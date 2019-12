Víkendový přehled: Novotný v ruské televizi, spuštění nového mýta a Adam Ondra se kvalifikoval do Tokia

Strávili jste víkend offline nebo jste prostě neměli čas sledovat, co se děje v Česku a v zahraničí? Aby vám nic neuniklo a mohli jste do pracovního týdne naskočit pěkně zčerstva, přináší vám server iROZHLAS.cz přehled těch nejdůležitějších zpráv, které se udály v posledních dnech. Praha 19:04 1. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víkendový přehled 1. 12. 2019 | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Ruská státní televize se spojila se starostou pražských Řeporyjí Pavlem Novotným kvůli plánu postavit v obci pomník vlasovcům. Ten předchozí diskusi v pořadu 60 minut za lživou. „V Česku váš názor nikoho nezajímá, protože je zkreslený,“ prohlásil mimo jiné.

Superhrubá mzda

To v České televizi, v Otázkách Václava Moravce, se setkali šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš a předseda ODS Petr Fiala. Ten mimo jiné premiéra vyzval, aby společně podepsali smlouvu o zrušení superhrubé mzdy. Babiš to ale odmítl. Řekl, že „je to megapodvod ODS na voliče“ a že by takový zásah zničil Česko.

Kuberova cesta

Mimo to debatovali i o zdravotnictví, platech učitelů nebo o cestě Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan. K té se už v sobotu vyjádřila expertní skupina prezidenta Miloše Zemana, která se sešla v Lánech. Odsoudila nejen chystaný krok předsedy Senátu, ale také postup pražského primátora Zdeňka Hřiba vůči Číně.

„Mně pan prezident nevelí a já jemu taky ne. Moje expertní týmy mu neříkají, co má nebo nemá dělat. Je to jeho právo a může mít na to nějaký názor, ale to je tak všechno, co s tím můžeme udělat,“ reagoval Kubera.

Dotace Agrofertu

iROZHLAS.cz se podíval, kam půjdou dotace, které se nakonec firmám z holdingu Agrofert rozhodl vyplatit Státní zemědělský intervenční fond. Celkem se jedná o přibližně 51 milionů korun. Jak zjistila redaktorka Tereza Čemusová, tři miliony míří na nový nakladač a více než 48 milionů korun na modernizaci chovů prasat.

Stíhání Petra Wolfa

Bývalý poslanec ČSSD Petr Wolf se už několik let skrývá v Paraguayi. V Česku byl odsouzen za dotační podvod na šest let vězení. Jak zjistila Kristýna Guryčová, může mu být trest ještě prodloužen až o dva roky. Právě kvůli útěku ho policie obvinila z maření úředního rozhodnutí.

Nové mýto

Od nedělní půlnoci funguje na českých dálnicích nový - satelitní - systém výběru mýtného společnosti CzechToll, který nahradil mikrovlnou technologii firmy Kapsch. Zatím se nikde neobjevily kolony, jak bylo očekáváno. Je ale možné, že drmatičtější situace bude v pondělí ráno.

Teroristický útok

V Londýně v pátek zahynuli dva lidé, které ubodal 28letý Usman Khan. Muž byl v minulosti odsouzen za plánování teroristických bombových útoků, mimo jiné na londýnskou burzu. Loni byl propuštěn na svobodu.

Na London Bridge se ho v sobotu snažili zastavit například polský kuchař s rohem narvala v ruce, další muž použil hasící přístroj. Pomáhal i muž, který odsouzený za vraždu, který byl podmínečně na svobodě. Teroristu nakonec zastřelila policie.

Jednou z obětí se stal pětadvacetiletý Jack Merrit, který byl koordinátorem rehabilitačního programu pro vězně Univerzity v Cambridge. „Krásná duše, která se vždy postavila na stranu smolaře,“ popsal ho jeho otec David.

K útoku se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Prostřednictvím své informační agentury Amaq v sobotu uvedla, že útok provedl jeden z jejích bojovníků. Neposkytla však žádné důkazy.

Zadržení podezřelého

Přibližně ve stejné době zaútočil nožem i muž v Haagu. Podezřelého policie dopadla v sobotu, jedná se o 35letého muže bez trvalého bydliště. Tentokrát se ale podle policie nejednalo o teroristický útok.

Aktivisté v dole

V Německu stovky až tisíce klimatických aktivistů v sobotu ráno pronikly do několika hnědouhelných dolů na východě země. Aktivistí požadovali okamžité ukončení těžby. Obsadili také železniční trať spojující důl Jänschwalde s nedalekou elektrárnou.

Vyjádření Moskvy

Za předčasné ukončení zahraniční návštěvy českého ministra zemědělství Miroslava Tomana v Rusku může administrativní chyba české strany. Uvedlo to v sobotu v oficiálním prohlášení ruské ministerstvo zahraničí.

Dar papeže Betlému

Blíží se vánoce a Papež František už jeden dárek poslal. Vrátil Betlému jako dar údajný dřevěný fragment kolébky, do které byl Ježíš Kristus uložen po narození. Křesťanská relikvie se tak do Izraele vrátila z Říma, kde byla uložena od 7. století.

Obraz nazvaný Trůnící Panna Marie s dítětem. | Zdroj: ČTK

Dražba madony

Středověký obraz z dílny Mistra vyšebrodského oltáře se v sobotu na aukci ve Francii prodal za pět milionů eur (127,7 milionu korun). Před dražbou se cena odhadovala na 400 000 až 600 000 eur (10,2 milionu až 15,3 milionu korun), konečná částka se však po dramatickém přihazování v aukční síni v Dijonu vyšplhala na více než osminásobek.

Sport

Lezec Adam Ondra si zajistil start na olympijských hrách v Tokiu. V kvalifikačním závodě v Toulouse skončil druhý a patří tak mezi šest závodníků, kteří ve Francii vybojovali postup na olympiádu.

„Neříkám, že jsem si splnil sen, ale spíš povinnost. Ten tlak byl nepředstavitelný, asi jsem byl jediný, kterému by se všichni smáli, kdybych nepostoupil,“ řekl český reprezentant Radiožurnálu bezprostředně po vyhlášení.

Slavila i biatlonistka Markéta Davidová. V úvodním sprintu Světového poháru ve švédském Östersundu v neděli nestačila je na Italku Dorotheu Wiererovou a Norku Marte Olsbuovou Röiselandovou a má bronz.

David Pastrňák v sobotu přidal další gól a stále vévodí tabulce střelců NHL. Na výhře Bostonu se podílel i asistencí. V prodloužení přihrál při parádní akci dalšímu z Čechů Davidovi Krejčímu.