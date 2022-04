Soud rozhodl v kauze chybějící české nafty. Odsoudil firmu Viktoriagruppe i dva manažery za podvod

Soud uznal v kauze chybějící české nafty v bavorském skladu vinnou jak zkrachovalou německou firmu Viktoriagruppe, tak i dva její manažery Petra Malého a Lubomíra Novotného. Všem třem uložil desetiletý zákaz ochraňování českých státních hmotných rezerv. Malého poslal na sedm let do vězení a dal mu také desetimilionový peněžitý trest. Novotného potrestal tříletou podmínkou. Praha 9:45 28. 4. 2022 (Aktualizováno: 10:11 28. 4. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlak, který přivezl českou naftu z bavorského Kraillingu, kde ji uskladnila zkrachovalá Viktoriagruppe. (archivní foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

SSHR hradila firmě Viktoriagruppe za skladování české nafty v Kraillingu poplatek, jehož výše byla závislá na množství uložené pohonné hmoty. Viktoriagruppe měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas. Podle verdiktu to firma skutečně nestihla a rozhodla se to zakrýt fiktivním navýšením zásob nafty dvěma nepravdivými příjemkami, které zaslala SSHR k proplacení. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc obžalovaní údajně vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou SSHR neuhradili.

Soud uvedl, že jednatel Viktoriagruppe Malý si počínal se záměrem obohatit jednak sebe, jednak firmu. V rozsudku mu na deset let zakázal i působení ve statutárních orgánech právnických osob.

Zbylé dva obžalované - vedoucí zaměstnance odštěpného závodu Viktoriagruppe Jaroslava Slavíka a Miroslava Holuba - soud zprostil viny.

Chybějící miliony litrů

Viktoriagruppe zajišťovala skladování a obměnu části nafty, kterou musí mít Česko k dispozici pro krizové situace, od roku 2004. Od roku 2010 skladovala firma státní naftu v německém areálu Viktoriagruppe v Krailingu.

Při kontrole v roce 2014 stát zjistil, že v nádržích zřejmě miliony litrů nafty chybí. Ukázalo se, že firma má finanční problémy, nezaplatila pokutu ani nebyla schopna opravit vlečku, aby stát mohl naftu odvézt.

Firma v roce 2014 vyhlásila bankrot, insolvenční správce však ve skladech českou naftu zablokoval, například kvůli údajně špatně uzavřeným smlouvám. V červenci 2016 se v Mnichově podařilo podepsat trojstrannou dohodu s insolvenčním správcem a s novým majitelem skladu, firmou Krailling Oils Development, která umožnila odvoz české nafty.

V polovině října 2016 přijel první vlak do skladu společnosti Čepro v Třemošné, koncem listopadu 2017 odjel od skladu v Kraillingu poslední vlak s naftou. Potvrdilo se podezření z roku 2014, že část nafty zmizela.

Případ zmizelé nafty je jednou z částí sporu o její české nouzové zásoby uložené v Německu. Stíhání čelí od března 2018 bývalý majitel Viktoriagruppe Petr Malý i jednatel české pobočky společnosti Lubomír Novotný. Za podvod se škodou velkého rozsahu hrozí pachatelům až deset let vězení.