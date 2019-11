Víkendový přehled: titul jihoafrických ragbistů, demonstrace v Hongkongu a bouře Amélie

Strávili jste víkend offline nebo jste prostě neměli čas sledovat, co se děje v Česku a v zahraničí? Aby vám nic neuniklo a mohli jste do pracovního týdne naskočit pěkně zčerstva, přináší vám server iROZHLAS.cz přehled těch nejdůležitějších zpráv, které se udály v posledních dnech. Praha 20:18 3. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víkendový přehled 3. listopadu 2019 | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Svíčky, věnce , květiny - lidé vyrazili ke hrobům svých blízkých. Podle agentury STEM/MARK tři čtvrtiny Čechů ve věku od 15 do 59 let nějakým způsobem slaví Dušičky.

Znovuobnovené vyšetřování

Se smrtí se pojí i text Terezy Čemusové. Zjistila, že k otevření vyšetřování smrti Jana Masaryka přispěla nejen nahrávka policisty Vilibalda Hofmanna, o které jsme již informovali, ale i nový podnět od badatelů, kteří se zabývali mechanismem pádu těla tehdejšího ministra zahraničí.

Kritická situace uprchlíků

Marie Heřmanová z organizace Pomáháme lidem na útěku v rozhovoru s Eliškou Kubátovou popsala, jaká je situace běženců na Balkáně a především v táborech v Řecku. Popisovala špatné hygienické zázemí, které se zhoršuje s tím, jak přichází zima. „Například na řeckých ostrovech je ale situace extrémně kritická už čtyři roky a určitě je potřeba říct nahlas, že ne všichni zimu přežijí,“ uvedla.

16 miliard do rozpočtu

Jednoduchá změna a stát příští rok zřejmě jednorázově získá do svého rozpočtu 16 miliard. Úřady podnikatelům možná nevrátí část přeplatků na DPH v posledních týdnech roku 2020, ale až na začátku roku 2021. Novelu zákona navrhuje ministerstvo financí. Důvodem je podle něj snazší kontrola plátců. Opozice ale tvrdí, že vláda jen hledá způsoby, jak sehnat peníze na další výdaje a nezvýšit schodek rozpočtu.

Další demonstrace v Hongkongu

Opět pokračovaly protesty v Hongongu. Demonstranti při nich v sobotu zdemolovali kancelář čínské státní agentury Nová Čína. Hongkongská policie nasadila proti davům slzný plyn, vodní děla, pepřový sprej, gumové projektily, ale i ostrou munici.

Incident se stal v nákupním středisku | Foto: Kim Kyung-Hoon | Zdroj: Reuters

V neděli se konal jeden z protestů v jednom z obchodních center. Na demonstranty tam zaútočil příznivec Pekingu. Několik jich pořezal, jednomu ukousl část ucha.

Měsíce trvající protesty uvrhly Hongkong do největší krize od roku 1997. Jejich spouštěčem byl návrh zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé z trestné činnosti ke stíhání do pevninské Číny.

Stávka učitelů

Na středu svolaná stávka učitelů vyvolala celou řadu reakcí. Asociace ředitelů škol v sobotu vydala prohlášení, podle kterého ji nepodpoří, ale učitelům nebude nijak bránit. Asociace upozornila, že jeden z požadavků považuje za snahu omezit pravomoce ředitelů.

Středeční stávka na školách nebude mít podle místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, místopředsedy Pirátů Jakuba Michálka a místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška nejspíš vliv na jednání vlády o platech učitelů. Řekli to v Otázkách Václava Moravce.

Zástupce Pirátů uvedl, že chyba je systémová. „Stejně jako máme valorizaci u důchodů, tak podobným způsobem by mělo být zaručené i to, že se učitelé nebudou muset každý rok hádat o to, aby vzrostly jejich důchody,“ vysvětloval Michálek.

Proti stávce se ohradili i zástupci místních samospráv. Jejich sdružení vyzvalo školské odbory, aby dále jednaly a nebraly si žáky a jejich rodiče jako rukojmí. Navíc podle nich odboráři stávku oznámili pozdě.

První oběť

Jeden ze zraněných z pátečního požáru a výbuchu v pardubické Explosii v sobotu večer zemřel ve vinohradské nemocnici. Radiožurnálu to v neděli potvrdil mluvčí Explosie Martin Vencl. Při požáru byli zraněni čtyři lidé.

Bouře Amélie

Jihozápad Francie v noci na neděli zasáhla bouře Amélie, která kvůli silnému větru dosahujícímu rychlosti až 160 kilometrů v hodině a intenzivním srážkám ochromila život zejména v regionech u pobřeží Atlantiku. Vítr kácel stromy, které zablokovaly řadu místních silnic. Kvůli poškozeným sloupům elektrického vedení zůstalo bez proudu na 140 000 domácností.

‚Air-magedon‘

Znečištění ovzduší v indické metropoli Dillí dosáhlo kritické úrovně a úřady obyvatele varovaly, aby s ohledem na své zdraví raději vůbec nevycházeli ven. Nejvyšší představitel města Arvind Kedžrivál situaci ve čtyřiceti milionovém velkoměstě označil za neúnosnou. Kvůli smogu už v pátek úřady nařídily uzavření škol, kde se nebude vyučovat minimálně do 5. listopadu.

Obraz Františka Kupky z raného období Pískaři na Seině ze sbírky prezidenta Edvarda Beneše | Zdroj: ČTK

Pískaři za 20 milionů

Obraz Františka Kupky z raného období Pískaři na Seině ze sbírky prezidenta Edvarda Beneše, datovaný do roku 1907, se na sobotní aukci v Praze prodal za 16 milionů korun. I s aukční přirážkou kupec za dílo zaplatí 19,84 milionů korun, sdělil Miloš Svoboda za pořádající společnost European Arts. Vyvolávací cena byla 15,5 milionu korun.

Kostým z Pomády

Kožená bunda a černé kalhoty, které oblékla herečka Olivia Newtonová-Johnová ve slavném filmovém muzikálu Pomáda, se na aukci v Beverly Hills prodaly za 405 700 dolarů (přes devět milionů korun). Podle aukční síně Julien's Auctions to byl více než dvojnásobek odhadované ceny. Část výtěžku dražby, do níž zpěvačka věnovala pět stovek předmětů, podpoří její středisko pro léčbu rakoviny v Austrálii.

Jihoafričané můžou slavit. Šanci na obhajobu titulu budou mít za čtyři roky ve Francii. | Foto: Peter Cziborra | Zdroj: Reuters

Ze sportu

Ragbisté Jihoafrické republiky vybojovali v Japonsku třetí titul mistrů světa, když v sobotním finále porazili Anglii 32:12. Jihoafričané tak v počtu triumfů vyrovnali rekord, který dosud drželi jen novozélandští All Blacks. O 22 bodů vítězů se postaral kopáč Handre Pollard, Makazole Mapimpi a Cheslin Kolbe pak položili pětku. V dresu Anglie skóroval jen Owen Farrel.

Karolína Plíšková skončila na Turnaji mistryň v semifinále. S pozdější vítězkou Australankou Ashleigh Bartyovou prohrála 2:1 na sety konkrétně 4:6, 6:2 a 6:3. Přesto letos měla úspěšnou sezonu a končí ji jako světová dvojka.

Ani Barbora Strýcová titul z Turnaje mistryň nepřiveze. Česká hráčka spolu s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej prohrály v čínském Šen-čenu ve finále čtyřhry s Maďarkou Tímeou Babosovou a Francouzkou Kristinou Mladenovicovou 1:6 a 3:6. Strýcová končí sezonu jako deblová světová jednička a ohlásila, že ve své kariéře ještě bude pokračovat.

Luxusní maringotka

Cirkusová maringotka z roku 1926 dorazila v sobotu po poledni do Jirkova na Chomutovsku. S městem ji pojí její původní majitel, cirkusový principál Karel Kludský, který se v Jirkově narodil a žil tam celý život. Město salónní vůz ve špatném technickém stavu, ale s původním vybavením, odkoupilo od soukromého vlastníka za 600 tisíc korun.

