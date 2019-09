Rychlý přehled: pieta za oběti války, Babišovo očekávání i oprávněné radosti sportovních fanoušků

Předvečery pracovního týdne nebývají příliš veselé, zvlášť když přinášejí i předzvěst nového školního roku. Pokud jste v uplynulých dnech nakupovali psací potřeby a neměli čas se starat o to, co se děje ve světě, mohl by vám přijít vhod náš víkendový přehled událostí. Praha 19:11 1. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výběr z víkendových událostí na přelomu srpna a září. | Foto: Reuters, ČTK, Václav Mudra - ČBF | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Největší světovou událostí končícího víkendu bylo bezesporu setkání světových státníků v Polsku. „Skláním se před oběťmi přepadení Wieluně. Skláním se před polskými oběťmi německé krutovlády. A prosím o odpuštění,“ řekl při pietě na počest obětí války německý prezident Frank-Walter Steinmeier, jehož výrok se stal zřejmě nejcitovanějšími slovy z celé ceremonie.

‚Lidstvo se z válečné lekce jen málo poučilo.‘ Státníci v Polsku vzpomínají na oběti války, Putina nepozvali Číst článek

Pozvání do Varšavy nedostal ruský prezident Vladimir Putin a nakonec nedorazila ani hlava USA, kterou doma zdržela hrozba hurikánu Dorian. „Počátek druhé světové války prostě není jednoduchým datem, ke kterému by pak patřil jen její konec, ale obrovskou a složitou mozaikou,“ připomenul k výročí publicista Jaroslav Šonka, jehož komentář k tomuto tématu rozhodně doporučujeme.

Hurikán, jehož příchodu se obával jihozápad USA, ještě před pobřežím zesílil na pátý, tedy nejvyšší stupeň nebezpečnosti. Dlouho nebylo jasné, jakým směrem se bude pohybovat, nakonec to ale vypadá, že americkou pevninu mine. Ve chvíli vzniku tohoto článku nebylo ještě jasné, jak mocně udeří na Bahamách.

Fotogalerie (11)







A zase ta kultura

„Času k nastudování jsme měli dost,“ reagoval šéf komise Jan Hubka na pochybnosti o Hadích lázních, které zásahem komise a nyní již exministra Antonína Staňka (ČSSD) přišly o status kulturní památky. Jak se ukázalo, rozkladová komise musela rozhodnout tak rychle, že se ani nestihla sejít. Jednala korespondenčně na pokyn Staňka, který definitivní rozhodnutí vydal poslední den ve funkci. Novému ministrovi Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD) se to moc nezdá, a proto postup nechal raději prověřit.

‚Zdálo se mi, že už není co chránit.‘ Komise se ani nesešla, o Hadích lázních se usnesla písemně Číst článek

Napjaté vztahy kvůli ministerstvu kultury ve vládě nejspíš ještě přetrvají, i když (nebo právě proto?) premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli prohlásil, že se Zaorálkem problém nemá a že dokáže „mluvit deset hodin o všem a o ničem.“ Premiér se také vyjádřil k vývoji v kauze Čapí hnízdo.

Připomeňme, že v ní figuruje jako obviněný a že v pondělí se pravděpodobně ukáže, jak státní zástupce rozhodl. Je možné (a podle komentátora Českého rozhlasu Plus Petra Hartmana i pravděpodobné), že podá obžalobu. „Pokud je u nás spravedlivá justice, tak očekávám, že rozhodne v náš prospěch a to stíhání zastaví,“ vyjádřil se k tomu premiér.

Tři scénáře kauzy Čapí hnízdo: půjdou Babiš a jeho rodina k soudu, nebo vyváznou bez trestu? Číst článek

Českou kotlinou o víkendu zmítala kauza zaplachtovaného maršála. Pokud jste koncem pracovního týdne nestihli zaznamenat její počátek, vězte, že se týká pomníku sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6. Padouch, nebo hrdina?, svrbí autorku tohoto článku na jazyku památná hláška z českého westernu. Na odpovědi se ale různí lidé neshodnou, a tak se maršál dočkal několikerého stržení plachty, jež ho má dle Prahy 6 chránit před vandaly, i opětovného zahalování. A možná to vyústí i ve vyšetřování.

Radost českému srdci udělalo vítězství judisty Lukáše Krpálka na MS v Tokiu. Zlato získal v kategorii nad 100 kg, když udolal Hisajošiho Harasawu. „Šel jsem na to víc takticky,“ prozradil. To čeští basketbalisté na šampionátu v Číně sice nezvítězili nad Američany, odvedli ale velmi dobrý výsledek a byli důstojným soupeřem pětinásobným mistrům světa.

Předvede se Česko i v takovém „sportu“, jako je předsednictví Radě Evropské unie? Kritici o tom dost silně pochybují. A to proto, že náklady na tak významnou událost vláda osekala na minimum. Místo 600 lidí se o to bude muset postarat jen 200 zaměstnanců.

Pohled za hranice

Víkend přinesl i události vážnější. Patří mezi ně sobotní nálety v Sýrii, které porušily sotva započaté příměří. Nutno ovšem podotknout, že USA, které jsou podle Ruska jejich strůjcem, nejsou součástí takové dohody, a že cílem bylo místo srazu radikálů. Zabito jich bylo nejméně 40.

Tálibán zaútočil na další afghánské město. Snaží se upevnit vyjednávací pozici pro mírovou dohodu s USA Číst článek

Nejistá je situace v Afghánistánu, kde ozbrojenci z Tálibánu nejprve napadli město Kunduz a poté Púli Chumrí. Podle afghánského ministerstva vnitra nejde o větší ofenzivu, ale o izolované akce. Tálibán v současnosti vyjednává s USA o ukončení občanské války a je možné, že si takto chce zlepšit vyjednávací pozici.

Lidé z části bývalého Východního Německa šli v neděli k volbám. Jsou to sice „jen“ ty do zemského parlamentu, mohou ale ukázat, jak si stojí CDU s SPD v porovnání s Alternativou pro Německo. „Ona dokáže nalákat lidi, kteří by jinak hlasovat ani nešli. Co s tím můžou zavedené strany dělat? Je to těžké, protože třeba v Sasku roste nedůvěra vůči všem, kdo se etablovali - od Levice až po CDU,“ vysvětlil v rozhovoru pro Radiožurnál politolog Hans Vorländer.

Závěr tohoto víkendu je výjimečný i proto, že od pondělí dětem nastávají radovánky zvané povinná školní docházka. Abychom se rozloučili tematicky, dovolujeme si upozornit všechny rodiče, že civění do mobilu či tabletu se dá zúročit i v netradiční výuce - třeba fyziky. A koho by taková věc přece jen nepotěšila dostatečně, nechť se rozveselí například vyprávěním o tom, jak se cvičí zvířata pro film.