto článku strávil většinu víkendu u klávesnice, tak snad jste na tom byli lépe.

