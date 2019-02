Rychlý přehled událostí: zlatá Sáblíková, protesty v Madridu i v Paříži, bitva v Sýrii a Jizerská 50

Strávili jste víkend offline nebo jste prostě neměli čas sledovat, co se děje v Česku a v zahraničí? Aby vám nic neuniklo a mohli jste do pracovního týdne naskočit pěkně zčerstva, přináší vám server iROZHLAS.cz přehled těch nejdůležitějších informací, které se udály o víkendu. Praha 18:57 10. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přehled událostí z druhého únorového víkendu 2019: posun v kauze Huawei, Jizerská 50, úmrtí herce Petra Olivy, bitva proti Islámskému státu a protesty v Madridu i jinde v Evropě. | Foto: Koláž iROZHLAS.cz. Zdroj: ČTK, Reuters, Profimedia

Možný problém s telefony

Dalšího pokračování se dočkala aféra kolem čínské společnosti Huawei. Poté, co bezpečnostní úřad varoval před používáním jejích technologií, začaly státní úřady s vlastními kontrolami. A možný problém odhalili na ministerstvu obrany: zaměstnanci této instituce proto dostali instrukci, jak ze služebních telefonů odstranit jednu konkrétní aplikaci.

První zásah kvůli Huawei: na obraně mažou z telefonů software pro zabezpečení systému armády Číst článek

Firma Huawei se proti varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost už dříve ohradila. A podle odborníka Radka Šnábla to skutečně může vyústit až v mezinárodní arbitráž.

Na dálnici D1 začali dělníci v pátek večer odstraňovat provizorní svodidla v úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Silničáři se obávali, že by zúžení mohlo způsobit kolony hlavně v neděli odpoledne, kdy se lidé přemísťují do hlavního města. Nakonec to ale na dálnici vypadalo hůře v sobotu, kdy se před zúženým úsekem stálo v několikakilometrové koloně téměř půl hodiny. V neděli, kdy silničáři načas zprůjezdnili dva pruhy, se žádná katastrofa nekonala.

Víkend přinesl i jednu velmi smutnou zprávu. Zemřel divadelní i televizní herec a dabér Petr Oliva. Hrál třeba v Hříšných lidech města pražského nebo v oblíbeném seriálu Sanitka.

Protesty napříč Evropou

Při pohledu do zahraničí nemůžeme opominout protesty žlutých vest v Paříži. Zástupci tohoto spontánně vzniklého hnutí se sešli už potřinácté. Tentokrát měly protesty bouřlivý průběh, policie zadržela několik lidí a bylo hlášeno jedno vážné zranění.

Demonstrace se konala také v Madridu, kde vystoupili se svými požadavky příznivci opozice. Těm vadí především deklarovaný vstřícný postoj současného premiéra Pedra Sáncheze vůči katalánskému vedení.

V neděli v podvečer vyjadřovali svou nespokojenost s premiérem také někteří obyvatelé Maďarska. Viktor Orbán pronesl svůj očekávaný projev, ve kterém se vyjádřil například proti Evropské unii nebo přijímání uprchlíků. Opozice uspořádala demonstraci na Budínském hradě, kde varovala před ohrožením demokracie.

Fotogalerie (7)







Boje v Sýrii

V Sýrii v pátek večer začala vojenská akce, kterou arabsko-syrská koalice SDF nazývá finální bitvou proti zbytkům Islámského státu. Už dříve z oblasti na východě Sýrie uprchlo 20 tisíc civilistů, několik stovek jich ale v městečku Baghúz Faukání zůstalo.

V neděli ráno pokračovala v regionu střelba a lidskoprávní organizace zaznamenala i minometnou palbu. Vojenská akce přišla po prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že Američané se ze Sýrie zcela stáhnou.

Sportovní úspěchy

Šťastný víkend mají za sebou někteří čeští sportovci. Největší radost udělala svým fanouškům rychlobruslařka Martina Sáblíková, která získala na pětikilometrové trati zlatou placku.

Martina Sáblíková, královna bez domova Číst článek

„Přerostla jsi svého učitele, jsi lepší než já,“ radoval se po jejím úspěchu dojatý kouč Petr Novák. Otázkou je, jestli se po jejím dalším vítězství přiblíží Česko k zemím, které mají krasobruslařský ovál…

To Karolína Plíšková se z vítězství radovat nemohla, naději ale českému týmu v 1. kole tenisového Fed Cupu vrátila Kateřina Siniaková, která zvítězila nad Mihaelou Buzarnescuovou 2:0 na sety.

Bedřichov o víkendu hostil Jizerskou 50, která letos zažila rekordní účast. Na trať vyjeli i běžci starší 70 let a kapacita parkoviště byla předem zarezervovaná, takže nikdo další už nemohl přijet. Nejlépe z Čechů dopadla Kateřina Smutná, která skončila druhá mezi ženami.