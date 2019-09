Víkendový přehled: malé Nagano pro basketbalisty, jubileum paní Medy i zásadní výměna vězňů

Druhý zářijový víkend přinesl úspěchy i prohry českých sportovců, jistý posun ve sporech o sochu maršála Koněva a také výměnu vězňů mezi Ruskem a Ukrajinou. Více v přehledu událostí, jak je sestavil server iROZHLAS.cz. Praha 20:23 8. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víkendový přehled podle iROZHLAS.cz. Na snímku Meda Mládková, která v neděli oslavila 100. narozeniny, Tomáš Satoranský a dole záběr z vítání vezňů z Ukrajiny a Ruska s rodinami. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Ty kluky košíkářský nejde mít nerad, napsal v sobotu poté, co česká reprezentace na mistrovství světa v basketbalu porazila Brazílii, komentátor Jaromír Bosák na svůj twitter. Naši reprezentanti tedy prožívají něco jako malé basketbalové Nagano a po triumfu nad Brazílií jsou před pondělním soubojem s Řeckem blízko senzačnímu postupu mezi osm nejlepších týmů turnaje. Dění z mistrovství světa v basketbalu sledujeme tady a ve vysílání Radiožurnálu, buďte u toho s námi.

O něco hůř dopadli naši fotbalisté. Češi i druhé venkovní utkání kvalifikace mistrovství Evropy 2020 prohráli. Národní tým v Prištině podlehl Kosovu 1:2 a v tabulce skupiny A přišel o druhé místo. „Tahle porážka mě fakt štve,“ řekl Radiožurnálu Schick.

Výměna vězňů

Rusko a Ukrajina si v sobotu vyměnily po 35 uvězněných lidech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj výměnu vězňů, dohodnutou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, označil za první krok k ukončení války v Donbasu na východě Ukrajiny. „Udělali jsme první krok. Musíme udělat všechny následující, abychom tuto strašnou válku ukončili,“ řekl. Konflikt s proruskými separatisty si během pěti let vyžádal na 13 000 mrtvých.

Obchod s chudobou v Ústí

„Nejvíc obchodníků s chudobou je tady Romů. Znají jejich mentalitu, vědí, jak na ně zapůsobit. Dělají z lidí otroky.“ To říká k situaci po uzavření ubytoven v Ústí nad Labem Karel Karika, který několika rodinám z těžké situace ještě jako pověřený starosta sám pomohl. Teď pracuje v kavárně a obsluhuje ty, kteří vydělávají na ubytovnách. Jestli byste si měli něco poslechnout, tak tento audiodokument, který připravili redaktoři Českého rozhlasu. Ti se vydali po roce znovu na místo vyklizených ubytoven.

Babí léto

Po současném mírném ochlazení se má do Česka vrátit relativně teplé počasí. V příštím týdnu mohou nejvyšší denní teploty místy šplhat až k 24 stupňům Celsia.

Komunisté pod 5 %

Komunisté by historicky poprvé spadli pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. Vyplývá to ze srpnového průzkumu společnosti Kantar CZ, který v neděli zveřejnila Česká televize a jehož se zúčastnilo 847 respondentů. Jde však o průzkum a jak je to s odchylkami, se můžete podívat i ve starším článku našich datových novinářů.

Přesun Koněvovy sochy?

Ruský ministr kultury Vladimir Medinskij promeškal příležitost mlčet, jeho komentář byl zbytečný a urážlivý, řekl České televizi vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Reagoval tak na slova, ve kterých ministr označil starostu Prahy 6 za nacistu. Koněvova dcera Natalja začátkem týdne na stránkách ruského armádního týdeníku Zvezda oznámila, že se pokusí převézt památník svého otce z Prahy. „Zatímco se Češi hádají o výklad vlastních dějin, dostali jsme nápad převézt pražský památník do Ruska,“ uvedla. Starosta to označil za moudrý krok.

Spor Pavla Zemana

Problematické může být funkční období nynějšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který má dle novely skončit už v roce 2023, a nedostal by tak celý nový mandát. Ve sporu o délku mandátu šéfžalobce Zemana hraje roli případ Brožová z roku 2010. Více v článku Terezy Čemusové.

Kauza Michaláková

Případ Evy Michalákové, které norský úřad Barnevernet v roce 2011 odebral syny, se dostal u Evropského soudu pro lidská práva do další fáze. Soud se obrátil na norskou vládu, aby se ke stížnosti vyjádřila. Podle českého zmocněnce u soudu se jedná o určitý úspěch, jelikož 90 procent stížností je zamítnuto. Do stejné fáze se dostalo dalších patnáct sporů, mezi nimi i případ Maxine, kterou úřad vzal slovensko-norským rodičům před čtyřmi roky.

Meda slaví 100 let

Oslavy narozenin Medy Mládkové začaly už v červnu premiérou divadelní hry o jejím životě, kde ji hraje Tatiana Dyková. Derniéra v Sovových mlýnech připadla právě na neděli jako součást oslav. Patří k nim také výstava Ambasadorka umění, kde je k vidění část luxusního šatníku Mládkové nebo osobní věci z jejího washingtonského domu, který byl místem, kde se setkávali politici, umělci a intelektuálové. Více tady.

Papež na Madagaskaru

Papež František v neděli v hlavním městě Madagaskaru odsloužil mši pod širým nebem, které se zúčastnily statisíce lidí, Vatikán odhadl počet účastníků až na jeden milion. Během kázání se nejvyšší představitel katolické církve zaměřil zejména na stinné stránky klanové kultury a odsoudil korupci a klientelismus.

Zvířátko na konec

V jihlavské zoologické zahradě se po čtyřech letech narodilo mládě tapíra jihoamerického. Zahrada lichokopytníky chová od roku 1987. Sameček se narodil po asi 400 dnech březosti jedné ze dvou chovaných samic ve středu, řekl to v sobotu zoolog zahrady Richard Viduna.