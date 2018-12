Kauza Viktoriagruppe: Česko zatím nemusí doplácet desítky milionů za skladování nafty, rozhodl soud

Správa státních hmotných rezerv platila za skladování nafty v bavorském Krailingu zhruba dva miliony korun měsíčně.

„Správa státních hmotných rezerv uzavřela v roce 2010 s firmou Viktoriagruppe smlouvu a ta stanovila i cenu za skladování nafty. Soud potvrdil, že smlouva je platná, a proto platí i cena, kterou si obě strany za skladování domluvily," řekl Lidovým novinám předseda správy Pavel Švagr.

Insolvenční správce Mirko Möllen se domnívá, že nejde o cenu v místě obvyklou. Proto podal před dvěma roky žalobu pro podezření z nedovoleného obohacení. Soud rozhodl v polovině srpna. Möllen ale deníku potvrdil, že se proti rozsudku odvolá.

Kauza Viktoriagruppe a nafty

K naftě v Bavorsku se Česko po vyhlášení insolvence firmy Viktoriagruppe v roce 2014 nemohla skoro dva roky dostat. Předloni v červenci podepsala Správa státních hmotných rezerv s novým majitelem skladu, firmou Krailling Oils Development, a insolvenčním správcem smlouvu, na jejímž základě Česko získalo naftu zpět.

Transport nafty začal v říjnu 2016, poslední vlak přijel zpět do Česka loni v listopadu. Doprava stála 47 až 48 milionů korun.

Möllen ale české vlastnictví nafty nikdy neuznal. Na začátku roku proto podal žalobu na její vydání. „My se samozřejmě budeme právně bránit. Tato nafta je součástí nouzových zásob a podle zákona o Správě státních hmotných rezerv je ve výlučném vlastnictví České republiky. Na každý litr té nafty máme fakturu, že jsme za ni zaplatili,“ řekl již dříve Švagr.

Také tuto žalobu budou řešit české soudy. Podle informací ČTK by ani v případě, pokud by insolvenční správce soud vyhrál, nevozilo Česko naftu zpět do Německa. Umožnilo by pouze její vyzvednutí ve skladech státního distributora paliv Čepro.

Česko mohlo mít část zásob nafty uskladněnu v Německu na základě dodatku smlouvy o skladování specifických zásob z roku 2004. Dodatek v roce 2010 uzavřela Správa státních hmotných rezerv, kdy jejím předsedou byl Ladislav Zabo.