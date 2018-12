Rychlý přehled událostí: protesty ve Francii, český špion v hledáčku Hollywoodu a výluka v Brně

Víkend pomalu končí a server iROZHLAS.cz připravil přehled těch nevýznamnějších událostí, které se staly doma i ve světě. Už druhý víkend po sobě to vřelo ve Francii, kde vyšlo do ulic na 136 tisíc lidí a zhruba 2000 jich skončilo v rukou policie. Praha 19:05 9. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Co přinesl druhý adventní víkend? Protesty ve Francii, nové zprávy o prezidentské kampani v USA, začátek výluky v Brně a změny jízdních řádů, smrt obhájkyně lidských práv Alexejevové i výročí 30 let od setkání francouzského prezidenta Mitteranda s českými disidenty. | Foto: Velvyslanectví Francie v Praze, Reuters, Michaela Danelová - iROZHLAS.cz

Žluté vesty nejen v Paříži

Více než třítýdenní protesty žlutých vest ve Francii vyvrcholily v sobotu demonstracemi, do kterých se zapojilo 136 tisíc lidí. Občanské hnutí, které v podporuje zhruba 70 procent Francouzů, vzniklo na protest proti plánovanému zvýšení spotřební daně na pohonné hmoty, později se jeho postoj rozšířil na kritiku celé politiky prezidenta Emmanuela Macrona.

Bouřlivé dění ve Francii jsme sledovali online. Policie nakonec zadržela zhruba 2000 lidí, více než polovina z nich skončila ve vazbě. Ve žlutých vestách se protestovalo také v Belgii, Maďarsku a v Nizozemí.

Husák musel čekat

U Francie ještě zůstaňme. V neděli tomu bylo 30 let od snídaně, na níž se tehdejší francouzský prezident François Mitterand sešel v Praze s českými disidenty.

„My jsme tu byli na snídani a diskutovali jsme tak dlouho, že to jeho přijetí u Husáka bylo u půl hodiny později kvůli tomu, že jednal s námi,“ vzpomíná Petr Uhl.

Snídaně československých disidentů s francouzským prezidentem Mitterrandem | Zdroj: Velvyslanectví Francie v Praze

Ruský vliv na volby?

Vyšetřování možného vlivu Rusů na prezidentské volby v USA nekončí. Zvláštní vyšetřovatel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Robert Mueller už v listopadu uvedl, že někdejší šéf Trumpova volebního štábu opakovaně lhal. Nyní upřesnil, že lži se týkaly kontaktů s ruskými tajnými službami.

Mezi vyšetřovanými je i bývalý osobní právník prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen. Podle Muellera jednal během kampaně s Rusem, který měl důvěru Moskvy a nabízel Trumpovi „politicku spolupráci“.

Zemřela disidentka Alexejevová

Ve věku 91 let zemřela v sobotu Ljudmila Alexejevová, zakladatelka Moskevské helsinské skupiny a celoživotní obhájkyně lidských práv. V době SSSR se zapojila do disidentského hnutí, v 70. letech musela opustit vlast.

V USA spolupracovala s Hlasem Ameriky a Rádiem Svoboda. Později se do Ruska vrátila, aktivně se postavila proti ruskému postupu proti Ukrajině. Navzdory svým postojům ji Kreml respektoval, k 90. narozeninám jí prezident Vladimir Putin osobně pogratuloval.

Ne všichni obhájci lidských práv v Rusku se těší stejné přízni, jak ukazuje nedávný případ právníka Andreje Sacharova.

Číně se nelíbí zadržení ředitelky Huawei

Kanadská policie tento týden zadržela finanční ředitelku čínské firmy Huawei Technologies. USA ji viní z porušování protiíránských sankcí a obcházení embarga. Zadržení Meng Wan-čou se nelíbí Číně, která požaduje její okamžité propuštění. Podle jejích zástupců za obviněním stojí snaha Spojených států potlačit globální expanzi Huawei.

V sobotu Čína vyzvala Kanadu, ať Mengovou okamžitě propustí, jinak to prý vyvolá následky. Následující den si předvolala amerického velvyslance v Číně Terryho Branstada, aby mu tlumočila silnou nespokojenost s postupem vůči Mengové.

Huawei patří mezi největší prodejce chytrých telefonů, podle některých zemí je ale jednou z firem, které jsou nucené spolupracovat s tajnými službami své země. Před rizikem při užívání telefonů varovaly USA.

Výluka jak Brno

Od neděle se změnily jízdní řády vlaků Českých drah. Velkou trpělivostí se musejí obrnit Brňané i ti, kteří na jih Moravy míří vlakem. Začala totiž největší výluka v historii tamního vlakového nádraží. Do hlavní stanice zajíždí jen některé regionální vlaky, třeba od Blanska nebo Moravského Krumlova. Dálkové spoje zastavují na Dolním nádraží a v Židenicích.

