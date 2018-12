Je možné pobořenou vilu na Vinohradech vrátit do původního stavu? Zkoumá to stavební úřad

Podle starostky Renaty Chmelové (koalice Vlasta) může být bourání bez povolení označeno pouze jako přestupek, nikoli jako trestný čin.

Majitel budovy, kterým je společnost AWM Bohemia CZ, začal bourat rondokubistickou vilu z roku 1921 v pátek. Povolení měl však vydané pouze na postupnou rekonstrukci. Radnici na bourání upozornil anonymní telefonát. Demoliční práce byly přerušeny a po víkendu následovala kontrola stavebním úřadem, podle kterého majitel na vile provedl neoprávněné úpravy.

Stavební úřad Prahy 10 zahájil s majitelem vily řízení. „Nelze předjímat výsledek daných řízení, která jsou řízeními neveřejnými. Ze strany stavebního úřadu je třeba zdůraznit, že bude vyvinuto maximální úsilí pro napravení daného stavu a případně pokud nebude konáno ze strany stavebníka, budou využity všechny zákonné prostředky směřující k zachování této stavby,“ sdělila vedoucí stavebního úřadu Prahy 10 Dana Rafflová.

‚Hyenismus‘

„Zatímco v sousedním Slovensku by takovýmto hyenismem majitel domu spáchal trestný či, u nás z toho bude pouze přestupek,“ uvedla Chmelová. Podle starostky v jiných zemích může úřad nařídit vrácení stavby do původního stavu. „U nás je to tak, že majitel domu teď dokonce může požádat o dodatečné povolení stavby. Důležitý by v takovém případě byl verdikt odboru památkové péče Magistrátu hlavního města,“ dodala.

Chmelová chce na webu městské části zveřejňovat podrobnosti kauzy a vytvořit z případu precedens. Podle Chmelové také vznikne analýza zákonů jiných evropských států, kterými by se Česká republika mohla inspirovat.

Navrácení vily do původního stavu považuje za jediné možné řešení místostarosta pro územní rozvoj Martin Valovič (ODS). „Využijeme veškerých zákonných prostředků včetně sankcí tak, aby majitel pochopil, že podobné jednání je nepřijatelné,“ uvedl. „Zástupci majitelů před námi ujeli a objekt zamkli. Nicméně jsme provedli obhlídku alespoň zvenku a na základě zajištěné fotodokumentace. Stanovisko o navrácení do původního stavu se jeví jako jediné možné,“ dodal.

Až dvoumilionová pokuta

Starostka o víkendu uvedla, že podle stavebníka se v domě objevily praskliny a krovy střechy byly ztrouchnivělé. Za zbourání vily bez povolení hrozí až dvoumilionová pokuta.

Deník N uvedl, že vila se v minulosti nabízela k prodeji za 49 milionů korun. Inzerát na prodej vily bylo možné ještě donedávna nalézt na stránkách pražské realitní kanceláře Svoboda & Williams. Nyní už odkaz nefunguje.

Dům z roku 1921 v kolonii Svépomoc od architekta Františka Alberta Libry je na území pražské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Podle katastru nemovitostí patří společnosti AWM Bohemia CZ, která má sídlo v pražských Kbelích. V předmětu podnikání má provádění a odstraňování staveb a nakládání s nebezpečnými odpady. Na přestavbě pracuje společnost Hipoz.