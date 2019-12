Rychlý přehled událostí: zadržení útočníka z Aše, problémy stavebního zákona a Krpálkův triumf

Vláda Andreje Babiše (ANO) usilovně prosazovala přenesení daňové povinnosti reverse charge. Nakonec se to podařilo, ale není jisté, kdy Česko toto opatření spustí. Ministerstvo financí totiž musí nejdřív upravit legislativu, konkrétně zákon o DPH. „Když jsme zpochybňovali smysluplnost návrhu a hlavně to, že se z reverse charge stal boj na život a na smrt s dalšími evropskými zeměmi, byli jsme téměř zrádci národa. Teď už je jasné, že to za rozbití vztahů s dalšími nestálo,“ komentoval to bývalý tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Chystaný stavební zákon má další problémy. Po předchozích výhradách památkářů vyjádřili obavy i hasiči. Vadí jim, že dohled nad bezpečností proti požárům by převzali místo nich úředníci. Podle ministerstva pro místní rozvoj jde o nedopatření a návrh zákona bude opraven. Další výtky vzneslo vnitro: tomu vadí převedení úředníků z obcí na stát a následný vzrůst nákladů, a to v řádu miliard.

Obvinění z pokusu o vraždu

Víkendu předcházely dva kriminální činy v pátek. V Brně cizinec ohrožoval okolí pistolí. Policie ho zadržela a v sobotu oznámila, že dopadla i dalšího cizince, který je s případem nejspíš spojen. Zatímco v tomto případě bude delikt řešen ve zkráceném řízení, mnohem vážnější je případ z Aše.

Tam mladý muž napadl poštovního doručovatele a dalšího člověka. Ozbrojen byl přitom sekyrou. Policisté ho zadrželi a v neděli uvedli, že ho obvinili z pokusu o vraždu. Za to mu v krajním případě může soudce uložit doživotní trest.

Obvodní soud zastavil trestní stíhání bývalého novináře Mf Dnes Marka Přibila, jehož jméno je spojeno s nahrávkami rozhovorů premiéra Andreje Babiše (ANO), v nichž se novinář s premiérem baví o tom, jaký článek má deník zveřejnit v jakou dobu.

Přibil v době, kdy už nepracoval pro vydavatelství Mafra, vydal článek, v němž je s odkazem na údajné vyjádření čtyř policistů uvedeno, že Milan Chovanec (ČSSD) ovlivňoval vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Podle soudu se sice Přibil dopustil pochybení, když informaci neověřil, nelze to ale chápat jako úmyslný trestný čin. Podklady, z nichž vycházel, mu poskytla bývalá policistka.

Závěr roku je jako stvořený pro různé rekapitulace, a těch jsme si pro vás připravili opravdu hodně. Některé už jsme vydali, na jiné se můžete těšit v průběhu prosince. Rozhodně by vám neměla uniknout ta páteční, která se týká největších českých kriminálních kauz posledního desetiletí z pohledu více než 40 osobností českého práva.

Krátce ze světa

Spor o tranzit ruského plynu přes ukrajinské území do Evropy je u konce. Ruská plynárenská společnost Gazprom zaplatí Ukrajině v přepočtu téměř 67 miliard korun. Od ledna by měl vývoz plynu do Evropy pokračovat. Dohodu Gazprom podepsal s Kyjevem v pátek, v sobotu poté agentura Reuters informovala o částce, která má být uhrazena.

V Indii pokračovaly protesty proti chystanému zákonu o občanství. Od minulého týdne zemřelo při demonstracích už dvacet lidí. Situace přiměla premiéra Naréndra Módího, aby svolal vládu a pokusil se s ní situaci řešit. Prostesty o víkendu pokračovaly na některých místech navzdory zákazům.

Uniknout by vám neměl rozhovor s Arzou Gejbullajevovou z Ázerbájdžánu. Tato novinářka se kvůli práci pro turecko-arménské noviny Agos stala terčem nenávistné online kampaně, chodí jí výhrůžky smrtí i znásilněním. „Je opravdu zajímavé, jak dokážou být lidé kreativní a vynalézaví, pokud jde o vymýšlení násilností vůči druhým,“ popisuje svou zkušenost.

Tři roky po útoku v Berlíně je v Německu méně radikálů. Mohou za to zřejmě protiteroristická opatření a důslednější přístup bezpečnostních složek.

Klicperovo divadlo v Hradci Králové získalo ojedinělou možnost nastudovat hru Milana Kundery Ptákovina. Původem český spisovatel, který v minulosti emigroval a dnes žije ve Francii, souhlas s uvedením svých děl na českých prknech dává jen výjimečně. Ptákovinu dosud směl hrát pouze Činoherní klub.

Pokud si nejste jistí, zda vám neutekl nějaký zajímavý film, doporučujeme přehled 10 nej filmů končícího roku od Kristiny Roháčkové.

Sportovcem roku se stal judista Lukáš Krpálek. Vyhrál v anketě Klubu sportovních novinářů před Tomášem Satoranským a Davidem Pastrňákem.

Sjezdy Světového poháru v alpském lyžování ve Val d'Isere a al Gardeně překazilo v sobotu počasí. Nejprve byl start odložen, nakonec organizátoři přikročili ke zrušení závodů. Na startu v ženské disciplíně se měla objevit Ester Ledecká. Nakonec se závod nekonal ani v neděli, po nočním přívalu sněhu totiž pořadatelé nestihli trať upravit.

V sobotu se po Česku rozsvítily svíčky a lucerny s Betlémským světlem. Rozvezli ho po republice skauti ve více než 60 vlacích. Jedno světlo hoří také na recepci budovy Českého rozhlasu v Praze v ulici Vinohradská 12. Zájemci si pro něj mohou přijít až do Štědrého dne.

Vánoční tematiku má i gastroglosa Dagmar Heřtové, která je tentokrát o bramborovém salátu. A ne o jednom, protože těch „pravých“ je hned několik.