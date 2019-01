Víkendový přehled: zemřel Luděk Munzar, skončilo Australian Open a zazářila biatlonistka Davidová

Víkend pomalu končí a server iROZHLAS.cz připravil přehled těch nejvýznamnějších událostí, které se staly doma i ve světě. Smutnou zprávou je úmrtí herecké legendy Luďka Munzara. Potěšila naopak biatlonistka Markéta Davidová druhým místem v závodě s hromadným startem. Petra Kvitová sice třetí finálovou účast v titul z Australian Open nepřetavila, ale i tak je to úspěch. A stále je tu zima, problémy tentokrát nadělala hlavně v Moskvě. Praha 18:58 27. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víkendový přehled 27.ledna 2019 | Zdroj: Koláž: iROZHLAS.cz

Zemřel Luděk Munzar

V sobotu ráno zasáhla Českou republiku smutná zpráva. Do hereckého nebe odešla legenda, herec Luděk Munzar. Bylo mu 85 let. Munzar patřil k nejvýraznějším hercům své generace. Přes 30 let působil v Národním divadle, kde si často zahrál se svou manželkou Janou Hlaváčovou.

Finále Australian Open

Petra Kvitová nezískala titul z Melbourne. Ve finále prohrála s Naomi Ósakaovou ve třech setech. „Bylo to kousek a zároveň hrozně daleko. Samozřejmě, že to bolí, ale na druhou stranu to byl skvělý turnaj a ve finále grandslamu, to nemá jen tak někdo," řekla mimo jiné v pozápasovém rozhovoru.

Mezi muži zvítězil Novak Djokovič. Ve finále jednoznačně přehrál Rafaela Nadala 6:3, 6:2 a 6:3 a slaví třetí grandslamový titul v řadě.

Jedno vítězství ale Česko z Australian Open přeci jen má. Barbora Krejčíková získala první grandslamový titul ve smíšené čtyřhře. Společně s Američanem Rajeevem Ramem zdolali ve finále domácí hráče Astru Sharmaovou a Johna-Patricka Smithe 7:6 a 6:1.

A naposledy Australian Open. Víte o kolik peněz se hrálo. iROZHLAS.cz připravil přehled prize money nejen v Melbourne, ale i na dalších grandslamech.

Rybaření v advokátní kanceláři

Advokát David Michal chce, aby policie zničila odposlechy z jeho kanceláře, na základě nichž ho obvinila z krácení daně. Někdejší advokát lobbisty Ivo Rittiga kvůli tomu podal Ústavní stížnost.

Vymysleli si pseudokauzu a pak u mě rybařili, stěžuje si Rittigův advokát u Ústavního soudu

„Nejenže byla aplikována zakázaná taktika rybaření, ale na základě zcela vágního, obecného a neurčitého podezření byla plošně sledována úplná advokátní pošta, tedy i ta, která neměla vůbec žádný vztah k údajné trestné činnosti. Tímto postupem byl zcela narušen princip advokátní mlčenlivosti, zasaženo do mých práv i do práv mých klientů,“ stěžuje si advokát.

Stříbro biatlonistky Davidové

Česká biatlonistka Makéta Davidová se na Světovém poháru v Anterselvě podruhé probojovala na stupně vítězů. Po čtvrtečním triumfu ve sprintu přidala dvaadvacetiletá závodnice druhé místo v závodě s hromadným startem. V něm nestačila jen na Němku Lauru Dahlmeierovou.

Sněhová kalamita v Moskvě

Sobotní příděl sněhu byl ruské metropoli největší za posledních 70 let. Kolabovala doprava, policisté řešili hromadné nehody a letiště rušilo lety, v sobotu na 130 v neděli dalších 40. v ulicích se sněhovou nadílkou stále bojuje 60 tisíc lidí.

Papež František při příjezdu na nedělní ranní mši pod širým nebem v Panamě. | Foto: Alessandra Tarantino | Zdroj: ČTK/AP

Papež v Panamě

Na 700 tisíc lidí se v Panamě přišlo podívat na mši, kterou papež František zakončil Světové dny mládeže. „Nestačí být celý den připojen, aby se člověk cítil uznávaný nebo milovaný,“ vzkázal mladým.

Čučkaři a zlovolní úředníci

A na závěr přehled výroků, kterými rezident Miloš Zeman a jeho nejbližší spolupracovníci zpochybnili práci některých nezávislých institucí, jak je pro vás sestavil iROZHLAS.cz