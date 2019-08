Víkendový přehled: summit G7, selhání robota Fjodora, stříbro pro Dostála i Pulp Fiction po česku

Summit G7

Světoví lídři se o víkendu sešli na summitu G7. Mezi hlavní témata summitu G7 byla krize kolem Íránu. Lídři sedmičky se podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona dohodli na tom, co chtějí „společně Íránu říci“. Cílem všech je, aby Teherán nezískal jadernou zbraň a aby se udržela na Blízkém východě stabilita a mír.

Americký prezident Donald Trump má ale za to, že se těchto cílů má každá země pokusit dosáhnout samostatně. Také Washington má podle něj vlastní plán. Summit G7 ve čtyřech bodech. Prezidenti a premiéři mluvili o požárech v Amazonii, Íránu, brexitu i clech Číst článek Mluvili i o požárech v Amazonii. Hledali cestu, jak co nejrychlejší pomoci státům v boji proti lesním požárům v Amazonii, kde se tamní deštné pralesy nazývají plícemi planety. Také letos byl důležitým tématem mezinárodní obchod a překážky v něm. Trump v pátek oznámil pětiprocentní navýšení cel za dovoz z Číny, čímž reagoval na podobné oznámení Pekingu. Zbylí členové skupiny G7 se jej v Biarritzu snažili přesvědčit o škodlivosti obchodních válek. Trump sice na dotaz novinářů přiznal pochybnosti o svých krocích ve vztahu k Číně, Bílý dům ale následně v prohlášení uvedl, že prezident pouze lituje, že cla na čínské zboží nezvýšil ještě výrazněji. Lídři G7 se na summitu ve francouzském Biarritzu shodli na prohlubování spolupráce s Ruskem. Zatím mu ale neplánují vrátit členství v tomto uskupení Trump na summitu G7 posnídal s Johnsonem. Slíbil mu ‚velkou‘ pobrexitovou obchodní dohodu Číst článek Ačkoliv to nebylo předmětem summitu, nevyhli se státníci ani jednání o brexitu. Americký prezident Trump posnídal s britským premiérem Johnsonem, který je na summitu G7 nováčkem. Mluvili spolu o budoucí obchodní dohodě po brexitu. Podle amerického prezidenta bude tato dohoda „opravdu velká“. Johnson pak vyjádřil pochybnosti, zda bude možné ji dojednat tak rychle, jak si Američané představují. Britský ministerský předseda jednal také s předsedou Evropské rady Tuskem, s nímž se v sobotu přes média přel, kdo z nich by mohl kvůli brexitu do dějin vstoupit jako „Pan Bez dohody“. Johnson pak v neděli řekl, že zaznamenal změnu nálady v EU a že šance na brexitovou dohodu s Bruselem v posledních dnech vzrostly. Protesty Tradičně doprovází summit demonstrace. Sobotního protestu v Bayonne několik kilometrů od Biarritzu se zúčastnilo zhruba 400 lidí. Po potyčkách s pořádkovými silami, při kterých byl použit i slzný plyn a vodní dělo, jich policisté 68 zadrželi. V neděli dopoledne městem Bayonne prošel protestní pochod za „klima a sociální spravedlnost“ s několika stovkami účastníků, kteří nesli Macronovy portréty ukradené ze stěn více než stovky radnic a dalších úředních budov po celé Francii.Fotografie šéfa Elysejského paláce přitom nesli lidé obrácené hlavou dolů. Demonstrace v Hongkongu Desítky tisíc lidí v neděli i přes silný déšť vyšly do ulic Hongkongu při plánovaném prodemokratickém pochodu, během kterého se udály střety demonstrantů s policií. Ta proti davu použila slzný plyn a vodní děla, napsala agentura Reuters. Hongkongská policie také uvedla, že po sobotních střetech zatkla 29 lidí.

Boeing Smartwings se 170 lidmi letěl několik hodin jen s jedním motorem. Podle firmy to bylo bezpečné Číst článek

Let do Prahy na jeden motor

Boeing společnosti Smartwings letěl ve čtvrtek z Řecka do Prahy přes dvě hodiny jen s pravým motorem. Levý byl nefunkční. Přestože k výpadku došlo krátce po startu, piloti se nerozhodli k návratu, ale pokračovali v letu. Na palubě bylo 170 cestujících.

‚Sníh‘ ve Volyni

To ve Volyni to vypadalo jako v zimě. Město ale nepokryl sníh, ale prach z vápence. Při opravě spár kamenné dlažby použili dělníci nevhodný materiál. Pomáhat tak museli pomáhat odklízet i hasiči.

Lidé si stěžovali, že se ve Volyni nedá dýchat a na sociálních sítích sdíleli fotky zaprášených aut, ulic či stromů. „Po návratu jsem si sama musela umýt nohy, protože jsem se vrátila jako ředitelka vápenky,“ řekla jihočeská šéfka Ředitelství silnic a dálnic. Za škody je podle ní odpovědná dodavatelská firma.

Volyňské náměstí, které zasypal prach. | Zdroj: Městský úřad Volyně

Uklízelo se i u sochy maršála Koněva v Praze 6. Několik lidí v sobotu částečně očistilo památník, který neznámý vandal polil v noci na čtvrtek červenou barvou a podstavec pomaloval nápisy. Zmizel mimo jiné nápis z podstavce: Ne krvavému maršálovi! Na místo přijela i policie, zapsala si údaje o lidech, kteří sochu čistili, ale nezjistila nic protiprávního a odjela.

Hodně prachu bylo i v pražském Hloubětíně. Na odstřel zdejší vozovny použili odborníci 126 kilogramů trhaviny. Stačilo necelých deset vteřin, a hala o rozměrech 100 krát 150 metrů šla k zemi. Po odstranění trosek začne výstavba nové vozovny, která by měla být hotova v roce 2022 a vyjde předběžně na 1,8 miliardy korun.

Zprávy z Vesmíru

Android Fjodor v sobotu nezvládl připojení lodě sojuz k Mezinárodní vesmírné stanici. Chyba zřejmě nebyla v ruském plavidle, ale v navigačním systému umístěném na stanici, uvedla agentura TASS. O další přiblížení se pokusí Fjodor nejdříve v pondělí ráno.

Zločin ve vesmíru. NASA vyšetřuje astronautku pro podezření z bankovního podvodu Číst článek

Mluví se i o prvním vesmírném zločinu. Astronautku Anne McClainovou obvinila její odloučená manželka Summer Wordenová, že se jí z Mezinárodní vesmírné stanice neoprávněně dostala do bankovního účtu.

McClainová přiznala, že se do bankovního účtu přihlásila, ale odmítá, že by se z její strany jednalo o jakýkoliv zločin. Z oběžné dráhy pouze chtěla zkontrolovat, že rodina má dostatek peněz na zaplacení účtů a péči o šestiletého syna Wordenové, o kterého se obě ženy před odloučením staraly. Do bankovnictví se přihlásila pomocí stejného hesla, které používala během jejich vztahu

Sport

Kajakář Josef Dostál získal na mistrovství světa v Szegedu stříbro na kilometru a vybojoval účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu. Obhájce bronzové medaile v závěru podlehl jen domácímu Bálintu Kopaszovi a zajistil si již desátý cenný kov ze světových šampionátů, z toho sedmý individuální.

Další medaili už Češi z maďarského Szegedu nepřivezli, ale zajistili si několik účastnických míst na olympiádě v Tokiu.

‚Věřil jsem, že to vyhraju.‘ Kajakář Dostál si druhým místem na mistrovství zajistil start na olympiádě Číst článek

Biatlonistka Lucie Charvátová získala na letním mistrovství světa v Raubiči zlato ve sprintu. Česká reprezentantka, jež už v pátek načala medailovou sbírku stříbrem v supersprintu, se v sobotu v Bělorusku o titul podělila s Ruskou Jekatěrinou Glazyrinovou.

Pulp Fiction po česku

V tloskovském centru se starají o lidi s mentálním a kombinovaným postižením nebo o lidi s poruchami autistického spektra. Ředitel Matěj Lipský, vnuk českého herce Lubomíra Lipského, na zámku s klienty dlouhodobě provozuje umělecké terapie třeba s využitím hudby nebo divadla. Tentokrát natáčí film.

„Máme tady dva klienty - Ondru a Jirku - jeden je podobný Johnu Travoltovi, druhý je podobný Samuelu L. Jacksonovi. A když je máte v zařízení, tak nenatočte Pulp Fiction,“ uvedl Lipský.

Fotogalerie (14)