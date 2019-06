Víkendový přehled: Vondroušová ve finále Roland Garros, poničený Wintonův památník a královna slaví

Strávili jste víkend offline nebo jste prostě neměli čas sledovat, co se děje v Česku a v zahraničí? Aby vám nic neuniklo a mohli jste do pracovního týdne naskočit pěkně zčerstva, přináší vám server iROZHLAS.cz přehled těch nejdůležitějších zpráv, které se udály v posledních dnech. Praha 18:31 9. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víkendový přehled | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz Reuters/Profimedia

Českou hrdinkou víkendu je jednoznačně Markéta Vondroušová. I když titul z Roland Garros nezískala, je její senzační postup velkým úspěchem. „Jsem na sebe určitě hrozně pyšná, i když to dneska nevyšlo. Celkově tady ty dva týdny byly skvělé,“ uvedla v rozhovoru po zápase.

Úspěch si připsali i čeští archeologové. Na člunu, jehož předlouhou je 8000 let staré neolitické plavidlo, přepluli z Řecka na Krétu. „Stokilometrová vzdálenost ve Středomoří dlouho lámala archeologům hlavu při osídlení některých ostrovů. My jsme ji zvládli na jednoduchém plavidle, osvědčilo se,“ řekl královéhradecký archeolog a organizátor plavby Radomír Tichý.

Vzkaz demonstrantům

To Andrej Babiš v sobotu ze Slovenska vzkázal, že kvůli demonstracím neodstoupí. Podle něj navíc není důvod demonstrovat, protože lidé se mají skvěle. „Česká republika není Slovensko. V České republice se nebude měnit vláda na základě demonstrací,“ řekl Babiš.

Premiéra podpořili i komunisté, když pro zachování podpory jeho menšinové vládě hlasovalo 200 z 260 delegátů programového sjezdu. KSČM na něm navrhla po 27 letech změnit svůj program. Prioritami podle ní bude dostupnost bydlení, vzdělání nebo třeba aby podnikající v Česku v zemi také odváděli daně.

Česká televize zveřejnila průzkum, který pro ni připravila společnost Kantar. Podle volebního modelu by nyní nejvíc hlasů získalo hnutí ANO 27,5 procenta, druzí by skončili Piráti se 17,5 procenta a třetí ODS by získala 12,5 procenta. Do sněmovny by se nedostala TOP 09 a KDU-ČSL.

Od nedělního rána pak policie vyšetřuje poškození Wintonova památníku rozloučení na pražském hlavním nádraží. Ten vypadá jako dveře osobního vagónu III. třídy, kterým byly takzvané Wintonovy děti přepraveny. Zobrazuje ruce dětí a rodičů, což je poslední vzpomínka, kterou mnohé zachráněné děti na své rodiče mají.

Demonstrace, oslavy a Sagrada Família

O víkendu se ve světě tradičně demonstrovalo. V Hongkongu zaplnily ulice statisíce lidí se žlutými deštníky. V Súdánu opozice vyzvala ke generální stávce, dokud se armáda nevzdá moci a v Libérii tisíce lidí protestovali proti prezidentovi, kterým je bývalá fotbalová hvězda George Weah.

Také ve Venezuele se shromáždily tisíce lidí. Tentokrát ale proto, aby využily otevření hranice s Kolumbií, které povolil prezident Nicolás Maduro, a nakoupily hlavně jídlo.

Lidé se sešli i u Buckinghamského paláce, aby shlédli tradiční oslavu narozenin královny Alžběty. Té už sice bylo 93 let 21. dubna, ale britští monarchové tradičně pořádají oslavu druhý červnový víkend, kdy je lepší počasí. Akce se účastnilo 1400 vojáků ve slavnostních uniformách. Poprvé od narození syna se na veřejnosti objevil princ Harry s manželkou Meghan.

Ve Španělsku se po téměř 140 letech „pohnuly ledy“. Katedrála Sagrada Família získala od barcelonské radnice stavební povolení. Stavět se začalo v roce 1882 a poslední odhad dokončení je rok 2026.

V Bavorsku se konal tradiční sjezd sudetských Němců. Jeho šéf Bernd Posselt mluvil o soudním sporu, který se týkal změn stanov sdružení. „Jako pozitivní vnímám, že se napříč sudetoněmeckým krajanským sdružením diskutovalo o našich cílech v 21. století. A že naše politika v tomto století musí být jiná než politika z poloviny 20. století,“ uvedl.

A co by vám nemělo na iROZHLAS.cz uniknout? Například dva rozsudky, které jsme zveřejnili. V prvním se dozvíte, proč soudce Richard Petrásek zpřísnil podmínku Janě Nečasové, dříve Nagyové a jak hodnotí její úkolování vojenských zpravodajců.

Druhý popisuje, co vykřikoval ve sněmovní restauraci bývalý tajemník SPD Jaroslav Staník, a proč je to trestné. Zjistíte i to, že lituje jen jediného ze svých výroků.

A novinář a analytik Friedrich Lindenberg v rozhovoru s Jaroslavem Hrochem popisuje, jak vypadá svět, kde se „perou špinavé peníze“ a jak to ovlivňuje život kolem nás.