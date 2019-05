Víkendový přehled: rakouský debakl, ohrožené děti na síti i finále bitvy o Železný trůn

Strávili jste víkend offline nebo jste prostě neměli čas sledovat, co se děje v Česku a v zahraničí? Aby vám nic neuniklo a mohli jste do pracovního týdne naskočit pěkně zčerstva, přináší vám server iROZHLAS.cz přehled těch nejdůležitějších zpráv, které se udály v posledních dnech. Praha 19:25 19. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víkendový přehled 19. května | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz Reuters/Profimedia

Věci se o víkendu děly v Rakousku. To nyní řeší, kdy se uskuteční předčasné volby. Vše šlo přitom velmi rychle - v pátek se objevila kompromitující nahrávka šéfa antimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Heinze-Christiana Stracheho. Ten v sobotu - ač video označuje za kampaň - oznámil, že rezignuje na post vicekancléře i šéfa partaje. Vládní koalice se tak rozpadla. A volby, jež jsou podle kancléře Sebastiana Kurze „nutností, nikoliv přáním“, by se podle nedělního prohlášení prezidenta Alexandera Van der Bellena měly konat v září.

Když už je řeč o Rakousku - jeho hokejovou reprezentaci vyzvali v neděli na souboj Češi. A už s jistou účastí ve čtvrtfinále soupeře deklasovali 8:0. Posledním soupeřem v základní skupině hokejového mistrovství světa bude v úterý tým Švýcarska. Úvodní buly padne ve 12.15 a iROZHLAS.cz přinese ze zápasu online reportáž.

Nebezpečí na síti

Připravovaný film Víta Klusáka a Barbory Chalupové otevírá téma zneužívání dětí na internetu. Ačkoliv půjde do kin nejdříve za rok, už teď vyvolává výrazné reakce.

Expert: Jsou různé typy predátorů. Rodiče nezajímá, k čemu se děti na sociálních sítích mohou dostat Číst článek

Jak mají rodiče děti před nástrahami v kyberprostoru bránit? A jak predátoři při lákání svých obětí postupují? „Rodiče si riziko často vůbec neuvědomují,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz vedoucí oddělení informační kriminality pražské policie Václav Písecký.

V online prostředí by se neměly mít na pozoru jen děti, ale i dospělí. Ti jsou totiž často terčem podvodníků, kteří se z nich snaží na sociálních sítích vymámit peníze. Poměrně novým polem jejich působnosti se stal Instagram. Uživatele přitom „oberou“ jen o drobné částky, a tak notná část okradených proto incidenty ani nenahlásí policii. Pro útočníky tak podle bezpečnostního analytika Michala Špačka jde o výhodný byznys.

Pokračovaní má kauza důstojníka protimafiánské centrály Jana Šmída, který spolupracoval s Piráty a sedí za ně i v děčínském zastupitelstvu. Ten upozornil na dřívější stíhání nového zástupce města ve vedení tamního dopravního podniku. Šmídovi oponenti mluví o možném úniku utajených informací, sám kriminalista argumentuje žádostí podle informačního zákona.

Náčelník Přibáň

Bývalí zaměstnanci kladenské Poldovky poslední rok a půl čekají na povel, aby se vrátili do práce. Někteří k ní mají tak silný vztah, že i po propuštění hlídali opuštěný areál před vandaly. Letos v lednu získal areál nový majitel a hned v zimě oznámil, že s obnovením výroby počítá. Zatím se tak nestalo. Přesně v sobotu to bylo 130 let od zahájení výroby. Nijak veselá oslava to nebyla, i když šéf kladenských odborů Jozef Konya neztrácí optimismus.

A z Kladna za hranice všedních dní... Když se řekne Dan Přibáň, řadě lidí se vybaví žlutý trabant a cesta kolem světa plná útrap a průšvihů. „Rozhodně mě to změnilo, ale ne tak, že bych si řekl, že jsem teď někdo jinej. Že je ze mě jiný člověk. Teď jsem ale daleko víc já,“ tvrdí o 12 letech za volantem bakelitového vozítka. A Vladimíru Krocovi poodhalil i plány do budoucna.

Bran na Železném trůnu?

Jedenáctá skončila ve finále Eurovize třinecká partička Lake Malawi. Možná větší pozornost než vítězný Duncan Laurence z Nizozemska ale na sebe strhli islandští punkrockeři Hatari. Během přímého přenosu z izraelského Tel Avivu totiž vytáhli palestinskou vlajku.

Ta hlavní událost víkendu se ale pro miliony fanoušků po celém světě odehraje až v noci na pondělí. Světlo světa spatří poslední díl seriálové ságy Hra o trůny. Jak dopadne, zatím nevíme, ale sázkaři mají poměrně jasno, kdo bude novým králem Západozemí.

Letem světem

Co dál se stalo o víkendu? Češi během sobotní Sbírky potravin darovali 235 tun zboží, zapojit se přitom poprvé mohli online. Sněmovna se bude zabývat cestou komunistického poslance Zdeňka Ondráčka na území samozvané separatistické Doněcké lidové republiky na východě Ukrajiny. Přes 26 000 lidí zamířilo do Prčic. Švýcaři v neděli v referendu odsouhlasili zpřísnění podmínek pro držení zbraní.

Fotbalová Slavia získala s předstihem ligový titul a tenistka Karolína Plíšková ovládla turnaj v Římě. Lezec Adam Ondra skončil na Světovém poháru v boulderingu v německém Mnichově druhý. Nejužitečnějším hráčem basketbalové Euroligy je Čech Jan Veselý.